Новосибирские онкологи удалили девушке огромную опухоль, которая чуть не задушила ее

В Новосибирском онкодиспансере спасли 28-летнюю женщину, организм которой разрушала опухоль. Новообразование в диаметре достигло 12 см, обнаружили его в весьма нетипичном месте — средостении. Оно ограничено спереди грудиной с реберными хрящами, сзади — позвоночником. В нем находятся сердце, трахея, пищевод, вилочковая железа, нервы диафрагмы и грудной лимфатический проток.
Долгое время молодая женщина ничего не знала о злокачественном новообразовании в грудной клетке. Как правило, такая опухоль — тимома — не вызывает никаких болезненных ощущений и долгое время себя не проявляет. Но не так давно у пациентки началась тахикардия, появилась тяжесть в груди, иногда случались приступы удушья. Компьютерная томография показала, что в средостении за грудиной у женщины разместилась опухоль.
Врач-онколог, кандидат медицинских наук.
— Тимома — это злокачественная опухоль из вилочковой железы. Новообразование сдавливало сердце девушки, вызывая приступы удушья и сердцебиения. Было принято решение удалить опухоль вместе с органом. К счастью, у взрослого человека вилочковая железа уже не столь важна для активации иммунитета в отличие от детского возраста, поэтому удаление этого органа не повлияет на здоровье и качество жизни в дальнейшем, — пояснил Вадим Козлов.
Новосибирские хирурги провели операцию с помощью открытого доступа: через разрез в межреберье справа они удалили опухоль. Во время вмешательства стало понятно, что тимома не проросла в крупные жизненно важные кровеносные сосуды. Это очень хороший знак: значит, онкологический процесс не распространился на другие органы.
— Операция прошла успешно. Пациентке даже не понадобилось наблюдение в реанимации, она была сразу переведена в послеоперационную палату. Девушка чувствует себя хорошо и готовится к выписке, — говорит Вадим Козлов.
Сейчас патоморфологи онкодиспансера исследуют удаленную опухоль, чтобы уточнить, какой именно вариант тимомы у пациентки. Это может повлиять на необходимость дополнительных методов лечения, но прогнозы у врачей благоприятные: судя по итогам операции, девушке не потребуется еще каких-либо серьезных вмешательств, только постоянное наблюдение у онколога для контроля.