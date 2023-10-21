Анемия возникает, когда организму не хватает железа — вещества, необходимого для производства гемоглобина, который, в свою очередь, отвечает за доставку кислорода к клеткам. Человек становится вялым, бледным, страдает от головокружений, слабости, его даже может слегка пошатывать. Решать привычные задачи становится сложно: мозг как будто отказывается обрабатывать информацию и принимать решения.
По словам Алексея Жито, различают два типа железодефицитной анемии (ЖДА):
латентный — когда уже снижен уровень железа, но гемоглобин еще в норме;
манифестный, приводящий к анемии, — снижению гемоглобина.
«При латентном железодефиците у организма уже почти нет запасов железа, но его еще хватает для того, чтобы поддерживать гемоглобин на более-менее нормальном уровне. В таком случае у пациентов гемоглобин нормальный, обычно 120-130 г/л, однако общий анализ крови уже выдает болезнь», — поясняет Алексей Жито.
Если врач видит подобные признаки, то отправляет пациента на диагностику уровня железа. Здесь важно исследовать ферритин — белок, который аккумулирует молекулы железа на себе. Его снижение говорит об истощении запасов. Если они исчерпаны полностью, то организму настолько не хватает железа, что он уже не в состоянии строить гемоглобин.
Степени тяжести анемии
Легкая степень — гемоглобин в пределах 90-120 г/л
Средняя степень — гемоглобин на уровне 70-90 г/л
Тяжелая степень — гемоглобин падает ниже 70 г/л
Как лечат тяжелую форму анемии
«Как и при любом заболевании, универсального алгоритма не существует. Сперва мы должны установить причину любого состояния, а потом только его лечить», — поясняет Алексей Жито.
Если мы говорим о тяжелой форме анемии, то диагностика и лечение должны проходить одновременно, так как ждать точно нельзя. При легкой степени сперва назначается обследование.
Важно: у женщин детородного возраста дефицит железа может быть связан с регулярными менструациями, ведь постоянно происходит большая кровопотеря. Если при этом женщина истязает себя диетами, отказывается от животного белка, то ситуация усугубляется: возникает не только избыточная потеря железа, но и его дефицит с потребляемой пищей.
В первую очередь женщина должна сдать анализы крови, чтобы врач оценил показатели. После требуется консультация гинеколога — необходимо сделать УЗИ малого таза и цитологическое исследование шейки матки.
«Также рекомендую провести онкоскрининг и прошу пациентов сделать сразу УЗИ молочных желез. Это дополнительное обследование, которое точно не будет лишним», — говорит Алексей Жито.
Зачем все это нужно? Дело в том, что причины тяжелой анемии может увидеть гинеколог. Например, это:
миомы матки;
эндометриоз;
опухолевые процессы тела и шейки матки;
дисгормональные маточные кровотечения и другое.
В случае если по женской части у пациентки все в порядке, стоит показаться другому специалисту — гастроэнтерологу. Здесь уже учитывается возраст, вредные привычки, факторы риска. Специалист проведет необходимые обследования — гастро- или колоноскопию.
«При гастроскопии можно увидеть эрозии и язвы пищевода, желудка, двенадцатипертстной кишки. Увы, иногда находим и онкологию», — поясняет врач.
При колоноскопии, как правило, серьезных отклонений не обнаруживают. Особенно если женщина молодая. Но часто встречаются полипы, анальные трещины и геморрой. Здесь уже нужен колопроктолог.
Еще одна причина анемии — это бактерия хеликобактер пилори. И здесь тоже без помощи гастроэнтеролога не обойтись.
Чтобы вылечить анемию, особенно в тяжелой форме, необходим комплексный подход. Очень важно слушать лечащего врача и проходить все обследования: иногда причина кроется в самых неожиданных диагнозах.