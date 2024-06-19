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Уши словно локаторы: 7 способов натренировать свой слух

Слух лучше беречь смолоду, еще до того, как с ним начнутся проблемы. Благо есть много простых привычек, которые способны сохранить и даже улучшить способность слышать.

19 июня 2024Обсудить
улучшить слух
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iStockphoto

Тугоухость и другие проблемы со слухом принято приписывать старости, и зря. Анализ, опубликованный в этом году в журнале BMJ Global Health, показал: во всем мире более миллиарда подростков и молодых людей подвергаются риску потери слуха из-за использования телефонов или наушников и воздействия громкого шума на концертах.

Конечно, если ваш слух уже серьезно пострадал, в домашних условиях решить проблему не получится. Однако есть несколько способов повысить слуховую чувствительность и предотвратить ее дальнейшее снижение.

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Петь в душе

Эта привычка может стать очень полезной для вашего здоровья. Дело в том, что прокачать слуховую чувствительность поможет работа над восприятием речи в шуме. Кстати, проблемы с распознаванием звуков при разговоре других людей — частый ранний симптом потери слуха.

Пение в ванной поможет улучшить способность обнаруживать тонкие различия в высоте нот. Эти навыки помогают лучше распознавать речь в шумной обстановке.

Исследование, опубликованное в журнале Frontiers of Neuroscience в 2019 году, с участием более 50 человек в возрасте от 54 до 79 лет, показало: у тех, кто принимал участие в еженедельных двухчасовых групповых хоровых занятиях в течение десяти недель, наблюдалось улучшение разборчивости речи на 10–20% по сравнению с контрольной группой.

Однако ходить на хор необязательно: можно просто петь в любом удобном шумном месте.

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Вслушиваться и концентрировать внимание

Если вы не задействуете слуховую кору, она может стать ленивой, поэтому потренируйте ее, внимательно слушая что-нибудь — например, подкаст, передачу по телевизору или аудиокнигу. Постарайтесь не просто включать все это для фонового шума, а действительно внимательно слушать.

Врачи говорят, что пассивное прослушивание человеческой речи тоже помогает натренировать способность воспринимать ее.

Тренируйтесь

Кардиоупражнения способствуют здоровому притоку крови к внутреннему уху, что очень важно для хорошего слуха. Необязательно убиваться в спортзале, постарайтесь хотя бы время от времени гулять пешком.

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Слушайте что-то одно

Современные люди часто живут в режиме многозадачности. И порой мы пытаемся параллельно слушать сразу несколько разных источников. Однако ресурс нашего внимания не бесконечен. Так что не пытайтесь услышать все и сразу.

Питайтесь правильно

Казалось бы, ну как питание может повлиять на наш слух? Однако в теле человека все взаимосвязано. Высокий уровень холестерина и высокое кровяное давление могут повредить кровеносные сосуды и уменьшить доставку крови и кислорода в ушную улитку.

Поэтому нужно есть достаточно клетчатки, питаться сбалансированно, не перебарщивать с фастфудом, жирной пищей и ультраобработанными продуктами.

А про то, какие неожиданные продукты помогут снизить уровень холестерина в крови, читайте ЗДЕСЬ.

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Следите за уровнем сахара в крови

Потеря слуха в два раза чаще встречается у людей, страдающих диабетом, а у людей с преддиабетом, когда уровень сахара в крови выше нормы, уровень потери слуха на 30% выше.

Врачи говорят, что диабет может повреждать сосуды уха и вредить нервам, которые передают в мозг сигнал от уха и вестибулярного аппарата.

Несколько простых способов снизить уровень сахара в крови можно узнать ЗДЕСЬ.

Ходите к врачу

Наконец, в случае со слухом очень важны профилактические проверки. Если определенные болезни выявить на ранней стадии, шанс вылечить их будет значительно выше, пишет Daily Mail.

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