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Тяга к сладкому, судороги и еще 8 необычных ранних признаков деменции

Порой первые тревожные звоночки начинающейся деменции могут быть очень странными, сложно представить, что так может развиваться болезнь. Врачи рассказали, на что точно стоит обратить внимание.

11 августа 20232
Тяга к сладкому, судороги и еще 8 необычных ранних признаков деменции
Источник:
iStockphoto

Многие считают, что деменция может начаться только у пожилых людей, однако это ошибочное утверждение. Опасные заболевания продолжают молодеть, поражая все больше и больше возрастных групп. И нейродегенеративные — не исключение.

Сейчас о деменции говорят больше, люди уже могут назвать главные симптомы: это проблемы с памятью, речью, резкое изменение характера и настроения. Обычно так ведет себя человек, у которого заболевание прогрессирует несколько месяцев или даже лет.

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Однако деменция может проявляться и весьма нетипичными симптомами, говорят британские медики. Особенно если мы говорим о ранних признаках этого заболевания.

Итак, вам точно стоит обратить внимание на следующие признаки:

  • внезапная тяга к сладкому (об этом симптоме не знают 79% опрошенных);

  • потеря обоняния (76%);

  • судороги (73%);

  • недержание мочевого пузыря (63%);

  • навязчивость (60%);

  • частые обмороки (59%);

  • зрительные галлюцинации (56%);

  • сниженный аппетит и потеря веса (55%);

  • нарушения сна (49%);

  • проблемы с координацией и движением (41%).

Врачи клиники Мейо напоминают: часто страдают от деменции люди, которые злоупотребляют алкоголем. Спиртное, причем не важно, в каких количествах, вызывает необратимые изменения в головном мозге, которые с возрастом только усугубляются.

Кроме того, в зоне риска люди:

Лучшее, что вы можете сделать уже сегодня, — это начать профилактику опасного заболевания. Пересмотрите свой рацион, откажитесь от вредных привычек, займитесь здоровьем и спортом. Что касается последнего, то врачи давно пришли к выводу: идеально, если вы будете тратить на физическую активность 150 минут в неделю. Это может быть любая нагрузка, которая вам по душе, будь то занятия в зале, плавание, танцы, езда на велосипеде или любой другой вид деятельности.

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Кстати

Группа ученых из Лаборатории нейровизуализации и исследования мозга Австралийского национального университета (ANU) решила выяснить, какой микроэлемент благоприятнее всего воздействуют на работу мозга и нервную систему в целом.

После тщательного анализа эксперты пришли к выводу: те люди, которые употребляли магний (как в добавках, так и продукты, богатые им), реже страдали от различных проблем с памятью. Кроме того, возраст их мозга был меньше, чем биологический возраст. Даже если человеку уже исполнилось 55 лет, головной мозг был как минимум на год младше. И это тоже заслуга магния, уверены исследователи. Подробнее можно прочитать ЗДЕСЬ.

Автор текста:Софья Хромова
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