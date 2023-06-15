Токсиколог Водовозов объяснил, как гарантированно не отравиться шавермой

«Майонез легко минируется микроорганизмами, да и на сырых овощах, помытых непонятной водой, тоже целый зоопарк мог гнездиться, — продолжает токсиколог. — Еще есть экзотический вариант в виде продавца-носителя (вряд ли больного, хотя такое тоже может быть) возбудителя кишечной инфекции. Еще более экзотический вариант — гнойнички на руках все того же продавца и стафилококковый экзотоксин в итоговом продукте. Но, скорее всего, в итоге возбудителем инфекции будет сальмонелла или что-то близкородственное».