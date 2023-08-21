Переливание не спасет: сколько крови потерять смертельно опасно

При артериальном кровотечении вследствие ранения плеча или бедра накладывают жгут. Накладывать его на голое тело нельзя, кожу необходимо защитить одеждой или тканевой прокладкой. К жгуту обязательно потребуется прикрепить записку, в которой указывается время наложения. Его необходимо снять максимум через 30 минут в холодное время года и через час летом. Если не удалось передать пострадавшего на попечение врачам, следует прижать артерию пальцем, снять жгут на 15 минут и при возможности выполнить легкий массаж конечности. Затем его накладывают повторно чуть выше и максимум на 15 минут. Обрабатывают рану уже после того, как кровь остановится.