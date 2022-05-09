Поговорка про «не имей сто рублей, а имей сто друзей» теперь доказана научно. Ни деньги, ни хорошая наследственность не гарантируют вам долгой жизни. Главным виновником преждевременного старения и ранней смерти оказалось одиночество. Причем особенно сильно оно отражается на состояние здоровья в молодости.

- Эффект был сильнее среди молодых людей, чем среди людей старше 65 лет , — объяснила одна из авторов исследования, профессор психологии Университета имени Бригама Янга Джулианна Холт-Лунстад. — Кроме того, одиночество предсказывало повышенный риск более ранней смертности среди молодых и людей среднего возраста, но не среди пожилых.

Очень важны друзья, семейные отношения, в которых люди поддерживают друг друга.

- За последние несколько десятилетий появляется все больше свидетельств того, что люди, которые более социально связаны, живут дольше, а люди, которые более изолированы или одиноки, подвергаются повышенному риску ранней смерти, — предупредила Джулианна Холт-Лунстад.