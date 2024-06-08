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Страдают не только ноги: ортопед Нечаев рассказал о вреде модной летней обуви

Большинство женщин считают, что обувь без каблука идеальна для лета. Действительно, в тех же балетках удобнее передвигаться и ноги так не устают, как в босоножках на шпильке. К тому же они по-прежнему в тренде.

8 июня 20242
Страдают не только ноги: ортопед Нечаев рассказал о вреде модной летней обуви
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iStoсkphoto

Однако, по мнению врачей, балетки далеко не идеальный вариант для женских ножек. Причем именно летом. Конечно, полностью отказываться от балеток не стоит, но вот ходить постоянно с утра до ночи — плохая идея.

Как рассказал травматолог-ортопед Владимир Нечаев, плоская и зачастую очень тонкая подошва балеток в буквальном смысле никак не защищает наши стопы от ударной нагрузки во время ходьбы. А летом мы ходим и двигаемся гораздо больше, чем зимой.

Владимир Нечаев
Медицина

Травматолог-ортопед, врач спортивной медицины, мануальный терапевт и остеопат, главный врач клиники «Стопа, спина, осанка», председатель правления ассоциации «Лига подиатрии»

«Во время ходьбы пятка первой соприкасается с поверхностью. Если подошва обуви будет плоской, пятка поглотит всю ударную силу, что в результате длительного воздействия может привести к неприятным последствиям. Отсутствие амортизации ощущают не только ноги, но и все вышележащие отделы опорно-двигательного аппарата и внутренние органы», — говорит травматолог-ортопед.

Так, например, могут пострадать колени, тазобедренные суставы, поясничный отдел, позвоночник и даже шея.

«Ударная нагрузка, если не гасится должным образом стопой, распространяется выше, суставы изнашиваются и претерпевают ряд деформаций», — уточняет Николай Нечаев.

По словам врача, лучше выбирать для лета обувь с небольшим каблучком — 2-3 сантиметра. Так вы не будете перегружать своды стопы и ухудшать ее амортизационную функцию.

Прозрачные еще вреднее

Еще одна тенденция современных подиумов и городских улиц — прозрачные балетки, которые, как правило, выполнены из силикона.

«Ноги в жаркую летнюю погоду потеют, и в подобной обуви стопы будут чувствовать себя как в теплице. Все это создаст благоприятную среду для развития болезнетворных организмов и появления мозолей», — добавляет специалист.

Кстати, не одобряют врачи и популярную привычку ходить целыми днями в кроссовках, особенно если это модели на плоском ходу и из недышащих материалов. По словам травматолога-ортопеда, в отличие от балеток, кроссовки могут обладать жесткой, негнущейся подошвой, что мешает свободному движению стопы и неполезно для здоровья всего опорно-двигательного аппарата.

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Какую же обувь лучше носить летом?

Отправляясь в магазин за новой парой летней обуви, выбирайте модель не только по моде сезона. Ольга Чижевская, исполнительный директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии» назвала пять важных характеристик обуви, на которые обязательно надо обращать внимание при покупке.

Ольга Чижевская
Медицина

Исполнительный директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии», директор компании «Подиатр», эксперт «Формтотикс»

  1. Материал. Воздержитесь от натуральной кожи, искусственные материалы также не рекомендуются. Приобретайте обувь из дышащих тканей — например, текстиль, природные сетки. Они помогут обеспечить непрерывную циркуляцию воздуха и позволят стопам остаться сухими.

  2. Подошва. Отдавайте предпочтение моделям с гибкой подошвой, которая позволяет стопе естественно двигаться во время ходьбы и бега. Это снизит риск появления мозолей, а также травм во время летних активностей.

  3. Каблук. Избегайте моделей на плоском ходу, выбирайте с небольшими каблуками в 2-3 см.

  4. Стельки. Летом рекомендуется использовать тонкие текстильные стельки из хлопка или льна. Многие изготовители предлагают стельки с антибактериальной обработкой, что дает дополнительную защиту от инфекционных поражений кожи стоп в летний сезон. Для предотвращения скольжения рекомендуются силиконовые стельки или подушечки.

  5. Размер. Многие до сих пор приобретают обувь, рассчитывая на то, что она растянется и сядет по форме стопы. Так делать не стоит. Летняя обувь должна быть сразу комфортной, не стеснять и не мешать движению.

Автор текста:Анастасия Романова
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