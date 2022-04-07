Несмотря на то, что иностранные фармкомпании уверяют, что поставки лекарств на российский рынок никто сворачивать не собирается, судя по прилавкам и остаткам в аптеках, проблемы все же есть. По опросам врачей, сложности они наблюдают с покупкой минимум 80 наименований препаратов.
Где-то дефицит связывают с тем, что люди начали активно запасаться необходимыми им лекарствами, где-то приложили руку перекупщики. Власти обещали, что подобная ситуация совсем скоро выровняется, придет в норму. Однако есть опасения, что нехватка препаратов будет продолжаться.
Речь идет о импортных лекарствах для лечения бронхиальной астмы. Телеграм-канал
Правда, например, в аптеках сейчас их можно приобрести свободно. Например, «Беродуал» в достаточном количестве есть и в виде аэрозоля, и в виде раствора для ингаляции. Та же история с «Атровентом».
Немного сложнее с «Будесонидом» — его рекомендуют для ингаляций взамен «Пульмикорта», который уже не в первый раз исчезает из аптек (судя по форумам, его дефицит периодически возникает уже несколько лет). Однако фармацевты предлагают довольно большое количество препаратов с тем же действующим веществом. Их тоже достаточно в продаже, судя по данным онлайн-аптек и агрегаторов.
При желании можно найти и «дефицитный» «Пульмикорт». Оговоримся: большинство аптек предлагают его в дозировке 0,5, а вот 0,25 встречается реже. На момент подготовки этого материала дозировку 0,5 можно было приобрести в 35 аптеках Петербурга и 63 аптеках Москвы, 0,25 предлагала 1 аптека в Петербурга и 1 аптека в Ленинградской области против 45 аптек в Москве и Московской области.
Если говорить о других регионах — никаких проблем с «Пульмикортом» нет в Новосибирской области, Свердловской области, Татарстане, Омске, Челябинске, да и по всей России.
О каких-то распоряжений делать запас этих препаратов в больницах тоже не слышали.
«Если говорить о нашей больнице, то проблем с поставками пока нет. Препараты закупают, как и раньше, все без изменений. Но существенно ощущается изменение цены. Стоимость лекарств для пациентов с астмой увеличилась процентов так на двадцать.
Что будем делать, если вдруг поставки прекратятся? Лечить отечественными аналогами, дженериками. Наша больница и до санкций закупала российские препараты.
Они сейчас есть в наличии в отделении, наравне с зарубежными. Всем пользуемся уже давно. Какая именно поставка лекарств придет следующей, пока неизвестно. У больницы довольно сложная схема закупок. Все зависит от тендера. Что выиграем, тем и будем лечить», — рассказала «Доктору Питеру» заведующая пульмонологического отделения одной из сибирских областных больниц.
Ее слова подтверждают и в других больницах во многих регионах России. Поэтому информация о том, что в Россию больше не будут завозить некоторые препараты для лечения бронхиальной астмы, всего лишь слух. Более того, у каждого из них есть аналог с тем же действующим веществом и той же дозировкой.