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Токсиколог Кутушов назвал 6 простых способов почистить легкие в домашних условиях

Есть несколько простых упражнений и ритуалов, которые помогут оздоровить всю дыхательную систему. Узнайте, какие привычки стоит внедрить в свою жизнь всем жителям мегаполисов.

27 сентября 2023
Токсиколог Кутушов назвал 6 простых способов почистить легкие в домашних условиях
Источник:
iStockphoto

Жители больших городов вынуждены дышать не самым чистым воздухом. А после пандемии коронавируса многим приходится больше внимания уделять здоровью своих легких из-за внушительного процента поражения тканей.

Как защитить дыхательную систему? Как очистить легкие и укрепить свое здоровье? Несколько полезных советов на эту тему дал кандидат медицинских наук, врач-токсиколог Михаил Кутушов.

Михаил Кутушов
Медицина

Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук

По словам специалиста, сбой в процессе прохода воздуха по легочной системе может стать причиной плохого самочувствия и даже спровоцировать тяжелые метаболические изменения.

«Очищать легкие нужно, чтобы не было застоев и осложнений от различных заболеваний», — объясняет врач.

Как чистить легкие на дому

  1. Используйте дыхательную гимнастику. Попробуйте делать глубокие выдохи и вдохи — это поможет улучшить циркуляцию воздуха в легких.

  2. Попробуйте поочередно дышать разными ноздрями. Это не только поможет раскрыть легкие, но и может стать отличным упражнением против стресса. Уделяйте этому упражнению хотя бы 15 минут в день.

  3. Возьмите за привычку пить травяные чаи на основе зверобоя, шалфея, подорожника.

  4. Включите в свой рацион больше продуктов с антиоксидантами. Чаще ешьте фрукты, овощи, орехи и пейте зеленый чай.

  5. Чтобы разжижать мокроту, попробуйте делать ингаляции.

  6. Используйте эфирные масла с противовоспалительными и антимикробными свойствами: эвкалиптовое или чайного дерева.

А еще постарайтесь чаще находиться в местах с чистым воздухом, следите за тем, чтобы не стать пассивным курильщиком и не забывайте проветривать квартиру.

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Автор текста:Дарья Гапионок
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