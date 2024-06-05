Пьян, но не от вина: что провоцирует у человека «синдром пивоварни»

Необычный случай описали врачи в журнале Канадской медицинской ассоциации. 50-летняя женщина на протяжении двух лет обращалась к врачам, пытаясь понять, что с ней происходит. Она жаловалась на сонливость — просто могла выключиться во время работы или приготовления обеда. Кроме того, близкие отмечали, что от нее часто пахнет алкоголем, а речь путаная . Можно было бы предположить, что пациентка выпивает, но когда-то ее лимит ограничивался бокалом вина по праздникам, а в последние годы она отказалась и от него.