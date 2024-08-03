Секреты выбора идеального нижнего белья: рекомендации уролога для женщин и мужчин

Как для мужчин, так и для женщин выбор нижнего белья, которое мы носим на себе практически 24 часа в сутки, — очень важный вопрос. Если изделия будут красивыми и удобными — это совершенно не равно тому, что они безопасны для здоровья. Помимо того, что грубые швы и плотные резинки вызывают дискомфорт, натирают и давят, заставляя вас постоянно поправлять одежду, неправильные элементы нижнего белья могут привести к проблемам в интимной сфере.
Но как подобрать трусики или бюстгальтер? На что обратить внимание? Об этом «Доктору Питеру» рассказал уролог-андролог Станислав Сосновский. Он признает, что это может удивить, но некоторые заболевания и нарушения в работе организма вызваны неправильным выбором нижнего белья — бюстгальтеров, трусов или эротических комплектов.
Уролог-андролог, репродуктолог клиники «АБИА», кандидат медицинских наукСтраница на сайте клиники
Первое и главное — выбор ткани
Для постоянной носки в любое время года, особенно под плотную одежду, наилучшим образом подходит белье, сшитое из преимущественно натуральных нитей с незначительной примесью синтетики. Данные изделия (трусики, бюстье) хорошо прилегают к телу, защищая наиболее чувствительные зоны.
Предпочтительны следующие материалы, из которых шьется белье:
шелк (преимущественно для женского белья, включая эротическое);
шерсть (для утепленных моделей);
разновидности хлопковых тканей;
модал — хотя и искусственная, но деликатная гипоаллергенная ткань с нежной шелковистой поверхностью, производимая из целлюлозного эвкалиптового волокна.
Даже в самых качественных изделиях всегда присутствует небольшой процент синтетики — это не опасно. Она необходима, чтобы ткань держала форму и оставалась эластичной после многочисленных стирок. Синтетические волокна в небольшом объеме никак не влияют на здоровье, а только продлевают срок использования изделий.
Признаки хорошего нижнего белья
Определить качественные изделия можно по нескольким критериям. Высококачественное белье отличают:
упругость и эластичность;
мягкость материала;
высокая плотность ткани;
натуральный состав;
отсутствие в материале веществ, способных вызвать аллергию;
в меру плотное прилегание к телу.
Врачи настоятельно советуют при подборе белья на каждый день избегать стрингов и не носить на постоянной основе бюстгальтеры с push-up эффектом. Дополнительно следует воздержаться от частой носки изделий, корректирующих силуэт. Белье с утяжкой можно применять не дольше 4-5 часов в сутки. В противном случае оно может перетягивать кожу, сдавливать внутренние органы и нарушить трофику тканей.
Строго по размеру
Не менее важное правило — выбор белья строго по размеру. Трусики, боксеры, бюстгальтеры не должны стягивать кожу и оказывать на нее чрезмерное давление. Для повседневного использования стоит выбирать удобные слипы и боксеры. Они наиболее комфортны и безопасны со стороны гигиены.
Нет «голой» синтетике!
Красивые синтетические трусики или бюстгальтер допустимо использовать только на непродолжительное время. Постоянно носить такие изделия не стоит. Причин тому несколько:
длительное ношение чистой синтетики или белья с высоким ее содержанием провоцирует дерматит из-за раздражения, зуда кожи;
синтетика не впитывает влагу, зато отлично накапливает запахи и частицы эпителия, формируя между изделием и кожей рассадник патогенной флоры;
пресловутый парниковый эффект в области гениталий может стать провокатором инфекционно-воспалительных процессов (вагиноз, молочница).
Как часто менять
Чтобы сохранить здоровье, мужчинам и женщинам необходимо ежедневно менять трусы, а иногда и дважды в день, если, например, есть выделения или кожа сильно потеет — трусы впитывают запах. Бюстгальтер необходимо менять каждые 3-4 дня в холодное время года (если женщина почти не потеет) или раз в два дня — летом, при потливости.
Если бюстгальтер за день стал влажным, его стоит постирать перед следующим надеванием. Кроме того, важно еще давать изделию отдых — чередовать два бюстгальтера между собой. Сегодня надели первый, пришли домой — сняли, завтра надели второй, а первый проветривается.
А еще важно взять за правило снимать дома лифчик и носить более свободное белье — это полезно для тела.