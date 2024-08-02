Почему дрожат руки? Невролог Денисова назвала возможные причины, среди них нет алкоголя

Дрожание рук (и не только рук, но и ног, туловища, головы и т.д.) в медицинской среде называют термином «тремор». Это повторяющиеся движения, происходящие за счет сокращения мышечных групп и практически не контролируемые сознанием . То есть люди могут даже не замечать, что у них дрожат руки, но на это обращают внимание окружающие.