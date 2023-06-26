Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

Петербурженка через неделю после операции по удалению рака груди победила в конкурсе красоты

Петербурженка Дарья Третьякова победила рак молочной железы и получила корону титулованной красавицы. О своем опыте она рассказала «Доктору Питеру».

26 июня 2023
Петербурженка через неделю после операции по удалению рака груди победила в конкурсе красоты
Источник:
фото из личного архива Дарьи Третьяковой

Титулованная королева петербургского конкурса красоты Perfect women СПб-2023 Дарья Третьякова пережила во время конкурса, пожалуй, самый тяжелый период в своей жизни. Постановка диагноза, лечение, операция по удалению груди, восстановление прошли в таком стремительном темпе, что теперь, оглядываясь назад, трудно представить, что все эти события заняли чуть больше месяца.

Сейчас, когда все страшное позади, Дарья рассказывает о пережитом. Простое исследование, сделанное в «правильное время», спасло ей жизнь. Может быть, кто-то последует ее примеру и запишется на ранний скрининг рака молочной железы.

«Я врач, педиатр, поэтому знаю, что каждый год женщинам старше 45 лет положено проходить диспансеризацию — в частности, профилактическую маммографию для раннего выявления рака молочной железы, — рассказывает Дарья. — Никто из моих прямых родственников по женской линии — мама, бабушка, прабабушка — раком молочной железы не болели, я пошла на это скрининговое исследование, потому что так положено. Мне 47 лет, и в марте этого года я сама себя привела на маммографию. Вот так у меня нашли опухоль на самой ранней стадии».

Екатерина Бусько
Медицина

Врач-рентгенолог, врач ультразвуковой диагностики, ведущий научный сотрудник научного отделения диагностической и интервенционной радиологии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, доктор медицинских наук

«Главная задача врача-диагноста — обнаружить опухоль молочных желез до клинических проявлений, когда пациентку ничто не беспокоит. В этом и заключается задача скрининга, требующая от врача больших знаний и владения такими методами диагностики, как УЗИ и маммография,  — говорит Екатерина Бусько, врач-рентгенолог, ультразвуковой диагност НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова. — У Дарьи Третьяковой была обнаружена опухоль в виде мелких кальцинатов, которые располагались глубоко в молочной железе. На данный вид рака молочной железы (протоковая карцинома in situ) приходится около 11 процентов случаев, и определить его можно только при маммографическом исследовании. Ультразвук из-за ограничения метода не может выявить данную форму онкологического заболевания.

Другие формы рака молочной железы — узловые — встречаются в большинстве случае (около 90 процентов) и хорошо определяются на ультразвуке, даже самые минимальные узловые формы. А на маммографии, особенно у женщин с высокой маммографической плотностью, мелкие узелки могут быть не видны.

Читайте также

Поэтому для точной диагностики рака молочной железы опытный врач сочетает маммографию и УЗИ.

По словам эксперта, проходить обследование стоит женщинам старше 40 лет: маммографию — один раз в два года, УЗИ молочных желез — раз в год.

Лечение проходило в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова. Сначала Дарье была сделана биопсия под контролем рентгена, которая подтвердила предварительный диагноз — рак молочной железы. Уже через несколько дней Дарью прооперировали.

Константин Зернов
Онкология, хирургия

Онколог, пластический хирург НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, кандидат медицинских наук

«На основании обследования был установлен диагноз внутрипротоковой карциномы молочной железы с мультицентрическим характером роста, — рассказывает Константин Зернов, врач-онколог, пластический хирург НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова. — Выполнение радикальной органосохраняющей операции неизбежно привело бы к неудовлетворительному эстетическому результату, поэтому было принято решение о проведении подкожной мастэктомии с одномоментной реконструкцией молочной железы силиконовым имплантатом. Отсутствие метастатического поражения регионарных лимфатических узлов по данным клинического и инструментального обследования стало показанием к выполнению биопсии сигнальных лимфоузлов».

Не сделай Дарья маммографию, неизвестно, когда и на какой стадии была бы обнаружена опухоль в молочной железе. По словам Константина Зернова, при отсутствии скринингового обследования чаще всего пациенты обращаются в клинику уже с инвазивными формами рака молочной железы, а нередко с местно-распространенными и диссеминированными опухолями.

«Рак „in situ“ может быть излечен в большинстве случаев минимальной по объему и травме операцией — секторальной резекцией и лишь в единичных случаях — мастэктомией. Прогноз заболевания благоприятный. Выявление заболевания на более поздних стадиях неизбежно приводит к назначению, кроме хирургического лечения, химиолучевой, таргетной и гормональной терапии. Подобное лечение может сопровождаться большим количеством осложнений, занимает длительный по продолжительности срок и в значительной степени увеличивает его стоимость. А самое главное — выявление рака молочной железы на поздних стадиях неизбежно приводит к ухудшению онкологического прогноза и сокращению продолжительности жизни этих больных».

Читайте также

«Я пережила все стадии принятия онкологического диагноза, — говорит Дарья Третьякова. — И растерянность — куда бежать, и страх за собственную жизнь, и тревогу за детей. Но изводить себя было бесполезно. Я просто взяла себя в руки, полностью мобилизовалась. Меня немного успокаивало, что это была начальная стадия. Но в ожидании операции закрадывались мысли, что вдруг это уже не начальная стадия и опухоль выросла за эти дни. Я никому не сказала о своем диагнозе. Если бы сказала, то совсем бы раскисла, могла бы сдаться. Семья была уверена, что я уехала на две недели в отпуск».

Участие в петербургском конкурсе красоты Дарья запланировала еще до того, как узнала об онкологическом диагнозе. Но болезнь не помешала ей принять участие в конкурсе, более того, получить титул королевы.

Петербурженка через неделю после операции по удалению рака груди победила в конкурсе красоты
Источник:
фото Ольга Закута

«Я, как и многие, жила в иллюзии, что рак — это не про меня. Но что-то меня привело на маммографию — интуиция, внутренний голос, божий промысел… Интересно, что на маммографию я поехала в том числе под впечатлением от конференции, посвященной раку молочной железы, которая ежегодно проходит в НМИЦ онкологии им. Петрова. И потом, уже когда был поставлен диагноз, я доверилась замечательным врачам НМИЦ.

Автор текста:Ирина Фигурина
Материалы по теме