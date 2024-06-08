Страдают не только ноги: ортопед Нечаев рассказал о вреде модной летней обуви

Однако, по мнению врачей, балетки далеко не идеальный вариант для женских ножек. Причем именно летом. Конечно, полностью отказываться от балеток не стоит, но вот ходить постоянно с утра до ночи — плохая идея.
Как рассказал травматолог-ортопед Владимир Нечаев, плоская и зачастую очень тонкая подошва балеток в буквальном смысле никак не защищает наши стопы от ударной нагрузки во время ходьбы. А летом мы ходим и двигаемся гораздо больше, чем зимой.
Травматолог-ортопед, врач спортивной медицины, мануальный терапевт и остеопат, главный врач клиники «Стопа, спина, осанка», председатель правления ассоциации «Лига подиатрии»
«Во время ходьбы пятка первой соприкасается с поверхностью. Если подошва обуви будет плоской, пятка поглотит всю ударную силу, что в результате длительного воздействия может привести к неприятным последствиям. Отсутствие амортизации ощущают не только ноги, но и все вышележащие отделы опорно-двигательного аппарата и внутренние органы», — говорит травматолог-ортопед.
Так, например, могут пострадать колени, тазобедренные суставы, поясничный отдел, позвоночник и даже шея.
«Ударная нагрузка, если не гасится должным образом стопой, распространяется выше, суставы изнашиваются и претерпевают ряд деформаций», — уточняет Николай Нечаев.
По словам врача, лучше выбирать для лета обувь с небольшим каблучком — 2-3 сантиметра. Так вы не будете перегружать своды стопы и ухудшать ее амортизационную функцию.
Прозрачные еще вреднее
Еще одна тенденция современных подиумов и городских улиц — прозрачные балетки, которые, как правило, выполнены из силикона.
«Ноги в жаркую летнюю погоду потеют, и в подобной обуви стопы будут чувствовать себя как в теплице. Все это создаст благоприятную среду для развития болезнетворных организмов и появления мозолей», — добавляет специалист.
Кстати, не одобряют врачи и популярную привычку ходить целыми днями в кроссовках, особенно если это модели на плоском ходу и из недышащих материалов. По словам травматолога-ортопеда, в отличие от балеток, кроссовки могут обладать жесткой, негнущейся подошвой, что мешает свободному движению стопы и неполезно для здоровья всего опорно-двигательного аппарата.
Какую же обувь лучше носить летом?
Отправляясь в магазин за новой парой летней обуви, выбирайте модель не только по моде сезона. Ольга Чижевская, исполнительный директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии» назвала пять важных характеристик обуви, на которые обязательно надо обращать внимание при покупке.
Исполнительный директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии», директор компании «Подиатр», эксперт «Формтотикс»
Материал. Воздержитесь от натуральной кожи, искусственные материалы также не рекомендуются. Приобретайте обувь из дышащих тканей — например, текстиль, природные сетки. Они помогут обеспечить непрерывную циркуляцию воздуха и позволят стопам остаться сухими.
Подошва. Отдавайте предпочтение моделям с гибкой подошвой, которая позволяет стопе естественно двигаться во время ходьбы и бега. Это снизит риск появления мозолей, а также травм во время летних активностей.
Каблук. Избегайте моделей на плоском ходу, выбирайте с небольшими каблуками в 2-3 см.
Стельки. Летом рекомендуется использовать тонкие текстильные стельки из хлопка или льна. Многие изготовители предлагают стельки с антибактериальной обработкой, что дает дополнительную защиту от инфекционных поражений кожи стоп в летний сезон. Для предотвращения скольжения рекомендуются силиконовые стельки или подушечки.
Размер. Многие до сих пор приобретают обувь, рассчитывая на то, что она растянется и сядет по форме стопы. Так делать не стоит. Летняя обувь должна быть сразу комфортной, не стеснять и не мешать движению.