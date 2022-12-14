Вставать не по будильнику

Исследователи, которые проанализировали образ жизни, качество сна и состояние здоровья нескольких сотен взрослых испытуемых, обнаружили , что те, кто встает по будильнику и постоянно переставляет его на попозже, чаще говорили о нарушениях сна и о том, что чувствуют себя уставшими в течение дня, чем те, кто просыпался самостоятельно.

По словам ученых, использование будильника нарушает естественный цикл сна человека, а постоянное его откладывание — еще больше. Иными словами, бодрости такой сон не дает.

Ученые отмечают, что в целом не имеет значения, просыпаетесь ли вы по первому будильнику или по третьему — необходимость использовать этот гаджет в первую очередь является признаком того, что вы уже слишком устали.

— Насколько мы можем судить по физиологии и нашим данным, пробуждение по одному будильнику или нажатие кнопки повтора и пробуждение по двум или трем будильникам не имеет большого значения. Проблема в том, что если вам вообще нужен будильник — вы не высыпаетесь, — рассказал доктор Стивен Маттингли, ведущий автор исследования.