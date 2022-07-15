Здоровые отношения — это когда вам хорошо
Обычно мы с тревогой следим, нет ли «красных флажков» в отношениях с любимыми, не появляются ли опасные тенденции и сигналы — например, что вы вкладываетесь больше, чем партнер — чаще звоните и проявляете инициативу, тратите больше сил и денег, постоянно ищете оправдания его или ее холодности.
Все эти звоночки, если они есть, весьма тревожны и похожи на то, что отношения развиваются по «нездоровому» пути,
- Если вы не бежите друг к другу навстречу с одинаковой скоростью, то у вас есть все шансы попасть не в любовь, а в зависимость, — объясняет эксперт.
Но можно искать и «зеленые» флаги — они сигналят о том, что пара подходит друг другу, а ваши отношения — здоровые. Мы собрали 8 признаков идеальной пары.
Вы открыты в общении
В здоровых отношениях — даже если у вас сложный период и недопонимание, вы всегда говорите друг другу, что думаете и что чувствуете. Не злитесь тихонько, набирая негатив, который потом обязательно выльется в конфликт, а сразу проговариваете, что для вас в отношениях не так.
Показатель, что вы отлично подходите друг другу — если вы не просто спокойно говорите о проблемах, но и выражаете благодарность друг другу, а также рассказываете о радостях, переживаниях, тревогах, впечатлениях и так далее.
- Когда присутствует открытое общение, люди сообщают, что чувствуют более тесную эмоциональную связь со своим партнером, —
Вы честны и доверяете друг другу
Пошли с подружкой в кафе, а возлюбленному говорите — у меня деловая встреча, собрались на шопинг — врете, что у мамы в гостях. Это — плохой сигнал. О здоровых отношениях говорит то, что вы честны друг с другом, даже если знаете, что ваше поведение могут не одобрить.
В здоровых отношениях стоит воздерживаться даже от лжи во благо — обман в мелочах или, как вам кажется, в незначительных ситуациях, может подорвать доверие партнера.
Исследование
Вы не обесцениваете эмоции партнера
- Хорошо, когда вы позволяете друг другу выражать эмоции и не осуждаете их, — говорит Финли. — Слушая любимого человека и сопереживая его эмоциям, вы помогаете ему чувствовать себя понятым.
Если отношения в паре здоровые, никогда не будет звучать похожих на эти фраз:
Ты просто слишком эмоциональный/ая.
Ты устраиваешь трагедию на ровном месте.
Твои переживания — полная ерунда.
Оба партнера в паре слушают друг друга и признают, что имеют право на те или иные эмоции.
Вы чувствуете себя в безопасности
Когда вы стремитесь поделиться своими чувствами и мыслями с партнером, это значит, что в нем вы видите сторонника и вдохновителя, и это — норма. Проявление заботы и участия — хороший знак в партнерстве.
Здоровые отношения — это когда вы можете говорить с партнером о том, что говорить вслух другим людям трудно, но это очень важно для вас — о детском опыте, мечтах и желаниях, прошлых травмах.
Важно, когда и вы, и ваш партнер стремитесь поделиться личным, и когда видите в ответ эмоциональную реакцию и поддержку.
Вам просто хорошо друг с другом
Отличный знак для пары, если вам всегда хорошо вместе, в любой ситуации — ходить в магазин, делать ремонт, заниматься в спортзале или даже просто развешивать постиранное белье и молча сидеть у ночного костра.
Характерный признак идеально подходящих друг другу людей — им вместе весело и комфортно, и жизнь становится чуть лучше, когда они рядом.
Жизнь, конечно, не всегда бывает солнечной и радужной, случаются и ссоры, и конфликты, предупреждает семейный психолог. Но если вы рядом друг с другом можете наслаждаться повседневными делами — это совершенно точно тот самый «зеленый» флаг в отношениях.
Вы заполняете друг другом всю жизнь
Если ваш партнер сопротивляется интеграции в вашу жизнь и окружение, это нехороший признак. В идеальной паре все происходит наоборот — люди заинтересованы в отношениях и хотят быть частью жизни друг друга. Доказывает это желание общаться с друзьями партнера, его семьей, коллегами и так далее.
Здоровые отношения обычно в какой-то момент совершенно точно выходят за рамки случайных свиданий. Это происходит само собой и при активном желании партнеров узнать друг друга и двигаться в сторону совместного будущего.
Вы двигаетесь в отношениях вперед
Идеальная пара — это когда партнеры дают друг другу возможность развиваться в профессии и творчестве, и даже в отношениях. Вы не «зарываете» голову в песок, встречаясь с трудностями, а видите и осознаете свои слабости и ошибки — и берете за них ответственность.
Идеальные отношения — когда вы открыты с партнером и не избегаете сложных разговоров, не перекладываете вину на другого и не занимаете при этом оборонительную позицию.
У вас схожие ценности и цели
Идеальным партнерам не обязательно соглашаться друг с другом абсолютно во всем. Но важный признак здоровых отношений, если ваши основные ценности по жизни, убеждения и мораль совпадают.
- Если ваши ценности (отношение к семье, деньгам, работе, сексу) не совпадают с теми, что у партнера, то вы просто будете бесконечно пытаться изменить вашу вторую половинку и можете разрушить все, — говорит психолог Финли.
Исследование
У идеальных партнеров совпадают или хотя бы не противоречат друг другу и долгосрочные цели, говорит психолог. Поэтому уже на этапе развития отношений полезно открыто обсудить с партнером то, к чему вы хотите прийти в будущем. Если планы на жизнь совпадают — вы идеальная пара.
Но если вы любите путешествовать и хотите объездить весь мир, а ваш партнер — домосед и при виде самолета потеет и приходит в ужас, то это знак, что в будущем вас могут поджидать серьезные трудности в отношениях.