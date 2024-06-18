Врачи спасли 29-летнюю ростовчанку с инсультом, случившимся после родов

Не успела молодая женщина насладиться материнством, вернувшись из роддома с малышом домой, как ей стало плохо. Появилась внезапная головная боль, нарушилась координация движений, после чего женщина потеряла сознание. Муж срочно вызвал скорую.
С подозрением на инсульт молодую маму доставили в Городскую больницу скорой помощи Ростова-на-Дону. Там врачи подтвердили диагноз: это инсульт. Женщину тут же отправили в операционную.
Врач-нейрохирург высшей категории, заведующий отделением нейрохирургии Городской больницы скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону
«Увы, инсульты сегодня значительно помолодели и диагностируются и у тех, кому нет и 30 лет. Однако современные медицинские технологии позволяют нам не только спасать жизнь таким пациентам, но и сохранять им все жизненные функции», — отметил Дмитрий Головин, заведующий отделением нейрохирургии стационара.
Как
Бывает и во время беременности
В прошлом году мы писали о случае инсульта у 29-летней беременной петербурженки, это произошло на сроке 38 недель. Чтобы спасти жизнь мамы и ребенка, врачи тогда срочно провели операцию кесарева сечения. Все прошло успешно: на свет появился мальчик весом 3000 граммов и ростом 52 сантиметра.
Как рассказывал Сергей Забиров, руководитель центра медицинской реабилитации Клинической больницы святителя Луки, инсульт во время беременности — достаточно редкое событие, но по последствиям — одно из тяжелейших ее осложнений. По словам невролога, основные факторы риска инсульта во время беременности мало отличаются от причин сосудистых катастроф у всех остальных людей. Однако у будущих мам есть и свои триггеры. Среди них преэклампсия (мультисистемное патологическое состояние во второй половине беременности), эклампсия (заболевание, возникающее во время беременности и после родов, при котором наблюдается судорожная активность), несколько операций кесарева сечения в анамнезе.
В этом году в Подмосковье врачи спасли 31-летнюю женщину с инсультом. Ее доставили в больницу с очевидными признаками сосудистой катастрофы: искривленная улыбка, нарушение речи и движений. Как говорили врачи, инсульты в таком молодом возрасте чаще всего связаны с генетическими факторами, врожденными аномалиями сердца и сосудов.