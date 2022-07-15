Здоровые отношения — это когда вам хорошо

Обычно мы с тревогой следим, нет ли «красных флажков» в отношениях с любимыми, не появляются ли опасные тенденции и сигналы — например, что вы вкладываетесь больше, чем партнер — чаще звоните и проявляете инициативу, тратите больше сил и денег, постоянно ищете оправдания его или ее холодности.

Все эти звоночки, если они есть, весьма тревожны и похожи на то, что отношения развиваются по «нездоровому» пути, предупреждает психолог Михаил Лабковский.

- Если вы не бежите друг к другу навстречу с одинаковой скоростью, то у вас есть все шансы попасть не в любовь, а в зависимость, — объясняет эксперт.

Но можно искать и «зеленые» флаги — они сигналят о том, что пара подходит друг другу, а ваши отношения — здоровые. Мы собрали 8 признаков идеальной пары.