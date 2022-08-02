Синдром внезапной взрослой смерти

Врачи рассказывают, что в мире все чаще регистрируются случаи, когда человек умирает из-за необъяснимой остановки сердца. Это называют синдромом внезапной взрослой смерти.

Нередко это случается с совсем молодыми людьми — младше 40 лет. У некоторых погибших патологоанатомам так и не удастся установить причину смерти.

Проблеме посвящают очень много внимания — особенно за рубежом. В США существует Фонд синдрома внезапной сердечной смерти. Там разрабатывают программы для ранней диагностики и профилактики синдрома.

Российские медики полагают, что «дыма без огня» не бывает и скорее всего, внезапная смерть случается из-за сбоев в организме, о которых человек просто не знал. Так, большинство внезапных смертей, по данным статистики, происходят из-за нарушения ритма сердца (желудочковой тахикардии).