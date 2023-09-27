Токсиколог Кутушов назвал 6 простых способов почистить легкие в домашних условиях

В последние годы на полках магазинов можно увидеть соки и биодобавки, производители которых обещают избавление от «шлаков и токсинов». Однако на самом деле вашему организму не нужны детокс-соки: естественная система очищения организма есть у каждого из нас. А о том, как помочь своему телу эффективно избавляться от всего лишнего, можно прочитать ЗДЕСЬ.