Умереть от счастья
22-летний студент Университета Южной долины Египта умер после того, как сдал выпускные экзамены.
Мубарак Хусейн Сайед Абдель-Джалил учился на геолога на факультете естественных наук в городе Кена. Перед выпускными экзаменами молодой человек очень сильно переживал,
Мубарак учился старательно, очень тщательно готовился к экзаменам, ночи просиживал за учебниками, поэтому результатов аттестации ждал с особенным волнением.
Когда молодой человек узнал, что сдал тесты на отлично, он не справился с нахлынувшими на него чувствами. Юноша почувствовал внезапную боль в груди и был срочно доставлен в больницу.
Оказалось, от радости у студента случился сердечный приступ. Спасти молодого человека врачи не смогли. Сейчас прокуратура расследует трагическую смерть Мубарака. Юношу похоронили на семейном кладбище в деревне Аль-Джарфия.
Синдром внезапной взрослой смерти
Врачи рассказывают, что в мире все чаще регистрируются случаи, когда человек умирает из-за необъяснимой остановки сердца. Это называют синдромом внезапной взрослой смерти.
Нередко это случается с совсем молодыми людьми — младше 40 лет. У некоторых погибших патологоанатомам так и не удастся установить причину смерти.
Проблеме посвящают очень много внимания — особенно за рубежом. В США существует Фонд синдрома внезапной сердечной смерти. Там разрабатывают программы для ранней диагностики и профилактики синдрома.
Российские медики полагают, что «дыма без огня» не бывает и скорее всего, внезапная смерть случается из-за сбоев в организме, о которых человек просто не знал. Так, большинство внезапных смертей, по данным статистики, происходят из-за нарушения ритма сердца (желудочковой тахикардии).
Разбитое сердце
Ранее «Доктор Питер» рассказывал о синдроме разбитого сердца. Это вполне официальный диагноз — кардиомиопатия такоцубо. Чаще его ставят женщинам в возрасте старше 50 лет, и его проявления часто путают с симптомами инфаркта миокарда. Есть особенность — этот синдром чаще всего проявляется летом и осенью.
Возникает он из-за резкого перевозбуждения нервной системы. На фоне стресса происходит резкий спазм сосудов. Могут провоцировать синдром разбитого сердца и особенности строения миокарда в области верхушки сердца.
Ну а главными триггерами развития синдрома разбитого сердца становятся крупные финансовые потери, смерть близкого человека или домашнего животного, природная катастрофа, смена жилья, авария, судебные тяжбы и даже публичное выступление или неожиданное мероприятие.
Симптомы синдрома разбитого сердца довольно типичны для сердечного приступа — боль за грудиной, одышка, выраженная потливость и/или шок. Но риск смерти при этом невысокий. Синдром хорошо поддается лечению.