Конечно, самый точный способ узнать о работе щитовидной железы и выявить нарушения — сдать анализ крови на гормоны щитовидки и сделать УЗИ органа. Но если вроде бы ничего не беспокоит, то некоторые изменения во внешности могут подсказать: пора пройти обследование.
Директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, заслуженный врач РФ, академик РАН, профессор
По словам врача-терапевта, академика РАН Оксаны Драпкиной, выпадение наружной трети бровей — признак снижения функции щитовидной железы. Его называют симптомом Хертога. Как
Кстати
Этот признак на бровях еще называют синдромом королевы Анны — в честь Анны Датской, жены короля Якова I (VI) Стюарта, в замужестве королевы Шотландии, Англии и Ирландии. Как ранее рассказывала врач-эндокринолог Зухра Павлова, диагноз «гипотиреоз» (эндокринное заболевание, при котором вырабатывается недостаточно гормонов щитовидной железы) врачи поставили по портретам королевы: после 40 лет у нее практически исчезла часть брови. Как добавляла эндокринолог, гипотиреоз — частый диагноз, но его легко спутать с другими болезнями из-за многочисленных симптомов. При этом сейчас это состояние хорошо корректируется таблетками.
Ранее невролог-нейрофизиолог Ринат Гимранов называл сниженный уровень гормонов щитовидной железы также одной из основных причин вечно холодных рук и ног. По словам врача, от недостатка гормонов щитовидной железы страдают, как правило, люди старше 40 лет. В группе риска — женщины.
Что еще можно прочитать по бровям
Китайские специалисты рассказывали WeChat о двух других аномальных изменениях бровей.
Брови стали редкими. Если у женщины брови стали редкими и появилась сухость в этой области, возможно, дело в нарушениях менструального цикла. Редкие и сухие брови у мужчин могут указывать на заболевания нервной системы.
Брови опустились. Если одна бровь вдруг опустилась и ею не получается управлять, важно исключить паралич лицевого нерва. В некоторых случаях одностороннее опущение верхнего века (птоз) — например, при миастении (аутоиммунное нервно-мышечное заболевание) — также может привести к тому, что одна бровь будет казаться выше другой.
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