Шишка размером с горошину на щеке 13-летней девочки выросла до мяча и оказалась раком

Кто из нас не «гуглил» однажды свои симптомы? Очень часто можно наткнуться на материалы, в которых даже простой кашель можно считать признаком онкозаболевания.
Конечно, куда чаще такие не слишком опасные признаки присущи все-таки менее зловещим и смертельным заболеваниям. Однако будьте бдительны: нередко случается, что какая-то мелочь действительно указывает именно на рак.
Так случилось у Габи Морис из английского города Висбек. Девочке было всего 13 лет, когда врачи диагностировали у нее рабдомиосаркому — рак мягких тканей.
Опухоль с горошинку
В октябре 2021 года Габи обнаружила маленькую шишку на щеке. Сначала она была совсем маленькой, буквально с горошинку. Мама Габи отвела девочку к стоматологу. Специалист подумал, что шишка выросла из-за какой-то инфекции, и прописал подростку антибиотики.
Однако лекарства не помогли. За шесть недель новообразование успело вырасти до размеров теннисного мяча и с каждым новым днем становилось все больше и больше. Тогда стоматолог посоветовала обратиться за помощью к терапевту.
Медики ЛОР-отделения предположили, что опухоль — это закупорка слюнной железы. После посещения четырех разных хирургов Габи сделали биопсию, чтобы определить наконец точную причину.
И лишь после этого удалось понять, что происходит с пациенткой. Оказалось, что у 13-летней Габи выросла раковая опухоль в мышце челюсти. Это означало, что девочке предстоит длительный курс лечения.
«Это было ужасно, но мы собрались вместе и просто подумали: «Мы не можем сдаваться, нам нужно бороться», — рассказывает мама девочки.
Битва за жизнь
Габи направили в больницу Адденбрука, где в декабре 2021 года она начала первый из девяти курсов химиотерапии. Для совсем еще юной девочки курс лечения стал настоящим испытанием: у нее были красивые светлые волосы, которые быстро выпали из-за химиотерапии.
«У меня волосы начали выпадать в пятницу, а к понедельнику все исчезло. Расчесываешь — и там буквально вываливаются большие клочья волос…» — вспоминает Габи.
Кроме того, ее образ жизни во время лечения сильно изменился. Школьница до болезни была очень активной и спортивной, однако во время химиотерапии нервы в ее ногах были повреждены, и она не могла ходить. Девочка передвигалась в основном на инвалидной коляске и порой не могла даже до туалета дойти, не упав в обморок от слабости. Габи месяцами не виделась с друзьями.
Она перенесла несколько операций и курсов химиотерапии. И рак отступил. Сейчас Габи вышла в ремиссию. Пропустив целый год в школе, она надеется стать медсестрой в детском отделении онкологии, чтобы «отдавать долг» другим маленьким пациентам, больным раком, пишет издание
Девочка гордится своим шрамом как напоминанием о победе над раком. Габи призывает всех быть внимательными к своему здоровью и не сдаваться.