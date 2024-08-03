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Секреты выбора идеального нижнего белья: рекомендации уролога для женщин и мужчин

Женщины чаще предпочитают кружевные стринги или слипы, мужчины — брутальные боксеры или сексуальные плавки. Но часто ли вы, покупая очередной комплект белья, думаете о здоровье репродуктивной сферы?

3 августа 20241
уролог, белье, выбор
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iStockphoto

Как для мужчин, так и для женщин выбор нижнего белья, которое мы носим на себе практически 24 часа в сутки, — очень важный вопрос. Если изделия будут красивыми и удобными — это совершенно не равно тому, что они безопасны для здоровья. Помимо того, что грубые швы и плотные резинки вызывают дискомфорт, натирают и давят, заставляя вас постоянно поправлять одежду, неправильные элементы нижнего белья могут привести к проблемам в интимной сфере.

Но как подобрать трусики или бюстгальтер? На что обратить внимание? Об этом «Доктору Питеру» рассказал уролог-андролог Станислав Сосновский. Он признает, что это может удивить, но некоторые заболевания и нарушения в работе организма вызваны неправильным выбором нижнего белья — бюстгальтеров, трусов или эротических комплектов.

Урология, андрология, репродуктология

Уролог-андролог, репродуктолог клиники «АБИА», кандидат медицинских наук

Первое и главное — выбор ткани

Для постоянной носки в любое время года, особенно под плотную одежду, наилучшим образом подходит белье, сшитое из преимущественно натуральных нитей с незначительной примесью синтетики. Данные изделия (трусики, бюстье) хорошо прилегают к телу, защищая наиболее чувствительные зоны.

Предпочтительны следующие материалы, из которых шьется белье:

  • шелк (преимущественно для женского белья, включая эротическое);

  • шерсть (для утепленных моделей);

  • разновидности хлопковых тканей;

  • модал — хотя и искусственная, но деликатная гипоаллергенная ткань с нежной шелковистой поверхностью, производимая из целлюлозного эвкалиптового волокна.

Даже в самых качественных изделиях всегда присутствует небольшой процент синтетики — это не опасно. Она необходима, чтобы ткань держала форму и оставалась эластичной после многочисленных стирок. Синтетические волокна в небольшом объеме никак не влияют на здоровье, а только продлевают срок использования изделий.

Признаки хорошего нижнего белья

Определить качественные изделия можно по нескольким критериям. Высококачественное белье отличают:

  • упругость и эластичность;

  • мягкость материала;

  • высокая плотность ткани;

  • натуральный состав;

  • отсутствие в материале веществ, способных вызвать аллергию;

  • в меру плотное прилегание к телу.

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Врачи настоятельно советуют при подборе белья на каждый день избегать стрингов и не носить на постоянной основе бюстгальтеры с push-up эффектом. Дополнительно следует воздержаться от частой носки изделий, корректирующих силуэт. Белье с утяжкой можно применять не дольше 4-5 часов в сутки. В противном случае оно может перетягивать кожу, сдавливать внутренние органы и нарушить трофику тканей.

Строго по размеру

Не менее важное правило — выбор белья строго по размеру. Трусики, боксеры, бюстгальтеры не должны стягивать кожу и оказывать на нее чрезмерное давление. Для повседневного использования стоит выбирать удобные слипы и боксеры. Они наиболее комфортны и безопасны со стороны гигиены.

Нет «голой» синтетике!

Красивые синтетические трусики или бюстгальтер допустимо использовать только на непродолжительное время. Постоянно носить такие изделия не стоит. Причин тому несколько:

  • длительное ношение чистой синтетики или белья с высоким ее содержанием провоцирует дерматит из-за раздражения, зуда кожи;

  • синтетика не впитывает влагу, зато отлично накапливает запахи и частицы эпителия, формируя между изделием и кожей рассадник патогенной флоры;

  • пресловутый парниковый эффект в области гениталий может стать провокатором инфекционно-воспалительных процессов (вагиноз, молочница).

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Как часто менять

Чтобы сохранить здоровье, мужчинам и женщинам необходимо ежедневно менять трусы, а иногда и дважды в день, если, например, есть выделения или кожа сильно потеет — трусы впитывают запах. Бюстгальтер необходимо менять каждые 3-4 дня в холодное время года (если женщина почти не потеет) или раз в два дня — летом, при потливости.

Если бюстгальтер за день стал влажным, его стоит постирать перед следующим надеванием. Кроме того, важно еще давать изделию отдых — чередовать два бюстгальтера между собой. Сегодня надели первый, пришли домой — сняли, завтра надели второй, а первый проветривается.

А еще важно взять за правило снимать дома лифчик и носить более свободное белье — это полезно для тела.

Автор текста:Елена Мишина
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