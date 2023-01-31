Алкоголь вреден для вашего здоровья, безопасные дозы спиртного — не более чем миф. Поэтому не обманывайте себя: пить любой крепкий напиток «для здоровья» абсолютно бессмысленно.
Есть популярное мнение, будто бы водка, например, «обеззараживает» организм. Однако заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения столицы Валентин Скрябин предупреждает: ничего общего с реальностью эта теория не имеет.
Психиатр-нарколог, заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии
Как поясняет эксперт, на самом деле водка ни в каком виде не может работать как средство дезинфекции и точно не спасет ваш организм от микробов. Откуда вообще пошло мнение о водке как об антисептике? Дело в том, что в этом напитке есть этиловый спирт. Однако, напоминает Скрябин, его концентрация в водке составляет лишь 40%. Для того чтобы вирусные мембраны разрушились, концентрация спирта должна быть от 60% и выше. Поэтому алкоголь вообще не может быть использован для дезинфекции.
Более того: спиртное, наоборот, снижает иммунитет — и гуморальный, и клеточный.
Мифом можно считать и популярную фразу, будто 100 граммов водки во время обеда пойдут на пользу здоровью. Водка, как и любой алкоголь, — токсическое вещество, по сути — яд. И, как и для любого яда, для крепких напитков справедливо следующее правило: чем выше доза и длительность ее воздействия, тем больше вреда для организма.
Неважно, что вы пьете — дорогое вино или дешевое пиво, крепкий напиток или что-то более легкое, — в любом алкоголе есть этиловый спирт. Кроме того, отмечает Скрябин
Кстати
Многие люди используют спиртные напитки как универсальное снотворное. Действительно, алкоголь может быстро сделать вас сонным, однако такая привычка, как предупреждают врачи, может быть смертельно опасна. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.
А о том, что произойдет с вашим телом и здоровьем, если вы на год откажетесь от любых алкогольных напитков, можно узнать ЗДЕСЬ.