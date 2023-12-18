«В этой профессии нет случайных людей»: чем онкопсихологи могут помочь больным раком

Рак — очень коварная болезнь, которая часто не дает симптомов на ранних стадиях. Поэтому новость о диагнозе нередко становится для человека настоящим шоком. Психологически пережить такое бывает очень непросто. Да и родным приходится несладко: тут и тревога за близкого, и непонимание, какие слова могут поддержать.
На помощь приходят специалисты — онкопсихологи. Подробнее об этой профессии, о том, как поддержать тех, кто заболел, и о том, почему постоянно читать про рак может быть вредно, рассказывает клинический психолог, куратор направления онкопсихологии «Псидваноль Образование» Екатерина Акубова.
Клинический психолог, кризисный психолог, онкопсихолог, куратор направления онкопсихологии «Псидваноль Образование», сертифицированный специалист PSY2.0.
«В этой профессии нет случайных людей»
Почему вы решили стать онкопсихологом?
Среди специалистов этой профессии мало случайных людей. Я решила стать онкопсихологом после того, как от рака умерла моя дочь. А потом уже не смогла уйти, осознав, сколько в этой теме жизни. Ни в одном отделении я не видела столько жизни и мужества, сколько в паллиативном.
Для меня это тема про возможности человеческого тела: насколько клетка и все тело способны к восстановлению и каким сильным может быть механизм желания жить.
Чем отличается подход к онкобольным от того, как ведется работа с обычными пациентами?
Работа психолога с людьми, которые имеют онкологический диагноз, сильно отличается от других запросов. Потому что приходится очень часто иметь дело с человеком травмированным, оставшимся один на один со своим недугом. Таким больным особенно нужна поддержка — не только словом, но и делом. После химиотерапии они совсем беспомощны.
Да и сам онкопсихолог должен иметь специфические качества. Этот специалист сам должен быть сильно мотивированным на жизнь, а не просто сопровождающим. Он должен уметь переводить фокус внимания с боли, с того, что разрушено, на новое. Вдохнуть жизнь и показать, что кроме рака есть что-то еще, и это не приговор.
Кроме того, онкопсихологу нужно разбираться не только в вопросах ментального здоровья, но и знать физиологические аспекты и специфику рака как болезни.
Бороться и принять неизбежное
На каких этапах болезни человеку может понадобиться помощь онкопсихолога?
Онкопсихолог сопровождает пациента от постановки диагноза до ремиссии. Задача специалиста после того, как онкобольной узнал диагноз, — как можно более бережно провести человека через пять стадий принятия горя: отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие.
Само по себе лечение неминуемо меняет жизнь человека, и психолог помогает принять эти изменения.
Специалист старается помочь найти жизненную цель, переключиться с темы болезни на сам смысл существования.
Кроме того, во время терапии онкопсихологи активно используют техники дыхания, медитации, гипнотерапию и релаксационные техники — в общем, все методы, которые помогут пациенту лучше справляться с зашкаливающим уровнем стресса.
Человек, который вышел в ремиссию, тоже нуждается в поддержке. На этапе восстановления и реабилитации психолог помогает вернуться к привычной, здоровой и активной жизни.
С какими проблемами и запросами чаще всего обращаются люди с онкологическими болезнями?
Люди с онкологическим диагнозом чаще всего сталкиваются со страхом за свое будущее и страхом неизвестности. Про болезнь рядовой человек толком ничего не знает, от нее нет универсального лекарства. Тревога за жизнь — это первое и самое распространенное чувство, которое возникает у пациентов.
Второй момент — социализация. До сих пор рак воспринимается обществом как клеймо, и у людей зачастую нет понимания, как жить дальше в новом качестве. Даже в ремиссии статус остается. В частности, в нашей стране не принято говорить о диагнозе открыто, многие его замалчивают, и это огромная проблема.
Люди боятся осуждения и того, что к ним будут хуже относиться. Страшно даже представить, что болезнь сделает тебя беспомощным и ты не сможешь выполнять свою работу из-за тяжелого лечения, которое сильно влияет на тело, умственные способности и состояние некоторых внутренних органов.
Какую помощь онкопсихологи оказывают больным на последней стадии рака, когда лечения уже нет?
В этом случае человек нередко задается более экзистенциальными вопросами — о смысле жизни, смерти, Боге. Для работы с такими пациентами онкопсихолог должен быть очень развитым, уметь поддержать разговор на глубокие жизненные темы религии, концепций, объясняющих мироздание.
И тут основная задача в том, чтобы даже в таком состоянии, когда тело уже не восстановить, помочь человеку найти творческое занятие. Бывают дни, когда боль и страдание нужно просто пережить, продышать, но наступит новый день, который, возможно, принесет что-то хорошее. И роль онкопсихолога — вдохновлять и помогать людям открывать новые грани жизни.
Например, пациента раскрывают через творчество, помогают найти себя в каком-то занятии, будь то лепка из глины или рисование картин.
Болезни нет, а страх — есть
Может ли понадобиться консультация онкопсихолога человеку, у которого нет рака?
Онкопсихолог поможет справиться с канцерофобией, то есть с навязчивым страхом заболеть раком. В последнее время можно встретить все больше людей, подверженных этой фобии. Из-за любого неприятного ощущения в теле человек начинает подозревать, что у него рак.
Как понять, что ты уже не просто переживаешь за себя, а заработал канцерофобию?
Адекватная онконастороженность может проявляться у каждого из нас. Желание вести здоровый образ жизни, следить за здоровьем, питанием и состоянием организма, посещать врачей при проявлении каких-либо симптомов или в целях профилактики — это норма. Но когда поход к врачу начинается или заканчивается внутренней паникой, стоит обратить на это внимание.
Вот еще несколько признаков, что ваш страх перерос в фобию:
вы часто ходите к врачу либо, наоборот, очень боитесь этого;
необоснованно сдаете анализы;
проходите ненужные обследования;
постоянно читаете про рак, ищите в Интернете симптомы, изучаете и пытаетесь обнаружить их у себя;
все время боитесь за здоровье, свое и близких;
из-за этого у вас постоянная тревога, бессонница, изменение аппетита;
наблюдаете у себя изменения со стороны вегетативной нервной системы: тахикардия, гиперемия, тошнота, астенический синдром.
И как специалист поможет человеку с канцерофобией?
Задача специалиста — найти источник страха и помочь человеку с ним справиться: информировать, снять напряжение, тревожность и далее работать с его причинами.
В основе страха могут лежать, например, разного рода внушения, события, наличие заболевания в анамнезе родственников или друзей. Это зависит от индивидуальных особенностей человека и его опыта.
Часто за страхом скрывается нежелание решать какие-то жизненно важные задачи и принимать непростые решения. В этом случае онкопсихолог помогает перевести фокус внимания с болезни на свою жизнь.
Если твой друг болен раком
Какие советы вы могли бы дать людям, у которых близкий человек столкнулся с этим диагнозом?
Этот диагноз почти всегда неожиданный для всех. Если близкий вам человек сообщил о своем онкологическом заболевании, нужно прежде всего осознать: какие бы чувства вы ни испытывали, рак не у вас.
Это может быть очень сложно, но важно обратить внимание на себя: что вы чувствуете в этот момент? Почему возникает желание помочь? Что вами движет? Это страх или вы переходите в режим спасателя? Необходимо разобраться с причиной собственных переживаний.
У людей, окружающих пациента с онкологическим диагнозом, должна быть собственная жизнь. И именно его главной целью на время лечения станет победа над раком. Родные и близкие могут лишь поделиться информацией, порекомендовать книгу или психолога, поддержать. Но выбор остается за человеком.
Психологи, которые работают с онкопациентами и их семьями, помогают им пережить стресс, эмоциональные трудности, связанные с диагнозом и лечением рака. Они сопровождают человека и его родных на каждом этапе лечения, проводят индивидуальные консультации, групповые сессии и психологические тренинги.
Какие фразы человеку с раком лучше не говорить?
Иногда даже самым родным и близким бывает сложно выдержать чувства больного, так как они просто не знают особенностей лечения и не понимают, что проживает человек на каждом этапе от постановки диагноза до ремиссии.
Не стоит добавлять напряжения человеку, который и так напрягается изо всех сил, чтобы лечиться и восстанавливаться после серьезных вмешательств, неуместными словами поддержки.
Дежурные фразы «Держись!», «Борись! Ты победишь!» или слова поддержки «Я тебя понимаю» могут вызвать лишь злость и отчаяние.
Если хотите помочь, постарайтесь обратить внимание на то, что рак — это лишь часть жизни. Кроме болезни, в ней есть что-то еще. Нужно не прекращать жить, а продолжать мечтать и наполнить ее новыми событиями, впечатлениями, свершениями.