Уши словно локаторы: 7 способов натренировать свой слух

Исследование, опубликованное в журнале Frontiers of Neuroscience в 2019 году, с участием более 50 человек в возрасте от 54 до 79 лет, показало: у тех, кто принимал участие в еженедельных двухчасовых групповых хоровых занятиях в течение десяти недель, наблюдалось улучшение разборчивости речи на 10–20% по сравнению с контрольной группой.