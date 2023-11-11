Педиатр Грек рассказала, помогают ли ингаляции с минеральной водой вылечить кашель

В прошлом веке наши бабушки сидели над кастрюлькой и дышали паром, поднимавшимся от картошки или отвара трав. Сегодня существуют недорогие и простые в использовании ингаляционные системы. В домашних условиях можно сделать ингаляцию с помощью приспособлений двух видов: небулайзера или ингалятора , которые можно приобрести в аптеке или интернет-магазине. Их можно применять самостоятельно, без помощи специалистов: это очень просто. Перед приобретением прибора лучше проконсультироваться с врачом, так как механизм их использования и само действие у них разительно отличаются.