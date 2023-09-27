Токсиколог Кутушов назвал 6 простых способов почистить легкие в домашних условиях

Жители больших городов вынуждены дышать не самым чистым воздухом. А после пандемии коронавируса многим приходится больше внимания уделять здоровью своих легких из-за внушительного процента поражения тканей.
Как защитить дыхательную систему? Как очистить легкие и укрепить свое здоровье? Несколько полезных советов на эту тему дал кандидат медицинских наук, врач-токсиколог Михаил Кутушов.
Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук
По словам специалиста, сбой в процессе прохода воздуха по легочной системе может стать причиной плохого самочувствия и даже спровоцировать тяжелые метаболические изменения.
«Очищать легкие нужно, чтобы не было застоев и осложнений от различных заболеваний», — объясняет врач.
Как чистить легкие на дому
Используйте дыхательную гимнастику. Попробуйте делать глубокие выдохи и вдохи — это поможет улучшить циркуляцию воздуха в легких.
Попробуйте поочередно дышать разными ноздрями. Это не только поможет раскрыть легкие, но и может стать отличным упражнением против стресса. Уделяйте этому упражнению хотя бы 15 минут в день.
Возьмите за привычку пить травяные чаи на основе зверобоя, шалфея, подорожника.
Включите в свой рацион больше продуктов с антиоксидантами. Чаще ешьте фрукты, овощи, орехи и пейте зеленый чай.
Чтобы разжижать мокроту, попробуйте делать ингаляции.
Используйте эфирные масла с противовоспалительными и антимикробными свойствами: эвкалиптовое или чайного дерева.
А еще постарайтесь чаще находиться в местах с чистым воздухом, следите за тем, чтобы не стать пассивным курильщиком и не забывайте проветривать квартиру.
Кстати
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