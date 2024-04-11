Шишка размером с горошину на щеке 13-летней девочки выросла до мяча и оказалась раком

Кроме того, ее образ жизни во время лечения сильно изменился. Школьница до болезни была очень активной и спортивной, однако во время химиотерапии нервы в ее ногах были повреждены, и она не могла ходить. Девочка передвигалась в основном на инвалидной коляске и порой не могла даже до туалета дойти, не упав в обморок от слабости. Габи месяцами не виделась с друзьями.