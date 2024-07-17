Обожает машины и мечтает стать папой: как сейчас живет мальчик, родившийся без мозга

50-летняя Шелли Уолл родила сына Ноа в 2012 году. Будучи беременной, она уже знала о диагнозе мальчика: врачи обнаружили, что мозг младенца разрушен порэнцефалической кистой — полостью, заполненной спинномозговой жидкостью. Обычно после рождения болезнь прогрессирует. Младенцы не могут нормально двигаться, глотать, у них падает зрение. По мере взросления наблюдаются задержки в развитии, некоторые малыши умирают.
Шелли Уолл пять раз предлагали прервать беременность. Врачи были уверены, что ребенок не выживет во время родов или же на всю жизнь останется глубоким инвалидом. «Мы даже купили крошечный гробик», — вспоминает женщина.
Когда Ноа появился на свет, у него было всего лишь 2% мозга, расщепление позвоночника и гидроцефалия. Прогнозы медиков были неутешительными.
«Мой мальчик не мог ходить, как другие малыши. В течение многих лет он спал с монитором дыхания, который сигнализировал каждый раз, когда он переставал дышать. Я почти не спала», — цитирует издание Parents.ru Шелли Уолл.
Однако родители Ноа решили не сдаваться. Они круглосуточно ухаживали за своим сыном, делали все возможное, чтобы ребенок рос, мог самостоятельно дышать и развиваться. Уже к трем годам мозг ребенка вырос до 80% от установленной нормы.
Сейчас Ноа уже 12 лет. Мальчик не может учиться в классе с другими детьми, однако у него своя индивидуальная программа, в которой он делает успехи. Ребенок научился читать, петь, может говорить целыми предложениями — все это поражает врачей.
У Ноа также есть хобби: по словам мамы, мальчик просто одержим автомобилями, «Майнкрафтом» и мюзиклами.
«Он любит придумывать шутки, и чем меньше они имеют смысла, тем ему смешнее. Каждый день он удивляет нас новыми навыками. „Я могу подтянуть носки“ или „Я сам надену футболку“, — говорит он и очень этим гордится. Ему потребовалось два года, чтобы научиться самостоятельно есть, но он смог этого добиться», — говорит мама мальчика.
Ноа регулярно проходит обследования у врачей, мальчику также провели несколько операций. В 2022 году после очередного вмешательства ребенок впервые смог самостоятельно стоять с помощью специального корсета. Родители мальчика признают, что никогда не видели своего сына таким счастливым.
Сейчас Ноа продолжает учиться и много времени посвящает музыке. В 2024 году он уже несколько раз выступал с The Music Man Project — благотворительной организацией, помогающей обучать людей с ограниченными возможностями. Мальчик также успел выступить в Альберт-холле, а также в театре «Лондон Палладиум».
Родители Ноа уверены, что их сын сможет всего добиться. В одном интервью мама мальчика сказала, что сын мечтает жениться и завести детей. Он даже репетировал семейную жизнь: брал с собой куклу в магазин, планировал, какая будет детская у ребенка.
Мама и папа во всем поддерживают Ноа. Они понимают: мечты сына могут не сбыться, болезнь слишком непредсказуемая. Есть вероятность, что мальчик не переживет подростковый возраст. Однако они не показывают ему свой страх и стараются, чтобы сын жил полноценной жизнью, насколько это возможно.
По словам Шелли, ее главная мечта — чтобы Ноа был счастлив. «Он хочет дом, водить машину и слетать на Гавайи. Ноа — доказательство того, что, если у вас есть надежда, вы все сможете. Это хороший урок для нас всех».