Ограничения, а не приговор: как питаться и менять образ жизни при сахарном диабете

— С учетом того, что питание напрямую влияет на сахар в крови человека, пациенту необходимо постоянно его контролировать как до, так и после еды. Частота зависит от вида диабета, вида терапии у пациента — это тоже может ограничивать человека в активности, в еде. Некоторые могут стыдиться этого, а это влияет на эмоциональную сферу, — добавила Анна Ужегова. — Кроме того, физическая активность также требует от пациента с сахарным диабетом соблюдения определенных правил, особенно если она длительная: нужен постоянный контроль до, во время, после. Необходимо также иметь при себе углеводы, чтобы в случае резкого снижения сахара восстановить его уровень. Это делает более трудными занятия тяжелыми, олимпийскими видами спорта, если пациент молодой и в этом заинтересован.