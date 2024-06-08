Страдают не только ноги: ортопед Нечаев рассказал о вреде модной летней обуви

Материал. Воздержитесь от натуральной кожи, искусственные материалы также не рекомендуются. Приобретайте обувь из дышащих тканей — например, текстиль, природные сетки. Они помогут обеспечить непрерывную циркуляцию воздуха и позволят стопам остаться сухими.

Подошва. Отдавайте предпочтение моделям с гибкой подошвой, которая позволяет стопе естественно двигаться во время ходьбы и бега. Это снизит риск появления мозолей, а также травм во время летних активностей.

Каблук. Избегайте моделей на плоском ходу, выбирайте с небольшими каблуками в 2-3 см.

Стельки. Летом рекомендуется использовать тонкие текстильные стельки из хлопка или льна. Многие изготовители предлагают стельки с антибактериальной обработкой, что дает дополнительную защиту от инфекционных поражений кожи стоп в летний сезон. Для предотвращения скольжения рекомендуются силиконовые стельки или подушечки.