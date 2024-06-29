«Оденьте их в „чулок“»: секреты ухода за волосами в жару раскрыла трихолог

Но самые лучшие средства для увлажнения стержней волос — это маски. Если вы видите в составе маски силиконы/диметиконы, то берите и смело пользуйтесь! Несмотря на множество мифов вокруг этих компонентов, это единственная химическая группа, которая позволят безопасно создать пленку на волосе. Умеренная пленка — это залог и защищенности, и здорового внешнего вида. Главное — хорошо промыть волосы, чтобы избежать утяжеления укладки и не использовать эти средства чаще 1-2 раз в неделю.