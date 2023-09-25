Этот признак на бровях еще называют синдромом королевы Анны — в честь Анны Датской, жены короля Якова I (VI) Стюарта, в замужестве королевы Шотландии, Англии и Ирландии. Как ранее рассказывала врач-эндокринолог Зухра Павлова, диагноз «гипотиреоз» (эндокринное заболевание, при котором вырабатывается недостаточно гормонов щитовидной железы) врачи поставили по портретам королевы: после 40 лет у нее практически исчезла часть брови. Как добавляла эндокринолог, гипотиреоз — частый диагноз, но его легко спутать с другими болезнями из-за многочисленных симптомов. При этом сейчас это состояние хорошо корректируется таблетками.