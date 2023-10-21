Если врач видит подобные признаки, то отправляет пациента на диагностику уровня железа. Здесь важно исследовать ферритин — белок, который аккумулирует молекулы железа на себе. Его снижение говорит об истощении запасов. Если они исчерпаны полностью, то организму настолько не хватает железа, что он уже не в состоянии строить гемоглобин.