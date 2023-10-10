Откажитесь от этих трех привычек после 30 лет, если хотите сохранить молодость

И, конечно, в любом возрасте нужно заботиться о своем здоровье. Это основа того, что вы будете себя хорошо чувствовать и отлично выглядеть. Помочь в этом могут наши привычки, говорит эндокринолог Диляра Лебедева. Причем от некоторых из них нужно отказаться как можно скорее.