Полезная добавка или рекламный трюк? Врач рассказала, как работает масло печени акулы

Активнее всего добавки с маслом печени акулы как средство, повышающее иммунитет, начинают рекламировать перед сезоном простуд. Однако для этих целей добавки не нужны, потому что иммунитет не надо повышать или стимулировать, организм сам производит клетки иммунной защиты. Кроме того, ученые до сих пор не знают, как именно работают звенья иммунитета, а значит, повлиять на них препаратами сложно. Однако человек может поддержать иммунную систему самостоятельно.