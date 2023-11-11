Педиатр Грек рассказала, помогают ли ингаляции с минеральной водой вылечить кашель

Ингаляции — один из самых популярных физиотерапевтических методов лечения заболеваний, который используют при вирусах органов дыхания. Но не как самостоятельное средство, а как часть комплексного курса лечения, в который также могут входить медикаментозное лечение, витаминотерапия, общеукрепляющие методы, в случае необходимости — антибактериальная терапия.
Суть метода лечения ингаляциями — в доставке медикамента в виде пара прямо в легкие. Мария Грек, заместитель главного врача по медицине клиники «Будь здоров» в Санкт-Петербурге, рассказала «Доктору Питеру», насколько это эффективно и безопасно.
Педиатр, заместитель главного врача филиала клиники «Будь здоров» в Санкт-Петербурге
Применяют при простудах и не только
Ингаляции традиционно назначаются пациентам с жалобами на кашель, затрудненное дыхание при простудах, ОРВИ/ОРЗ, бронхите, бронхиальной астме, фарингите, рините, трахеите, гриппе, пневмонии и т.д.
Ингаляции положительно влияют как на ротоглотку, трахею и легкие, так и на нос. Чаще ингаляции назначаются для изменения характера откашливания с сухого и надсадного на влажное, с активным отхаркиванием.
Вдыхание теплого и холодного пара
Данный метод лечения представляет собой курсовое дыхание над паром на протяжении определенного врачом периода времени. Обычно это пар с лекарственными препаратами, медикаментами. Во время ингаляционной терапии вдыхаемый пар с препаратом способствует расширению сосудов, улучшению состояния слизистой и кровоснабжения, избавлению от инфекции, снятию отечности, облегчению дыхания.
Ингаляции обладают следующими полезными действиями:
противоотечное;
отхаркивающее;
десенсибилизирующее;
противовоспалительное;
регенеративное.
Отличие небулайзера от ингалятора
В прошлом веке наши бабушки сидели над кастрюлькой и дышали паром, поднимавшимся от картошки или отвара трав. Сегодня существуют недорогие и простые в использовании ингаляционные системы. В домашних условиях можно сделать ингаляцию с помощью приспособлений двух видов: небулайзера или ингалятора, которые можно приобрести в аптеке или интернет-магазине. Их можно применять самостоятельно, без помощи специалистов: это очень просто. Перед приобретением прибора лучше проконсультироваться с врачом, так как механизм их использования и само действие у них разительно отличаются.
Устройства делятся на два типа: паровые (тепловлажные) и небулайзеры, которые автоматически подают в маску пар. Первые представляют собой пластиковую колбу с насадкой для носа и рта. Вторые — аппарат с колбой для лекарства, который автоматически подает пар в маску.
Кому нельзя лечиться ингаляциями
Ингаляционная терапия отличается минимальным количеством побочных эффектов. Но есть некоторые заболевания и состояния, при которых проводить ее нежелательно. Например, это:
приступы эпилепсии;
острые состояния, сопровождающиеся высокой температурой;
гнойные процессы;
обострения хронических заболеваний;
поражения внутреннего уха;
эмфизема легких;
проблемы с сосудами и атеросклероз;
сердечная недостаточность;
психические заболевания и т.п.
Многие люди страдают от индивидуальных, только им свойственных аллергических реакций. Если таковые были у вас в анамнезе, важно обсудить эти моменты с врачом при назначении лечения, чтобы избежать проблем во время прохождения курса. Также могут быть неаллергические индивидуальные реакции. Например, невозможно применение ингаляций из-за появления приступов кашля, являющихся следствием раздражения дыхательных путей.
Дополнительные противопоказания
Что касается ингаляций, которые проводятся с помощью колбы с раствором и самостоятельного вдыхания пара, есть дополнительные условия, которые стоит учесть. Их нельзя применять тем больным, у кого туберкулез, ишемическая болезнь сердца, а также тяжелые инфекционные поражения легких и высокая температура. Тепло может спровоцировать усугубление заболевания и состояния.
Помогает ли минералка?
Несмотря на то что врачи не устают повторять про вред самолечения, многие продолжают использовать бесконтрольно бабушкины рецепты, которые якобы должны привести к стремительному выздоровлению. Часто такое безответственное отношение к собственному здоровью может, наоборот, спровоцировать осложнения.
К примеру, если при уже продуктивном кашле делать ингаляции с минеральной водой, которую так любят советовать в качестве основы для ингаляции представительницы старшего поколения, то количество мокроты будет сильно возрастать, что приведет к усилению кашля.
Ингаляции с минеральной водой, как и с любыми другими препаратами, назначает только врач, исходя из диагноза и состояния больного. Марку и вид воды также выбирает врач. Часто такого рода ингаляции назначаются в санаториях, но опять-таки по показаниям и специалистом.
Важно!
В небулайзер можно добавлять только негазированную воду. Если врач прописал вам ингаляции с минеральной водой, за два часа до сеанса откройте бутылку, чтобы выпустить из нее газ. В идеале газ полностью выйдет из воды за ночь. Чтобы ускорить процесс, воду можно помешивать.
Существуют кислотные (рН ниже 7) и щелочные (рН выше 7) минеральные воды.
Щелочные:
Боржоми (ионы гидрокарбонатов, кальция, магния, натрия, калия);
Нарзан (ионы гидрокарбонатов, магния, кальция, натрия);
Винцентка (ионы гидрокарбонатов, натрия, хлора, йода).
Кислотные:
Ессентуки 17 (ионы гидрокарбонатов, хлора, натрия);
Новотерская целебная (ионы гидрокарбонатов, сульфатов, кальция, натрия).
Щелочные используются для терапии болезней как верхних, так и нижних дыхательных путей, кислотные — для лечения легких. Есть отдельный список противопоказаний для использования в качестве ингаляционной основы минеральных вод:
тяжелое течение заболевания с температурой;
проблемы с дыханием (дыхательная недостаточность);
некоторые сердечно-сосудистые проблемы.
Подробнее вопрос вашего анамнеза необходимо обсудить на приеме с врачом.