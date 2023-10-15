Уролог Сосновский назвал 10 причин боли в промежности у мужчин и женщин

Половые органы и прямая кишка — очень деликатные области тела. Мы прикрываем их одеждой и часто стесняемся обсуждать проблемы с ними. Одна из частых жалоб урологам или гинекологам — это неприятные ощущения в промежности, от лобковой кости спереди до зоны копчика сзади.
В случае таких жалоб визит к врачу откладывать не стоит, боль — это всегда сигнал серьезной проблемы. Какой? Об этом «Доктору Питеру» рассказал Станислав Сосновский — уролог-андролог, репродуктолог клиники «АБИА», кандидат медицинских наук.
Уролог-андролог, репродуктолог клиники «АБИА», кандидат медицинских наукСтраница на сайте клиники
Нельзя оставлять без внимания
Неприятные ощущения, боль и дискомфорт в промежности — довольно частая проблема. Причем она характерна как для мужчин, так и для женщин. Боль может провоцироваться как серьезными инфекционными и соматическими заболеваниями, так и различными травмами.
Характер боли и жалобы могут сильно различаться. Во многом они зависят от той причины, которая вызывает повреждения тканей столь интимной области. В промежности расположены мягкие ткани, тесно связанные с органами малого таза — наружные половые органы, анальное отверстие, уретра. Кроме того, болезненность может отдавать из тех органов и тканей, что расположены в малом тазу. В любом случае, проблему нужно решать, преодолев стеснение, и обращаться к врачу.
Ощущения от едва уловимых до мучительных
Характер боли может сильно различаться, и важно максимально точно описать свои ощущения доктору. Боль может быть острой, внезапно возникшей, либо она хроническая, преследует на протяжении нескольких недель, а то и месяцев. По ощущениям это могут быть тянущие болезненные ощущения, которые вполне терпимы, или резкая, невыносимая боль. Может возникать чувство распирания, давления, прострелы. Эти характеристики способны указать врачу, где искать проблему.
Почему болит промежность: причины
Перечислим основные предпосылки появления боли.
Геморрой. Одна из главных причин дискомфорта и болезненных ощущений в промежности.
Проктит. Патология прямой кишки, провоцируемая инфекциями, травмами, процессами аутоиммунного характера.
Анальные трещины. Даже самые небольшие ранки в анусе способны причинить сильнейшие боли.
Абсцесс прямой кишки. Инфекционное заболевание, сопровождаемое выраженной болью в заднем проходе.
Герпес гениталий. Его признаки — образование язвочек, появление сыпи в промежности.
Анальная онкология. Данный вид рака не столь распространен, но все же может оказаться причиной боли в промежности.
Молочница. Инфекционное заболевание, распознать которое можно по сильному зуду, боли в промежности и анусе, а также по специфическим выделениям из влагалища.
ЗППП — гонорея, сифилис, хламидиоз и т.д.
Расстройства нервного характера.
Ушибы, травмы и другие повреждения мышц и связок в области промежности.
Важны дополнительные симптомы
Боль в промежности редко бывает изолированной. Чаще всего она сопровождается целым рядом других проявлений, на которые также нужно обратить внимание.
Выделения из уретры у мужчин и из влагалища у женщин. Они могут быть прозрачными, слизистыми, кремообразными, гнойными, кровянистыми с запахом или без него.
Болезненность в области малого таза, в животе, спине или бедрах.
Изменение характера боли при движении, физической нагрузке, изменении положения тела.
Проблемы с опорожнением мочевого пузыря — затруднения при опорожнении, частые позывы, ощущение неполного опустошения пузыря.
Гнойные или кровянистые примеси в моче или семенной жидкости.
Повышение температуры.
Дискомфорт при интимной близости.
Ощущение инородного тела в прямой кишке.
Изменения на коже промежности.
Все эти жалобы или любые другие важны при оценке возможных причин неприятных ощущений. Все их нужно озвучить врачу в подробностях.
Анализы
Одних ощущений и внешнего осмотра для определения точной причины мало. Чтобы установить источник боли, мужчинам рекомендованы:
пальцевое ректальное исследование;
общий анализ мочи;
ОАК на антиген простаты.
Женщинам следует пройти:
микроскопическое исследование мазка из влагалища;
исследование крови (общий анализ и биохимию);
посев выделений из влагалища для оценки чувствительности к антибиотикам;
общий анализ мочи.
В дополнение к указанным исследованиям обязательна консультация профильного специалиста, чтобы пройти обследование и выявить точную причину боли в промежности.