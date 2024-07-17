Обожает машины и мечтает стать папой: как сейчас живет мальчик, родившийся без мозга

«Он любит придумывать шутки, и чем меньше они имеют смысла, тем ему смешнее. Каждый день он удивляет нас новыми навыками. „Я могу подтянуть носки“ или „Я сам надену футболку“, — говорит он и очень этим гордится. Ему потребовалось два года, чтобы научиться самостоятельно есть, но он смог этого добиться», — говорит мама мальчика.