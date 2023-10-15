Уролог Сосновский назвал 10 причин боли в промежности у мужчин и женщин

Характер боли и жалобы могут сильно различаться. Во многом они зависят от той причины, которая вызывает повреждения тканей столь интимной области. В промежности расположены мягкие ткани, тесно связанные с органами малого таза — наружные половые органы, анальное отверстие, уретра. Кроме того, болезненность может отдавать из тех органов и тканей, что расположены в малом тазу. В любом случае, проблему нужно решать, преодолев стеснение, и обращаться к врачу.