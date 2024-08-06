Суперфуд или уловка маркетологов? Что такое порошок моринги и поможет ли он похудеть

Порошок моринги добывают из дерева Moringa oleifera. По сути, сам продукт делают из листьев этого растения. Дерево Moringa oleifera растет в Таиланде и других азиатских странах. Местные жители считают его лекарственным растением, поэтому широко используют в нетрадиционной медицине.
На российском рынке это средство продают в виде порошка, таблеток, а также добавляют в составы различных БАДов. Производители обещают чудо-эффект: здоровье улучшится, старение замедлится, а лишние килограммы уйдут. Но так ли это на самом деле?
Врач-диетолог, магистр наук
«Листья моринги действительно богаты витаминами, минералами и антиоксидантами. Они славятся своими противовоспалительными свойствами, которые помогают бороться с окислительным стрессом. То есть такую добавку и правда можно считать полезной для здоровья», — говорит диетолог.
Порошок моринги содержит витамины А, С кальций и калий. Если вы включите его в свой рацион, то поможете организму укрепить иммунную систему, а также ощутите заряд бодрости.
Более того, этот продукт некоторые называют растительным белком. Из-за полезных свойств и богатого состава порошок моринги полюбили веганы и вегетарианцы.
Поможет ли порошок моринги похудеть
По словам Кристен Карли, в порошке моринги содержится много клетчатки, которая помогает как можно дольше ощущать сытость и съедать меньше. То есть весь секрет не в чудо-эффекте продукта, а в том, что организм начинает получать больше необходимых пищевых волокон.
Так, порошок моринги можно добавлять в:
чай, смузи, соки, питьевые йогурты, кефир, молоко;
салаты;
суп;
выпечку.
У этого продукта приятный травяной вкус, поэтому он так легко сочетается с различными готовыми блюдами.
«Вы можете начать с добавления чайной ложки в ваш ежедневный прием пищи, пусть это будет смузи или же овощной салат. Кроме того, клетчатка также помогает контролировать уровень сахара в крови, что тоже способствует улучшению самочувствия и показателей здоровья», —
Важно: порошок моринги — это не лекарство и не чудо-продукт, а просто один из вариантов получения необходимых витаминов и минералов.
Ту же самую клетчатку мы можем получить из уже привычных нам продуктов. Это крупы, сухофрукты, орехи, овощи, ягоды, цельнозерновые продукты. Полный список можно найти ЗДЕСЬ.
Еще один суперфуд — шелуха подорожника
В последнее время все чаще можно встретить советы есть псиллиум, чтобы похудеть. Это порошок из шелухи семян яйцевидного подорожника. Растение можно считать родственником распространенного в России подорожника, но именно этот вид растет в Южной и Западной Азии.
Надо ли добавлять его в рацион и какую пользу псиллиум приносит организму? Рассказывают эксперты Роспотребнадзора.