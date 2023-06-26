Петербурженка через неделю после операции по удалению рака груди победила в конкурсе красоты

Титулованная королева петербургского конкурса красоты Perfect women СПб-2023 Дарья Третьякова пережила во время конкурса, пожалуй, самый тяжелый период в своей жизни. Постановка диагноза, лечение, операция по удалению груди, восстановление прошли в таком стремительном темпе, что теперь, оглядываясь назад, трудно представить, что все эти события заняли чуть больше месяца.
Сейчас, когда все страшное позади, Дарья рассказывает о пережитом. Простое исследование, сделанное в «правильное время», спасло ей жизнь. Может быть, кто-то последует ее примеру и запишется на ранний скрининг рака молочной железы.
«Я врач, педиатр, поэтому знаю, что каждый год женщинам старше 45 лет положено проходить диспансеризацию — в частности, профилактическую маммографию для раннего выявления рака молочной железы, — рассказывает Дарья. — Никто из моих прямых родственников по женской линии — мама, бабушка, прабабушка — раком молочной железы не болели, я пошла на это скрининговое исследование, потому что так положено. Мне 47 лет, и в марте этого года я сама себя привела на маммографию. Вот так у меня нашли опухоль на самой ранней стадии».
Врач-рентгенолог, врач ультразвуковой диагностики, ведущий научный сотрудник научного отделения диагностической и интервенционной радиологии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, доктор медицинских наук
«Главная задача врача-диагноста — обнаружить опухоль молочных желез до клинических проявлений, когда пациентку ничто не беспокоит. В этом и заключается задача скрининга, требующая от врача больших знаний и владения такими методами диагностики, как УЗИ и маммография, — говорит Екатерина Бусько, врач-рентгенолог, ультразвуковой диагност НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова. — У Дарьи Третьяковой была обнаружена опухоль в виде мелких кальцинатов, которые располагались глубоко в молочной железе. На данный вид рака молочной железы (протоковая карцинома in situ) приходится около 11 процентов случаев, и определить его можно только при маммографическом исследовании. Ультразвук из-за ограничения метода не может выявить данную форму онкологического заболевания.
Другие формы рака молочной железы — узловые — встречаются в большинстве случае (около 90 процентов) и хорошо определяются на ультразвуке, даже самые минимальные узловые формы. А на маммографии, особенно у женщин с высокой маммографической плотностью, мелкие узелки могут быть не видны.
Поэтому для точной диагностики рака молочной железы опытный врач сочетает маммографию и УЗИ.
По словам эксперта, проходить обследование стоит женщинам старше 40 лет: маммографию — один раз в два года, УЗИ молочных желез — раз в год.
Лечение проходило в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова. Сначала Дарье была сделана биопсия под контролем рентгена, которая подтвердила предварительный диагноз — рак молочной железы. Уже через несколько дней Дарью прооперировали.
Онколог, пластический хирург НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, кандидат медицинских наук
«На основании обследования был установлен диагноз внутрипротоковой карциномы молочной железы с мультицентрическим характером роста, — рассказывает Константин Зернов, врач-онколог, пластический хирург НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова. — Выполнение радикальной органосохраняющей операции неизбежно привело бы к неудовлетворительному эстетическому результату, поэтому было принято решение о проведении подкожной мастэктомии с одномоментной реконструкцией молочной железы силиконовым имплантатом. Отсутствие метастатического поражения регионарных лимфатических узлов по данным клинического и инструментального обследования стало показанием к выполнению биопсии сигнальных лимфоузлов».
Не сделай Дарья маммографию, неизвестно, когда и на какой стадии была бы обнаружена опухоль в молочной железе. По словам Константина Зернова, при отсутствии скринингового обследования чаще всего пациенты обращаются в клинику уже с инвазивными формами рака молочной железы, а нередко с местно-распространенными и диссеминированными опухолями.
«Рак „in situ“ может быть излечен в большинстве случаев минимальной по объему и травме операцией — секторальной резекцией и лишь в единичных случаях — мастэктомией. Прогноз заболевания благоприятный. Выявление заболевания на более поздних стадиях неизбежно приводит к назначению, кроме хирургического лечения, химиолучевой, таргетной и гормональной терапии. Подобное лечение может сопровождаться большим количеством осложнений, занимает длительный по продолжительности срок и в значительной степени увеличивает его стоимость. А самое главное — выявление рака молочной железы на поздних стадиях неизбежно приводит к ухудшению онкологического прогноза и сокращению продолжительности жизни этих больных».
«Я пережила все стадии принятия онкологического диагноза, — говорит Дарья Третьякова. — И растерянность — куда бежать, и страх за собственную жизнь, и тревогу за детей. Но изводить себя было бесполезно. Я просто взяла себя в руки, полностью мобилизовалась. Меня немного успокаивало, что это была начальная стадия. Но в ожидании операции закрадывались мысли, что вдруг это уже не начальная стадия и опухоль выросла за эти дни. Я никому не сказала о своем диагнозе. Если бы сказала, то совсем бы раскисла, могла бы сдаться. Семья была уверена, что я уехала на две недели в отпуск».
Участие в петербургском конкурсе красоты Дарья запланировала еще до того, как узнала об онкологическом диагнозе. Но болезнь не помешала ей принять участие в конкурсе, более того, получить титул королевы.
«Я, как и многие, жила в иллюзии, что рак — это не про меня. Но что-то меня привело на маммографию — интуиция, внутренний голос, божий промысел… Интересно, что на маммографию я поехала в том числе под впечатлением от конференции, посвященной раку молочной железы, которая ежегодно проходит в НМИЦ онкологии им. Петрова. И потом, уже когда был поставлен диагноз, я доверилась замечательным врачам НМИЦ.