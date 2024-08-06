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Суперфуд или уловка маркетологов? Что такое порошок моринги и поможет ли он похудеть

Порошок из листьев моринги активно продают на маркетплейсах и в магазинах. Некоторые называют его чудо-продуктом, который снижает давление, чистит кишечник и помогает похудеть. Но так ли это на самом деле? Рассказывает диетолог.

6 августа 2024Обсудить
Суперфуд или уловка маркетологов? Что такое порошок моринги и поможет ли он похудеть
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iStockphoto

Порошок моринги добывают из дерева Moringa oleifera. По сути, сам продукт делают из листьев этого растения. Дерево Moringa oleifera растет в Таиланде и других азиатских странах. Местные жители считают его лекарственным растением, поэтому широко используют в нетрадиционной медицине.

На российском рынке это средство продают в виде порошка, таблеток, а также добавляют в составы различных БАДов. Производители обещают чудо-эффект: здоровье улучшится, старение замедлится, а лишние килограммы уйдут. Но так ли это на самом деле?

Кристен Карли
Диетология

Врач-диетолог, магистр наук

«Листья моринги действительно богаты витаминами, минералами и антиоксидантами. Они славятся своими противовоспалительными свойствами, которые помогают бороться с окислительным стрессом. То есть такую добавку и правда можно считать полезной для здоровья», — говорит диетолог.

Порошок моринги содержит витамины А, С кальций и калий. Если вы включите его в свой рацион, то поможете организму укрепить иммунную систему, а также ощутите заряд бодрости.

Более того, этот продукт некоторые называют растительным белком. Из-за полезных свойств и богатого состава порошок моринги полюбили веганы и вегетарианцы.

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Поможет ли порошок моринги похудеть

По словам Кристен Карли, в порошке моринги содержится много клетчатки, которая помогает как можно дольше ощущать сытость и съедать меньше. То есть весь секрет не в чудо-эффекте продукта, а в том, что организм начинает получать больше необходимых пищевых волокон.

Так, порошок моринги можно добавлять в:

  • чай, смузи, соки, питьевые йогурты, кефир, молоко;

  • салаты;

  • суп;

  • выпечку.

У этого продукта приятный травяной вкус, поэтому он так легко сочетается с различными готовыми блюдами.

«Вы можете начать с добавления чайной ложки в ваш ежедневный прием пищи, пусть это будет смузи или же овощной салат. Кроме того, клетчатка также помогает контролировать уровень сахара в крови, что тоже способствует улучшению самочувствия и показателей здоровья», — говорит диетолог.

Важно: порошок моринги — это не лекарство и не чудо-продукт, а просто один из вариантов получения необходимых витаминов и минералов.

Ту же самую клетчатку мы можем получить из уже привычных нам продуктов. Это крупы, сухофрукты, орехи, овощи, ягоды, цельнозерновые продукты. Полный список можно найти ЗДЕСЬ.

Еще один суперфуд — шелуха подорожника

В последнее время все чаще можно встретить советы есть псиллиум, чтобы похудеть. Это порошок из шелухи семян яйцевидного подорожника. Растение можно считать родственником распространенного в России подорожника, но именно этот вид растет в Южной и Западной Азии.

Надо ли добавлять его в рацион и какую пользу псиллиум приносит организму? Рассказывают эксперты Роспотребнадзора.

Автор текста:Софья Хромова
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