Тяга к сладкому, судороги и еще 8 необычных ранних признаков деменции

Многие считают, что деменция может начаться только у пожилых людей, однако это ошибочное утверждение. Опасные заболевания продолжают молодеть, поражая все больше и больше возрастных групп. И нейродегенеративные — не исключение.
Сейчас о деменции говорят больше, люди уже могут назвать главные симптомы: это проблемы с памятью, речью, резкое изменение характера и настроения. Обычно так ведет себя человек, у которого заболевание прогрессирует несколько месяцев или даже лет.
Однако деменция может проявляться и весьма нетипичными симптомами,
Итак, вам точно стоит обратить внимание на следующие признаки:
внезапная тяга к сладкому (об этом симптоме не знают 79% опрошенных);
потеря обоняния (76%);
судороги (73%);
недержание мочевого пузыря (63%);
навязчивость (60%);
частые обмороки (59%);
зрительные галлюцинации (56%);
сниженный аппетит и потеря веса (55%);
нарушения сна (49%);
проблемы с координацией и движением (41%).
Врачи клиники Мейо напоминают: часто страдают от деменции люди, которые злоупотребляют алкоголем. Спиртное, причем не важно, в каких количествах, вызывает необратимые изменения в головном мозге, которые с возрастом только усугубляются.
Кроме того, в зоне риска люди:
с лишним весом;
гипертонией.
Лучшее, что вы можете сделать уже сегодня, — это начать профилактику опасного заболевания. Пересмотрите свой рацион, откажитесь от вредных привычек, займитесь здоровьем и спортом. Что касается последнего, то врачи давно пришли к выводу: идеально, если вы будете тратить на физическую активность 150 минут в неделю. Это может быть любая нагрузка, которая вам по душе, будь то занятия в зале, плавание, танцы, езда на велосипеде или любой другой вид деятельности.
Кстати
Группа ученых из Лаборатории нейровизуализации и исследования мозга Австралийского национального университета (ANU)
После тщательного анализа эксперты пришли к выводу: те люди, которые употребляли магний (как в добавках, так и продукты, богатые им), реже страдали от различных проблем с памятью. Кроме того, возраст их мозга был меньше, чем биологический возраст. Даже если человеку уже исполнилось 55 лет, головной мозг был как минимум на год младше. И это тоже заслуга магния, уверены исследователи. Подробнее можно прочитать ЗДЕСЬ.