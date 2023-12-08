Сколько стоит лечение гастрита: реальные цифры от гастроэнтеролога Лопатиной

Гастрит — воспалительное заболевание слизистой оболочки желудка, связанное с ее повреждением. Чаще всего болезнь начинается с ощущения чувства тяжести в животе, появляется боль. И чтобы избавиться от неприятных ощущений, надо либо что-то быстро съесть, либо вообще не притрагиваться к еде, потому что станет только хуже.
Изначально человек терпит, но потом понимает, что сил больше нет. И вот он записывается на прием к гастроэнтерологу.
«Есть такое мнение, что гастрит — это болезнь богатых людей. Многие с этим не согласны лишь до тех пор, пока не начнут лечение. Давайте вместе посчитаем примерные траты», — говорит Мария Лопатина.
Первое, за что вы заплатите, — это прием врача. Обойдется он примерно в 2 тысячи рублей. Гастроэнтеролог внимательно выслушает ваши жалобы, проведет осмотр живота, поставит диагноз и назначит обследование и лечение.
Что вам точно придется пройти:
общий анализ крови и биохимия, которые обойдутся примерно в 3 тысячи рублей;
УЗИ органов брюшной полости — это еще 2,5 тысячи рублей;
ЭГДС (эзофагогастродуоденоскопия) с тестом на Helicobacter pylori — 5 тысяч рублей.
Вы несколько дней ждете результатов анализов. Один из самых распространенных диагнозов — это эрозивный гастрит в сочетании с хеликобактер пилори. Вы идете на повторный прием к врачу, за что заплатите еще примерно 1,5 тысячи рублей.
Там врач назначит вам лечение. Учитывая самые необходимые лекарства, они обойдутся примерно в 8 тысяч рублей (можно добавить 100-200 рублей сверху — все зависит от цен в аптеках).
После того как вы пропьете все препараты, доктор обязан назначить повторный ЭГДС. Это необходимо, чтобы убедиться, что терапия сработала и эрозии в желудке зажили, поэтому прибавляйте еще 5 тысяч рублей.
Итог: примерно 27 тысяч рублей за все.
«И это по самым примерным подсчетам. Но самое главное, что хеликобактер пилори никуда от такого лечения не денется и через полгода все повторится снова», — говорит Мария Лопатина.
Прием по ОМС
Никто не хочет тратиться, если есть возможность обследоваться бесплатно. Если вы идете в поликлинику по ОМС, то прием врача и обследования обойдутся в ноль рублей, это так. Однако стоимость лечения останется такой же. Кроме того, направления на ЭГДС придется ждать примерно полгода. В этом случае расплачиваться придется и деньгами, и временем.
Вывод из этого можно сделать один: не затягивайте с посещением врача. Если понимаете, что есть проблемы с ЖКТ, лучше как можно скорее записаться на прием — так выше вероятность, что денег на лечение вы потратите меньше. Возможно, каких-то процедур и вовсе удастся избежать.
Кстати
Иногда даже врачи не сразу могут поставить правильный диагноз. За маской гастрита могут скрываться и другие патологии ЖКТ. Подробнее — ЗДЕСЬ.