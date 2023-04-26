ОРВИ помогла выявить у годовалой девочки редкую болезнь: ее сердце было больше, чем у взрослого

Маленькая Кира заболела ОРВИ. Вроде бы ничего серьезного, не самая опасная болезнь для ребенка. Однако медики решили, что девочке надо сделать рентген грудной клетки, чтобы исключить развитие осложнений. На этом обследовании родители и узнали о страшном диагнозе своей дочки. Порок сердца, как у Киры, диагностируют у одного ребенка из 300 тысяч детей.