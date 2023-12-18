«В этой профессии нет случайных людей»: чем онкопсихологи могут помочь больным раком

Да и сам онкопсихолог должен иметь специфические качества. Этот специалист сам должен быть сильно мотивированным на жизнь, а не просто сопровождающим. Он должен уметь переводить фокус внимания с боли, с того, что разрушено, на новое. Вдохнуть жизнь и показать, что кроме рака есть что-то еще, и это не приговор .