«Оденьте их в „чулок“»: секреты ухода за волосами в жару раскрыла трихолог

Солнце может придать волосам красивый эффект натурально выгоревших, но есть и серьезные минусы воздействия ультрафиолета: сухость, трудности с укладкой, секущиеся кончики.
Давайте разбираться, почему так происходит и как помочь волосам сохранить свою красоту. Об этом «Доктору Питеру» рассказала Ольга Марченко, врач-дерматокосметолог, трихолог сети клиник СМТ.
Дерматокосметолог, трихолог сети клиник СМТ
Заслуга меланина
Цвет волос определяет нерастворимый полимер меланин, который вырабатывается в луковице волоса. Чем больше пигмента, тем волосы темнее, этот фактор определяется генетически. Нужно помнить, что стержень волоса — это «мертвая» ткань, под действием солнца в волосах пигмент разрушается, в отличие от кожи, где пигмент, наоборот, выбрасывается для того, чтобы обеспечить защиту.
«Поцелованный» солнцем волос остается беззащитным к внешним факторам, начинает менять свою структуру. Процесс этот медленный, так что заметим мы пагубное влияние солнца только через несколько месяцев, а восстанавливать волосы придется несколько лет.
Как защитить волосы в жару
Подобно тому, как мы защищаем кожу одеждой, а глаза — солнцезащитными очками, волосы необходимо защищать головным убором. Если вы планируете провести большую часть лета на открытом воздухе, отдавайте предпочтение шляпам с широкими полями, это позволит вам защитить не только волосы, но и кожу лица от фотоповреждения.
Существуют и солнцезащитные средства для волос, которые обычно выпускают в формах несмываемых спреев и увлажняющих кремов. Помните, что масло на волосах будет, подобно лупе, только усиливать воздействие солнца, поэтому отложите чистые масла на осенний период.
Принцип действия солнцезащитных средств на волосах — обеспечить защитную пленку, то есть одеть волос в «чулок». Особого внимания требуют окрашенные и депигментированные волосы либо прически после процедур длительных укладок.
Кроме ультрафиолетового излучения на нашу прическу действуют и другие факторы: кондиционированный воздух, ветер, укладочные средства, сушка феном, соленая и хлорированная вода в бассейне, пыльца растений, песок.
Шампунь на лето
Первое средство, на которое надо летом обратить внимание, — это шампунь. Он нужен для очищения кожи волосистой части головы, и использовать его можно в своем режиме по мере загрязнения кожи. В летний период лучше выбирать увлажняющие и успокаивающие шампуни для ежедневного применения: с кератином и протеинами, маслами — кокосовым, манго, абрикосовых косточек, арганового дерева, экстрактами водорослей, пептидами, мочевиной и салициловой кислотой в низких концентрациях.
Каждый раз после мытья используйте кондиционер и удерживайте его на волосах несколько минут. Именно эти средства позволяют сделать волосы рассыпчатыми и облегчают расчесывание.
Шампуни и кондиционеры с SPF — уловка маркетологов, ведь они требуют смывания.
Читайте составы. Летом нельзя использовать средства для волос с повышенным содержанием витамина А (ретинолом). Под действием солнечного излучения он не только может травмировать волосы, но и привести к так называемому ретиноидному дерматиту — воспалению кожи, вследствие чего возможно уже и выпадение волос.
Несмываемые спреи и сыворотки — отличные средства для того, чтобы увлажнить волосы и сделать их блестящими без утяжеления. Если вы планируете поездку на море, отдайте предпочтение спреям, устойчивым к смыванию.
Но самые лучшие средства для увлажнения стержней волос — это маски. Если вы видите в составе маски силиконы/диметиконы, то берите и смело пользуйтесь! Несмотря на множество мифов вокруг этих компонентов, это единственная химическая группа, которая позволят безопасно создать пленку на волосе. Умеренная пленка — это залог и защищенности, и здорового внешнего вида. Главное — хорошо промыть волосы, чтобы избежать утяжеления укладки и не использовать эти средства чаще 1-2 раз в неделю.
После бассейна
После каждого купания в море и бассейне обязательно ополаскивайте волосы проточной водой. Минимизируйте воздействие фена и агрессивных укладочных средств. Перед поездкой на море необходимо отказаться от свежего окрашивания и процедур с химико-термическим воздействием. А вот сделать профессиональный уход для волос будет правильным решением.
«Лето — это лучшее время года для того, чтобы отрастить волосы и сделать их здоровыми и крепкими изнутри, а не просто замаскировать проблему. Отдых, обилие фруктов и овощей, свежие орехи, активный спорт как нельзя кстати могут прийти нам на помощь», — резюмирует врач-трихолог.