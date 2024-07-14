Проколоть или нет? Дерматолог Иванов рассказал, как быстро избавиться от мозоли

Мозоли — проклятие для любителей открытой и не всегда удобной обуви. Впрочем, можно заработать мозоли и в удобных тапочках — просто поработать на даче лопатой, и тогда болезненные пузырьки появятся уже на руках.
Как правильно обрабатывать мозоль, чтобы она быстрее зажила? Спросили у эксперта.
Дерматовенеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест», член Европейского общества детских дерматологов (European Society for Pediatric Dermatology)Личный сайт
Не резать и не лопать
«Водяную мозоль небольших размеров достаточно заклеить пластырем, чтобы ее поверхность не повредилась. Как правило, выраженного дискомфорта такая мозоль не приносит и заживает сама в течение одной-двух недель, — говорит врач Роман Иванов. — Покрышка пузыря служит естественной защитой от инфекции, и специально удалять ее не нужно. Но чем пузырь больше, тем больше вероятность, что он порвется, образовав открытую рану в самый неподходящий момент. К тому же пузырь часто доставляет болезненные ощущения при надавливании».
Поэтому большую, наполненную жидкостью мозоль врач советует аккуратно проколоть. Вот как это сделать:
Продезинфицируйте место прокола водными растворами антисептиков.
Удобнее всего использовать для прокола стерильную инъекционную медицинскую иглу.
Одномоментно проткните стенки пузыря, создав входное и выходное отверстия. Игла должна все время находиться параллельно поверхности кожи, чтобы не повредить дно пузыря.
Накройте проколотую мозоль стерильной салфеткой и выдавите жидкость легкими нажатиями.
Промокните остатки жидкости на коже вокруг пузыря и снова проведите обработку антисептическим раствором.
Отрывать или срезать верхний слой мозоли не следует, он по-прежнему защищает «дно» от попадания инфекции.
Опорожненную от жидкости мозоль можно заклеить защитным лейкопластырем или прикрыть сухой стерильной повязкой. Менять повязку или пластырь нужно минимум 2 раза в сутки, а в случае загрязнения — чаще.
Как обработать лопнувшую мозоль
«Бывает, что пузырек мозоли лопается сам, вдобавок случайно разрывается его покрышка. В таком случае остатки кожи нужно аккуратно срезать ножницами, протертыми антисептиком, — говорит врач. — Саму рану тоже следует обработать антисептическим раствором, а когда она подсохнет — наложить стерильную повязку. Обработку нужно повторять 2–3 раза в сутки в течение пары дней».
Когда нужна помощь врача
«Если мозоль и кожа вокруг нее покраснели, боль стала непрерывной и сильной, из мозоли начала выделяться мутная жидкость или гной, вокруг появились желтые корочки, поднялась температура — значит, в рану попала инфекция. В таком случае нужно обратиться к врачу, который назначит лечение и проведет обработку раны. Как правило, этим занимается хирург», — рассказывает Роман Иванов.
Почему появляются мозоли
«Водяные мозоли образуются из-за длительного механического воздействия — трения или сдавливания кожи, которое усугубляется влажностью. На руках они чаще всего возникают при долгой работе с инструментом, на ногах — из-за неудобной обуви или слишком плотных носков с грубыми швами или вышивкой, а также на фоне повышенной потливости ног», — объясняет врач.
Защитить от мозолей на руках помогают перчатки. А чтобы не повредить кожу ног, выбирайте удобную обувь подходящего размера, носите мягкие носки из натуральной дышащей ткани, соблюдайте гигиену и обрабатывайте стопы средствами от потливости.
«Если водяная мозоль всегда появляется на одном и том же месте независимо от обуви и качества носков, проблема может быть в неправильном строении стопы или деформации ее свода — плоскостопии. Бывает, что из-за травмы или при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у человека меняется походка, обувь начинает давить на ногу в непривычных местах, и это тоже может привести к появлению мозолей. Чтобы выяснить точную причину, нужно обратиться к врачу. Возможно, он назначит лечебные упражнения или посоветует специальные ортопедические стельки», — рекомендует эксперт.