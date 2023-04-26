ОРВИ помогла выявить у годовалой девочки редкую болезнь: ее сердце было больше, чем у взрослого

В НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева спасли годовалую девочку с редким пороком сердца. Патологию у малышки выявили совершенно случайно.
Маленькая Кира заболела ОРВИ. Вроде бы ничего серьезного, не самая опасная болезнь для ребенка. Однако медики решили, что девочке надо сделать рентген грудной клетки, чтобы исключить развитие осложнений. На этом обследовании родители и узнали о страшном диагнозе своей дочки. Порок сердца, как у Киры, диагностируют у одного ребенка из 300 тысяч детей.
На рентгеновском снимке врачи увидели кардиомегалию: сердце ребенка превышало размеры сердца взрослого мужчины. По статистике, 90% детей с этим диагнозом без операции не доживают до одного года. Но маленькой Кире повезло: опасный порок не успел разрушить ее сердце.
Из Рязани девочку срочно перевезли в Москву. Уже в столице врачи взялись за спасение ребенка, медлить было нельзя.
«При таких тяжелых операциях часто требуется поддержка вспомогательного кровообращения, так называемое ЭКМО. После вмешательства ребенок поступает в реанимацию, временная поддержка осуществляется в течение нескольких дней, а затем, когда ребенок и его сердечко восстанавливаются, аппарат отключается. Но с нашей Кирой удалось этого избежать», — пояснил заведующий отделом кардиохирургии новорожденных и детей младенческого возраста Алексей Ким.
Девочка прекрасно перенесла операцию, а через сутки задышала самостоятельно. Все возможные негативные осложнения медики исключили. Сейчас Кира восстанавливается в палате, она чувствует себя хорошо. Впереди непростая реабилитация, но прогнозы врачей благоприятные, а жизни ребенка больше ничто не угрожает.
Как спасли мужчину с пороком сердца, который он не замечал 18 лет
Молодой мужчина из Кургана — уникальный пациент. Все 18 лет он был уверен, что у него здоровое сердце. О своей болезни узнал совершенно случайно, когда проходил обследование по поводу другого нарушения со здоровьем.
Врач увидел, что у молодого человека высокое артериальное давление: оно доходило до 190/100 мм ртутного столба, причем мужчина даже не замечал этого. По результатам компьютерной томографии ему поставили крайне редкий для взрослого человека диагноз — атрезия дуги аорты.
Почему можно не замечать эту патологию и как спасали мужчину, можно прочитать ЗДЕСЬ.