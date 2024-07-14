Проколоть или нет? Дерматолог Иванов рассказал, как быстро избавиться от мозоли

« Если водяная мозоль всегда появляется на одном и том же месте независимо от обуви и качества носков, проблема может быть в неправильном строении стопы или деформации ее свода — плоскостопии . Бывает, что из-за травмы или при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у человека меняется походка, обувь начинает давить на ногу в непривычных местах, и это тоже может привести к появлению мозолей. Чтобы выяснить точную причину, нужно обратиться к врачу. Возможно, он назначит лечебные упражнения или посоветует специальные ортопедические стельки», — рекомендует эксперт.