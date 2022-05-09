Поговорка про «не имей сто рублей, а имей сто друзей» теперь доказана научно. Ни деньги, ни хорошая наследственность не гарантируют вам долгой жизни. Главным виновником преждевременного старения и ранней смерти оказалось одиночество. Причем особенно сильно оно отражается на состояние здоровья в молодости.
- Эффект был сильнее среди молодых людей, чем среди людей старше 65 лет, — объяснила одна из авторов исследования, профессор психологии Университета имени Бригама Янга Джулианна Холт-Лунстад. — Кроме того, одиночество предсказывало повышенный риск более ранней смертности среди молодых и людей среднего возраста, но не среди пожилых.
Очень важны друзья, семейные отношения, в которых люди поддерживают друг друга.
- За последние несколько десятилетий появляется все больше свидетельств того, что люди, которые более социально связаны, живут дольше, а люди, которые более изолированы или одиноки, подвергаются повышенному риску ранней смерти, — предупредила Джулианна Холт-Лунстад.
Отсутствие социальных связей, теплоты общения, начинают разрушать организм еще в детстве, так как связаны с врожденной иммунной системой и влияют на ее развитие.
- Также проводились исследования в подростковом возрасте, в молодости, зрелости и старости, и всегда качество социальных связей влияло на множество биомаркеров, которые влияют на здоровье, артериальное давление, вес, — говорят авторы исследования, опубликованного в медицинском журнале
Поэтому дружба, семья не только позволяют улучшить психологическое здоровье, но и поправить физическое здоровье.
- Яркий пример тому — сон, — говорит Холт-Лунстад. — Люди, у которых хорошие отношения, спят лучше. А те, кто одинок — часто страдают от бессонницы.
Довольно сильно подкосило наше здоровье пандемия, когда многие вынужденно оказались в одиночестве. Люди перешли на дистанционную работу, практически не общались с друзьями.
- Это настоящее бедствие, — уверена Джулианна Холт-Лунстад. — Так как общение, связи нам необходимы. Если изоляция повторится — это может привести к ухудшению здоровья.