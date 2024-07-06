В Кировске спасли женщину, у которой после падения в теплице давление упало до ноля

Прежде чем приступить к строительным работам на даче, необходимо запастись средствами индивидуальной защиты: каской, очками, говорит эксперт. Важна даже обувь: если она непрочная, при неаккуратном использовании триммера или газонокосилки можно повредить ноги. Также важна и одежда — следите, чтобы она не была сильно свободной, иначе есть риск того, что ее закрутит на острые части строительных инструментов.