Петербурженка через неделю после операции по удалению рака груди победила в конкурсе красоты

«Я пережила все стадии принятия онкологического диагноза, — говорит Дарья Третьякова. — И растерянность — куда бежать, и страх за собственную жизнь, и тревогу за детей. Но изводить себя было бесполезно. Я просто взяла себя в руки, полностью мобилизовалась. Меня немного успокаивало, что это была начальная стадия. Но в ожидании операции закрадывались мысли, что вдруг это уже не начальная стадия и опухоль выросла за эти дни. Я никому не сказала о своем диагнозе. Если бы сказала, то совсем бы раскисла, могла бы сдаться. Семья была уверена, что я уехала на две недели в отпуск».