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Здоровые отношения — это когда вам хорошо

Обычно мы с тревогой следим, нет ли «красных флажков» в отношениях с любимыми, не появляются ли опасные тенденции и сигналы — например, что вы вкладываетесь больше, чем партнер — чаще звоните и проявляете инициативу, тратите больше сил и денег, постоянно ищете оправдания его или ее холодности.

Все эти звоночки, если они есть, весьма тревожны и похожи на то, что отношения развиваются по «нездоровому» пути, предупреждает психолог Михаил Лабковский.

- Если вы не бежите друг к другу навстречу с одинаковой скоростью, то у вас есть все шансы попасть не в любовь, а в зависимость, — объясняет эксперт.

Но можно искать и «зеленые» флаги — они сигналят о том, что пара подходит друг другу, а ваши отношения — здоровые. Мы собрали 8 признаков идеальной пары.

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Вы открыты в общении

В здоровых отношениях — даже если у вас сложный период и недопонимание, вы всегда говорите друг другу, что думаете и что чувствуете. Не злитесь тихонько, набирая негатив, который потом обязательно выльется в конфликт, а сразу проговариваете, что для вас в отношениях не так.

Показатель, что вы отлично подходите друг другу — если вы не просто спокойно говорите о проблемах, но и выражаете благодарность друг другу, а также рассказываете о радостях, переживаниях, тревогах, впечатлениях и так далее.

- Когда присутствует открытое общение, люди сообщают, что чувствуют более тесную эмоциональную связь со своим партнером, — рассказал изданию Insider семейный психолог Робин Финли.

Вы честны и доверяете друг другу

Пошли с подружкой в кафе, а возлюбленному говорите — у меня деловая встреча, собрались на шопинг — врете, что у мамы в гостях. Это — плохой сигнал. О здоровых отношениях говорит то, что вы честны друг с другом, даже если знаете, что ваше поведение могут не одобрить.

В здоровых отношениях стоит воздерживаться даже от лжи во благо — обман в мелочах или, как вам кажется, в незначительных ситуациях, может подорвать доверие партнера.

Исследование 2013 года показало, что доверие — основной маркер крепкого брака — и те, кто доверяет мужу/жене, скорее были удовлетворены отношениями с ними.

Вы не обесцениваете эмоции партнера

- Хорошо, когда вы позволяете друг другу выражать эмоции и не осуждаете их, — говорит Финли. — Слушая любимого человека и сопереживая его эмоциям, вы помогаете ему чувствовать себя понятым. 

Если отношения в паре здоровые, никогда не будет звучать похожих на эти фраз:

  • Ты просто слишком эмоциональный/ая.

  • Ты устраиваешь трагедию на ровном месте.

  • Твои переживания — полная ерунда.

Оба партнера в паре слушают друг друга и признают, что имеют право на те или иные эмоции.

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Вы чувствуете себя в безопасности

Когда вы стремитесь поделиться своими чувствами и мыслями с партнером, это значит, что в нем вы видите сторонника и вдохновителя, и это — норма. Проявление заботы и участия — хороший знак в партнерстве.

Здоровые отношения — это когда вы можете говорить с партнером о том, что говорить вслух другим людям трудно, но это очень важно для вас — о детском опыте, мечтах и желаниях, прошлых травмах.

Важно, когда и вы, и ваш партнер стремитесь поделиться личным, и когда видите в ответ эмоциональную реакцию и поддержку.

Вам просто хорошо друг с другом

Отличный знак для пары, если вам всегда хорошо вместе, в любой ситуации — ходить в магазин, делать ремонт, заниматься в спортзале или даже просто развешивать постиранное белье и молча сидеть у ночного костра.

Характерный признак идеально подходящих друг другу людей — им вместе весело и комфортно, и жизнь становится чуть лучше, когда они рядом.

Жизнь, конечно, не всегда бывает солнечной и радужной, случаются и ссоры, и конфликты, предупреждает семейный психолог. Но если вы рядом друг с другом можете наслаждаться повседневными делами — это совершенно точно тот самый «зеленый» флаг в отношениях.

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Вы заполняете друг другом всю жизнь

Если ваш партнер сопротивляется интеграции в вашу жизнь и окружение, это нехороший признак. В идеальной паре все происходит наоборот — люди заинтересованы в отношениях и хотят быть частью жизни друг друга. Доказывает это желание общаться с друзьями партнера, его семьей, коллегами и так далее.

Здоровые отношения обычно в какой-то момент совершенно точно выходят за рамки случайных свиданий. Это происходит само собой и при активном желании партнеров узнать друг друга и двигаться в сторону совместного будущего.

Вы двигаетесь в отношениях вперед

Идеальная пара — это когда партнеры дают друг другу возможность развиваться в профессии и творчестве, и даже в отношениях. Вы не «зарываете» голову в песок, встречаясь с трудностями, а видите и осознаете свои слабости и ошибки — и берете за них ответственность.

Идеальные отношения — когда вы открыты с партнером и не избегаете сложных разговоров, не перекладываете вину на другого и не занимаете при этом оборонительную позицию.

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У вас схожие ценности и цели

Идеальным партнерам не обязательно соглашаться друг с другом абсолютно во всем. Но важный признак здоровых отношений, если ваши основные ценности по жизни, убеждения и мораль совпадают.

- Если ваши ценности (отношение к семье, деньгам, работе, сексу) не совпадают с теми, что у партнера, то вы просто будете бесконечно пытаться изменить вашу вторую половинку и можете разрушить все, — говорит психолог Финли.

Исследование 2020 года показало, что пары, которые говорили об общих ценностях, ориентированных на отношения, с большей вероятностью были удовлетворены не только своим браком, но и своей жизнью.

У идеальных партнеров совпадают или хотя бы не противоречат друг другу и долгосрочные цели, говорит психолог. Поэтому уже на этапе развития отношений полезно открыто обсудить с партнером то, к чему вы хотите прийти в будущем. Если планы на жизнь совпадают — вы идеальная пара.

Но если вы любите путешествовать и хотите объездить весь мир, а ваш партнер — домосед и при виде самолета потеет и приходит в ужас, то это знак, что в будущем вас могут поджидать серьезные трудности в отношениях.

Анна Майская