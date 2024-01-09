«Никогда не желаем спокойной ночи»: самые необычные суеверия медсестер

« Если идешь на вызов и по дороге надеваешь перчатки, то придешь либо уже к трупу, либо на такую ерунду, что и делать ничего не придется . Работает! — говорит LadyS. — Еще считается, что нельзя живых людей вперед ногами везти, но я в эту примету не верю, так как если везешь вдвоем и надо дышать амбушкой (мешок Амбу — ручное устройство для ИВЛ. — Прим. ред.), то вперед ногами намного удобней. А в Европе вообще нет этого предрассудка.