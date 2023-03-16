Новосибирские онкологи удалили девушке огромную опухоль, которая чуть не задушила ее

В Новосибирском онкодиспансере спасли 28-летнюю женщину, организм которой разрушала опухоль. Новообразование в диаметре достигло 12 см, обнаружили его в весьма нетипичном месте — средостении. Оно ограничено спереди грудиной с реберными хрящами, сзади — позвоночником. В нем находятся сердце, трахея, пищевод, вилочковая железа, нервы диафрагмы и грудной лимфатический проток.

Долгое время молодая женщина ничего не знала о злокачественном новообразовании в грудной клетке. Как правило, такая опухоль — тимома — не вызывает никаких болезненных ощущений и долгое время себя не проявляет. Но не так давно у пациентки началась тахикардия, появилась тяжесть в груди, иногда случались приступы удушья. Компьютерная томография показала, что в средостении за грудиной у женщины разместилась опухоль.