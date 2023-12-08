Сколько стоит лечение гастрита: реальные цифры от гастроэнтеролога Лопатиной

Никто не хочет тратиться, если есть возможность обследоваться бесплатно. Если вы идете в поликлинику по ОМС, то прием врача и обследования обойдутся в ноль рублей, это так. Однако стоимость лечения останется такой же. Кроме того, направления на ЭГДС придется ждать примерно полгода. В этом случае расплачиваться придется и деньгами, и временем.