Врачи спасли 29-летнюю ростовчанку с инсультом, случившимся после родов

Как рассказывал Сергей Забиров, руководитель центра медицинской реабилитации Клинической больницы святителя Луки, инсульт во время беременности — достаточно редкое событие, но по последствиям — одно из тяжелейших ее осложнений. По словам невролога, основные факторы риска инсульта во время беременности мало отличаются от причин сосудистых катастроф у всех остальных людей. Однако у будущих мам есть и свои триггеры. Среди них преэклампсия ( мультисистемное патологическое состояние во второй половине беременности ), эклампсия ( заболевание, возникающее во время беременности и после родов, при котором наблюдается судорожная активность ), несколько операций кесарева сечения в анамнезе.