Секреты выбора идеального нижнего белья: рекомендации уролога для женщин и мужчин

Как для мужчин, так и для женщин выбор нижнего белья, которое мы носим на себе практически 24 часа в сутки, — очень важный вопрос. Если изделия будут красивыми и удобными — это совершенно не равно тому, что они безопасны для здоровья. Помимо того, что грубые швы и плотные резинки вызывают дискомфорт, натирают и давят, заставляя вас постоянно поправлять одежду, неправильные элементы нижнего белья могут привести к проблемам в интимной сфере.