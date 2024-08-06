Суперфуд или уловка маркетологов? Что такое порошок моринги и поможет ли он похудеть

По словам Кристен Карли, в порошке моринги содержится много клетчатки, которая помогает как можно дольше ощущать сытость и съедать меньше. То есть весь секрет не в чудо-эффекте продукта, а в том, что организм начинает получать больше необходимых пищевых волокон.