Полезная добавка или рекламный трюк? Врач рассказала, как работает масло печени акулы

Практически все хотя бы изредка слышат о том, что рыбий жир полезен для здоровья. Но обычно имеется в виду тот жир, который получают из рыбы тресковых пород. Также для его получения используют сельдь, сардины, скумбрию: более дорогие варианты — это жир из ценных пород красной рыбы — горбуши и форели.
А вот про масло, полученное из печени акулы, мы знаем очень мало. Но именно этот продукт сегодня стал популярным компонентом многих биодобавок. Почему именно акула? Чем так ценно масло? На эти вопросы «Доктору Питеру» ответила Александра Филева, врач-дерматолог, эксперт Лаборатории «Гемотест».
Рыбий жир – источник ценных кислот
Жирная морская рыба не просто так рекомендуется врачами к употреблению хотя бы пару раз в неделю. Помимо хорошо усвояемого белка она содержит жирорастворимые витамины, микроэлементы, включая йод, и полиненасыщенные омега-кислоты, особенно класса омега-три.
Но обычно рекомендуют употреблять треску, сельдь, сардины, скумбрию или деликатесную красную рыбу. А вот акулы — это те виды рыб, которые относят к разряду экзотики. Тем не менее, последние годы индустрия красоты активно обращает внимание на масло печени акулы, считая его ценным продуктом.
Что в нем особенного?
Масло печени акулы — продукт, который производят из жира глубоководных акул, обитающих в холодных водах. Оно содержит сквален, скваламин, алкилглицерины, омега-3, витамины А, Е и D. Считается, что эти вещества обладают общеукрепляющим действием и защищают организм от повреждения свободными радикалами. Масло печени акулы рекомендуют использовать для укрепления иммунной системы, более быстрого восстановления после стрессов и перенесенных заболеваний.
Это не лекарство, а всего лишь добавки
Препараты с маслом печени акулы правильнее называть биологически активными добавками, или БАДами, а не лекарствами. Дело в том, что доказательная база у них недостаточно убедительная, чтобы считать препараты действительно эффективными. Так, изучение влияния масла печени акулы на восстановление после ОРВИ и гриппа дало противоречивые результаты.
- Хотя некоторые данные говорят, будто добавки с ним незначительно ускоряют процесс выздоровления, большинство исследований показывает, что разницы между восстановлением с ним и без него практически нет, — рассказывает врач.
Поскольку добавки с маслом печени акулы — препараты без доказанной эффективности, нельзя сказать, что они как-то помогают людям. При этом отдельные компоненты достаточно полезны, но не для приема внутрь. Например, сквалан из масла печени акулы входит в состав косметических и уходовых средств.
Будет полезно для кожи
Сквалан хорошо увлажняет кожу, помогает укрепить ее защитный барьер, удерживать влагу, борется с преждевременным старением, повышает эластичность. Благодаря этим свойствам, его активно используют в кремах, сыворотках, а также в декоративной косметике. При этом сквалан не комедогенен, то есть он не забивает поры и не провоцирует воспаления.
- Кроме того, он быстро впитывается и не оставляет ощущения маслянистости на коже, — говорит дерматолог.
Не торопитесь покупать в сезон простуд
Активнее всего добавки с маслом печени акулы как средство, повышающее иммунитет, начинают рекламировать перед сезоном простуд. Однако для этих целей добавки не нужны, потому что иммунитет не надо повышать или стимулировать, организм сам производит клетки иммунной защиты. Кроме того, ученые до сих пор не знают, как именно работают звенья иммунитета, а значит, повлиять на них препаратами сложно. Однако человек может поддержать иммунную систему самостоятельно.
Выраженно повлиять на иммунитет можно только с помощью вакцинации — так иммунная система учится атаковать патоген, с которым еще не сталкивалась.
Можно обойтись и без дорогостоящих добавок
В остальном для поддержания здоровья иммунной системы следует придерживаться правил ЗОЖ: сбалансированно и разнообразно питаться, тогда все необходимые полезные витамины и микроэлементы человек будет получать из еды, и добавки не понадобятся.
Важны и регулярная физическая активность не менее 150 минут в неделю, сон не менее 8 часов, отказ от курения и спиртных напитков.
- Кроме того, нужно мыть руки при возвращении с улицы, до и после приготовления и приема пищи, после посещения туалета, после кашля или сморкания. Этого будет достаточно, чтобы реже сталкиваться с инфекциями и другими заболеваниями, — резюмирует Александра Филева.