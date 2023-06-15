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Токсиколог Водовозов объяснил, как гарантированно не отравиться шавермой

В Братске шавермой отравились больше 60 человек, почти половина — в больнице. Почему такое могло произойти и какой шавермой точно нельзя отравиться — мнение токсиколога.

15 июня 2023
шаверма
Источник:
iStockphoto

В кафе в Братске шавермой отравились десятки людей, в больницах почти 30 человек. Среди пострадавших есть дети. Предварительный диагноз врачей — острая кишечная инфекция. Владелец кафе задержан.

Известно, что несколько лет назад именно в этом кафе уже был аналогичный случай, рассказали РИА «Новости» в СК. Тогда Роспотребнадзор приостановил работу торговой точки, но она была открыта вновь после перерегистрации на другое лицо.

Врачи предупреждают: отравиться готовой едой с мясом и жирными соусами очень легко, тем более летом.

Алексей Водовозов
Медицина

Терапевт, токсиколог, медицинский блогер

Причины отравления: курицу могли «взбодрить»

«Скорее всего, причина отравления — не химия, как в случае с сидром, а микробиология, — рассказал в своем блоге врач-токсиколог Алексей Водовозов. — В Братске стояла жара, так что продукты вполне могли испортиться — та же курица. Ее могли „взбодрить“ дополнительным обжариванием, чтобы за новыми запахами и специями скрыть ее истинную суть».

Причиной отравления мог стать и майонез, и даже сырые овощи, отмечает эксперт.

«Майонез легко минируется микроорганизмами, да и на сырых овощах, помытых непонятной водой, тоже целый зоопарк мог гнездиться, — продолжает токсиколог. — Еще есть экзотический вариант в виде продавца-носителя (вряд ли больного, хотя такое тоже может быть) возбудителя кишечной инфекции. Еще более экзотический вариант — гнойнички на руках все того же продавца и стафилококковый экзотоксин в итоговом продукте. Но, скорее всего, в итоге возбудителем инфекции будет сальмонелла или что-то близкородственное».

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Как не отравиться шавермой

«Более-менее безопасной будет шаверма, если вы ее сделали дома из качественных продуктов, — объясняет Алексей Водовозов. — Даже если вы купите шаверму в крупной продуктовой торговой точке, проверенной неоднократно, все равно риски отравиться уже подрастают — вот до таких вспышек.

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Признаки отравления

Если вы съедите некачественный продукт, симптомы отравления появятся довольно быстро: человеку может стать плохо уже через 2–4 часа после еды. Первыми могут появиться рези в животе, чувство слабости и тошноты. Постепенно к ним добавятся остальные симптомы: обильная рвота, понос, головная боль. Тяжелое пищевое отравление может сопровождаться судорогами и повышением температуры.

Также стоит отметить, что разные люди реагируют на пищевые отравления по-разному. Дети, пожилые люди, люди разного возраста с заболеваниями желудочно-кишечного тракта переносят симптомы пищевых отравлений хуже всего.

Автор текста:Анна Майская
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