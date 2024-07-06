В Кировске спасли женщину, у которой после падения в теплице давление упало до ноля

Во время дачных работ стоит быть предельно аккуратным — опасность может подстерегать там, где ее не ждешь. Это подтверждает несчастный случай, который произошел с жительницей Кировска.
Как рассказали врачи станции скорой медицинской помощи в Ленинградской области, во время инцидента женщина находилась в теплице. В какой-то момент она поскользнулась, упала навзничь, порезав левую руку стеклом.
Травма оказалась серьезной: у пострадавшей было 5 глубоких резаных ран предплечья и плеча. К приезду бригады скорой помощи состояние женщины было тяжелым, давление упало до 40/0. Медики также диагностировали обильную кровопотерю.
Бригаде удалось спасти женщину. Медики обработали раны, наложили специальные давящие повязки, стали проводить инфузионную терапию. Пострадавшую быстро доставили в Шлиссельбургскую больницу — там врачи смогли окончательно стабилизировать пациентку, подняли ей давление и купировали кровотечение.
«Порезы стеклом — частая причина обращений в скорую помощь. Такие травмы можно получить и дома, а летом еще и на пляже или в лесу, где, к сожалению, много битого стекла. Подобные ранения опасны, так как велика вероятность потерять много крови и подцепить инфекцию», —
Заведующий травматолого-ортопедическим отделением Госпиталя для ветеранов войн, кандидат медицинских наук, ортопед
Самые серьезные дачные травмы — те, которые случаются во время строительства, ремонта, при работе с электроприборами, в том числе с бензопилой, болгаркой, газонокосилкой.
Прежде чем приступить к строительным работам на даче, необходимо запастись средствами индивидуальной защиты: каской, очками, говорит эксперт. Важна даже обувь: если она непрочная, при неаккуратном использовании триммера или газонокосилки можно повредить ноги. Также важна и одежда — следите, чтобы она не была сильно свободной, иначе есть риск того, что ее закрутит на острые части строительных инструментов.
Еще одна проблема, с которой сталкиваются многие дачники — это переломы или растяжение связок. Как отличить одно от другого?
Перелом — это прежде всего это выраженный отек. Боль, которая не проходит 1–2 дня. Есть деформация — один из характерных признаков перелома. Крепитация отломков, когда пациент ощущает трение кости.
При малейших подозрениях на перелом лучше обратиться к врачу в течение первых двух суток. Если обратиться позже, лечить и оперировать перелом будет уже сложнее.
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