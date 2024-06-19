Уши словно локаторы: 7 способов натренировать свой слух

Тугоухость и другие проблемы со слухом принято приписывать старости, и зря. Анализ,
Конечно, если ваш слух уже серьезно пострадал, в домашних условиях решить проблему не получится. Однако есть несколько способов повысить слуховую чувствительность и предотвратить ее дальнейшее снижение.
Петь в душе
Эта привычка может стать очень полезной для вашего здоровья. Дело в том, что прокачать слуховую чувствительность поможет работа над восприятием речи в шуме. Кстати, проблемы с распознаванием звуков при разговоре других людей — частый ранний симптом потери слуха.
Пение в ванной поможет улучшить способность обнаруживать тонкие различия в высоте нот. Эти навыки помогают лучше распознавать речь в шумной обстановке.
Исследование, опубликованное в журнале Frontiers of Neuroscience в 2019 году, с участием более 50 человек в возрасте от 54 до 79 лет, показало: у тех, кто принимал участие в еженедельных двухчасовых групповых хоровых занятиях в течение десяти недель, наблюдалось улучшение разборчивости речи на 10–20% по сравнению с контрольной группой.
Однако ходить на хор необязательно: можно просто петь в любом удобном шумном месте.
Вслушиваться и концентрировать внимание
Если вы не задействуете слуховую кору, она может стать ленивой, поэтому потренируйте ее, внимательно слушая что-нибудь — например, подкаст, передачу по телевизору или аудиокнигу. Постарайтесь не просто включать все это для фонового шума, а действительно внимательно слушать.
Врачи говорят, что пассивное прослушивание человеческой речи тоже помогает натренировать способность воспринимать ее.
Тренируйтесь
Кардиоупражнения способствуют здоровому притоку крови к внутреннему уху, что очень важно для хорошего слуха. Необязательно убиваться в спортзале, постарайтесь хотя бы время от времени гулять пешком.
Слушайте что-то одно
Современные люди часто живут в режиме многозадачности. И порой мы пытаемся параллельно слушать сразу несколько разных источников. Однако ресурс нашего внимания не бесконечен. Так что не пытайтесь услышать все и сразу.
Питайтесь правильно
Казалось бы, ну как питание может повлиять на наш слух? Однако в теле человека все взаимосвязано. Высокий уровень холестерина и высокое кровяное давление могут повредить кровеносные сосуды и уменьшить доставку крови и кислорода в ушную улитку.
Поэтому нужно есть достаточно клетчатки, питаться сбалансированно, не перебарщивать с фастфудом, жирной пищей и ультраобработанными продуктами.
А про то, какие неожиданные продукты помогут снизить уровень холестерина в крови, читайте ЗДЕСЬ.
Следите за уровнем сахара в крови
Потеря слуха в два раза чаще встречается у людей, страдающих диабетом, а у людей с преддиабетом, когда уровень сахара в крови выше нормы, уровень потери слуха на 30% выше.
Врачи говорят, что диабет может повреждать сосуды уха и вредить нервам, которые передают в мозг сигнал от уха и вестибулярного аппарата.
Несколько простых способов снизить уровень сахара в крови можно узнать ЗДЕСЬ.
Ходите к врачу
Наконец, в случае со слухом очень важны профилактические проверки. Если определенные болезни выявить на ранней стадии, шанс вылечить их будет значительно выше, пишет