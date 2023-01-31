Более того: спиртное, наоборот, снижает иммунитет — и гуморальный, и клеточный.

Мифом можно считать и популярную фразу, будто 100 граммов водки во время обеда пойдут на пользу здоровью. Водка, как и любой алкоголь, — токсическое вещество, по сути — яд. И, как и для любого яда, для крепких напитков справедливо следующее правило: чем выше доза и длительность ее воздействия, тем больше вреда для организма.

Неважно, что вы пьете — дорогое вино или дешевое пиво, крепкий напиток или что-то более легкое, — в любом алкоголе есть этиловый спирт. Кроме того, отмечает Скрябин в беседе с РИА Новости, нет однозначного мнения по поводу того, какую именно дозу можно считать смертельной.

Кстати

Многие люди используют спиртные напитки как универсальное снотворное. Действительно, алкоголь может быстро сделать вас сонным, однако такая привычка, как предупреждают врачи, может быть смертельно опасна. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.

А о том, что произойдет с вашим телом и здоровьем, если вы на год откажетесь от любых алкогольных напитков, можно узнать ЗДЕСЬ.