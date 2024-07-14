Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

Проколоть или нет? Дерматолог Иванов рассказал, как быстро избавиться от мозоли

Достаточно всего одной прогулки в неудобной обуви, чтобы потом несколько дней страдать от мозолей на ногах. При этом мозоли не стоит недооценивать, в некоторых случаях без помощи врача уже не обойтись.

14 июля 2024Обсудить
Проколоть или нет? Дерматолог Иванов рассказал, как быстро избавиться от мозоли
Источник:

iStock

Мозоли — проклятие для любителей открытой и не всегда удобной обуви. Впрочем, можно заработать мозоли и в удобных тапочках — просто поработать на даче лопатой, и тогда болезненные пузырьки появятся уже на руках.

Как правильно обрабатывать мозоль, чтобы она быстрее зажила? Спросили у эксперта.

Роман Иванов
Дерматовенерология

Дерматовенеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест», член Европейского общества детских дерматологов (European Society for Pediatric Dermatology)

Не резать и не лопать

«Водяную мозоль небольших размеров достаточно заклеить пластырем, чтобы ее поверхность не повредилась. Как правило, выраженного дискомфорта такая мозоль не приносит и заживает сама в течение одной-двух недель, — говорит врач Роман Иванов. — Покрышка пузыря служит естественной защитой от инфекции, и специально удалять ее не нужно. Но чем пузырь больше, тем больше вероятность, что он порвется, образовав открытую рану в самый неподходящий момент. К тому же пузырь часто доставляет болезненные ощущения при надавливании».

Поэтому большую, наполненную жидкостью мозоль врач советует аккуратно проколоть. Вот как это сделать:

  1. Продезинфицируйте место прокола водными растворами антисептиков.

  2. Удобнее всего использовать для прокола стерильную инъекционную медицинскую иглу.

  3. Одномоментно проткните стенки пузыря, создав входное и выходное отверстия. Игла должна все время находиться параллельно поверхности кожи, чтобы не повредить дно пузыря.

  4. Накройте проколотую мозоль стерильной салфеткой и выдавите жидкость легкими нажатиями.

  5. Промокните остатки жидкости на коже вокруг пузыря и снова проведите обработку антисептическим раствором.

Отрывать или срезать верхний слой мозоли не следует, он по-прежнему защищает «дно» от попадания инфекции.

Опорожненную от жидкости мозоль можно заклеить защитным лейкопластырем или прикрыть сухой стерильной повязкой. Менять повязку или пластырь нужно минимум 2 раза в сутки, а в случае загрязнения — чаще.

Читайте также

Как обработать лопнувшую мозоль

«Бывает, что пузырек мозоли лопается сам, вдобавок случайно разрывается его покрышка. В таком случае остатки кожи нужно аккуратно срезать ножницами, протертыми антисептиком, — говорит врач. — Саму рану тоже следует обработать антисептическим раствором, а когда она подсохнет — наложить стерильную повязку. Обработку нужно повторять 2–3 раза в сутки в течение пары дней».

Когда нужна помощь врача

«Если мозоль и кожа вокруг нее покраснели, боль стала непрерывной и сильной, из мозоли начала выделяться мутная жидкость или гной, вокруг появились желтые корочки, поднялась температура — значит, в рану попала инфекция. В таком случае нужно обратиться к врачу, который назначит лечение и проведет обработку раны. Как правило, этим занимается хирург», — рассказывает Роман Иванов.

Почему появляются мозоли

«Водяные мозоли образуются из-за длительного механического воздействия — трения или сдавливания кожи, которое усугубляется влажностью. На руках они чаще всего возникают при долгой работе с инструментом, на ногах — из-за неудобной обуви или слишком плотных носков с грубыми швами или вышивкой, а также на фоне повышенной потливости ног», — объясняет врач.

Читайте также

Защитить от мозолей на руках помогают перчатки. А чтобы не повредить кожу ног, выбирайте удобную обувь подходящего размера, носите мягкие носки из натуральной дышащей ткани, соблюдайте гигиену и обрабатывайте стопы средствами от потливости.

«Если водяная мозоль всегда появляется на одном и том же месте независимо от обуви и качества носков, проблема может быть в неправильном строении стопы или деформации ее свода — плоскостопии. Бывает, что из-за травмы или при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у человека меняется походка, обувь начинает давить на ногу в непривычных местах, и это тоже может привести к появлению мозолей. Чтобы выяснить точную причину, нужно обратиться к врачу. Возможно, он назначит лечебные упражнения или посоветует специальные ортопедические стельки», — рекомендует эксперт.

Автор текста:Ксения Воронежцева
Материалы по теме