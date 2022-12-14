Если вы не можете проснуться сами утром и вынуждены раз за разом переставлять будильник, чтобы найти в себе силы расстаться с теплой постелью, то это говорит о том, что ваш организм работает на пределе.
Ученые из университета Нотр-Дам в США выяснили — те, кто просыпается по будильнику, устают больше, чем те, кто просыпается самостоятельно, без принуждения. Об этом говорится в исследовании, опубликованном
Вставать не по будильнику
Исследователи, которые проанализировали образ жизни, качество сна и состояние здоровья нескольких сотен взрослых испытуемых,
По словам ученых, использование будильника нарушает естественный цикл сна человека, а постоянное его откладывание — еще больше. Иными словами, бодрости такой сон не дает.
Ученые отмечают, что в целом не имеет значения, просыпаетесь ли вы по первому будильнику или по третьему — необходимость использовать этот гаджет в первую очередь является признаком того, что вы уже слишком устали.
— Насколько мы можем судить по физиологии и нашим данным, пробуждение по одному будильнику или нажатие кнопки повтора и пробуждение по двум или трем будильникам не имеет большого значения. Проблема в том, что если вам вообще нужен будильник — вы не высыпаетесь, — рассказал доктор Стивен Маттингли, ведущий автор исследования.
Исследователи заявили, что в идеале надо спать столько, сколько нужно вашему организму. Решение простое — если нет возможности утром спать сколько хочется, ложитесь спать пораньше. Просыпаться самостоятельно по утрам, без будильника, вполне реально — если вы будете придерживаться единого режима — вставать и ложиться каждый день в одно и то же время.
Как побороть сонливость
психотерапевт медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье»
— Осенью и зимой в России солнечных дней значительно меньше, чем летом, а темнеет заметно раньше. Гормональный фон пробуждает в нас желание впасть в спячку. Все потому, что в темное время суток вырабатывается мелатонин — так называемый «гормон сна», — объясняет Виктор Нурдаев, психотерапевт медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье». — Вот эти способы помогут высыпаться:
на постоянной основе соблюдать гигиену сна;
не использовать гаджеты за 2 часа до сна;
создавать комфортную зону для сна, которая будет ассоциироваться только с отдыхом;
за 4 часа до отхода ко сну уделять внимание кардионагрузкам.
Если бессонница сохраняется на протяжении более четырех недель — необходимо обратиться к специалистам по ментальному здоровью: психологам и психотерапевтам.