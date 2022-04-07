Речь идет о импортных лекарствах для лечения бронхиальной астмы. Телеграм-канал Baza называет три препарата, которые могут исчезнуть из России: «Беродуал», «Атровент» и «Будесонид». Якобы врачей письмом из Минздрава за подписью Татьяна Голиковой предупреждают о прекращении поставок и рекомендацией заменить их на аналоги .

Правда, например, в аптеках сейчас их можно приобрести свободно. Например, «Беродуал» в достаточном количестве есть и в виде аэрозоля, и в виде раствора для ингаляции. Та же история с «Атровентом».

Немного сложнее с «Будесонидом» — его рекомендуют для ингаляций взамен «Пульмикорта», который уже не в первый раз исчезает из аптек (судя по форумам, его дефицит периодически возникает уже несколько лет). Однако фармацевты предлагают довольно большое количество препаратов с тем же действующим веществом. Их тоже достаточно в продаже, судя по данным онлайн-аптек и агрегаторов.

При желании можно найти и «дефицитный» «Пульмикорт». Оговоримся: большинство аптек предлагают его в дозировке 0,5, а вот 0,25 встречается реже. На момент подготовки этого материала дозировку 0,5 можно было приобрести в 35 аптеках Петербурга и 63 аптеках Москвы, 0,25 предлагала 1 аптека в Петербурга и 1 аптека в Ленинградской области против 45 аптек в Москве и Московской области.