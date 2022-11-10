Врач отмечает, что перепады погоды не влияют на заболеваемость ОРВИ, но есть другая опасность — перегрев.

— Люди не успевают приспособиться по одежде, они уже достали зимние куртки, шапки, сапоги, и вдруг на улице потеплело — надо бы переодеться в более легкие вещи, но мало кто об этом задумывается, — обращает внимание Елена Черненко. — Поэтому часто люди в такую погоду просто перегреваются, потеют, особенно, когда заходят в магазины, метро, транспорт, а затем потные выходят на улицу, в ветер и дождь, промокают — иммунитет снижается, особенно, у незакаленных. А на сниженный иммунитет легче «цепляются» вирусы и — тяжелее переносятся.

Кроме того, из-за резких перепадов температуры часто обостряются мигрени, появляются головные боли напряжения.

— Мы в такую погоду мало выходим на улицу — идет дождь, пасмурно, сыро, но это неверно, — отмечает врач Елена Черненко. — Свежий воздух, прогулки на природе человеку необходимы, чтобы чувствовать себя хорошо.

Также надо не забывать о приеме витамина D, который должен быть регулярным и ежедневным, отмечает терапевт.

— Я рекомендую больше гулять, одеваться строго по погоде — обязательно перед выходом на улицу проверять погодные условия, смотреть, сколько градусов, — советует доктор. — А гипертоникам стоит внимательно относиться к цифрам на тонометре, измерять давление чаще и не отказываться от приема таблеток, назначенных лечащим врачом.