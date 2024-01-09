«Никогда не желаем спокойной ночи»: самые необычные суеверия медсестер

Медсестры проводят с пациентом куда больше времени, чем врачи. Если врач может навестить больного один-два раза за день, то медсестра следит за многими показателями. Поэтому неудивительно, что медсестры нередко более чуткие и восприимчивые.
А еще они суеверны. Компания
Так, многие медсестры-акушерки распускают будущей маме волосы — верят, что роды пройдут легче. А вот о каких неожиданных приметах рассказывают на форуме медицинских сестер Msestra.ru.
«Если перчатка падает, значит, смена впереди беспокойная», — рассказывает пользовательница под ником Таточка.
«Лично я верю только в эту примету: если попадется бракованная система для капельницы, значит, больной, которому она будет поставлена, вредный и противный».
«У нас в эндоскопии свои заморочки. Ножи и вилки на стол не кладем — будет ЖКК (желудочно-кишечное кровотечение. — Прим. ред.). Журналы врачей не убираем, иначе привезут обязательно кого-нибудь», — рассказывает Koty.
Несколько медсестер признались, что нельзя заранее надевать перчатки.
«Если идешь на вызов и по дороге надеваешь перчатки, то придешь либо уже к трупу, либо на такую ерунду, что и делать ничего не придется. Работает! — говорит LadyS. — Еще считается, что нельзя живых людей вперед ногами везти, но я в эту примету не верю, так как если везешь вдвоем и надо дышать амбушкой (мешок Амбу — ручное устройство для ИВЛ. — Прим. ред.), то вперед ногами намного удобней. А в Европе вообще нет этого предрассудка.
Еще есть такая примета: сколько возьмешь материалов, столько тебе и понадобится. Возьмешь три набора ЦВК (центральный венозный катетер. — Прим. ред.), все три и используешь».
Подмести за бригадой скорой
Главное негласное правило среди медперсонала — не желать спокойной ночи и не радоваться тихой смене до ее окончания.
«У нас нельзя прощаться с дежурным врачом. Нельзя говорить друг другу „Спокойной ночи!“, иначе ночь будет неспокойная», — говорит Тата.
«У нас в реанимации нельзя желать „спокойно отработать“. Причем не только коллегам, но и людям со стороны. Будешь пахать всю смену, — объясняет Юнона. — Нужно желать „отдежурить“».
А еще практически все медики верят в «закон парных случаев».
«В детском инфекционном отделении ребенок играл на подоконнике. Сетка на окнах новая, но не выдержала. Ребенок упал. Хорошо, что жив остался, но перелом, черепно-мозговая травма. Мама без претензий: сама не доглядела. А на следующий день в соседней палате та же ситуация. Мама книжку читала, ребенок упал. В итоге перелом, черепно-мозговая травма», — рассказывает Елена.
«Другой случай: привозят в реанимацию ребенка в коме из стоматологии: анафилаксия после лидокаина. Ребенка спасли, но в тот же день с тем же диагнозом другой малыш. Он уже не выжил. Если поступает ребенок с впервые выявленным диабетом, жди в ближайшие часы второго такого же. Если с укусами пчелы или осы — то же самое».
«Чтобы не было поступлений в ремзал (реанимация. — Прим. ред.) с улицы, стоит посыпать солью пандус или промести веником за реанимационной бригадой скорой помощи», — рассказывает медбрат.
«Если начинаешь смену с доставки больного, именно женщины, в стационар, значит, все дежурство возить будешь», — делится своей приметой ken-zinoveva.
«У меня своя примета: если поставлю в штатив чистые пробирки, то поступит новый больной! Поэтому они лежат в столе, а в штатив ставлю пробирки уже с кровью, — рассказывает Галина. — А еще нельзя говорить: „Больной сказал: у меня болит живот“. Тогда и у тебя живот заболит. Надо говорить: „Пациент сказал, что у него боли в животе“. Но все приметы — глупость, конечно».
Злые предзнаменования
Упавшие предметы — особая категория для суеверных медиков.
«Когда в кардиологии работал, была такая примета: если что-то упало со стола на пол (вилка, нож), не поднимать до окончания смены. Иначе всю ночь гостями будет скорая», — пишет медбрат под ником Stich09.
А уж упавшие инструменты в операционной — совсем дурной знак.
Никогда не говорим больным, сколько длится операция. Плохая примета.
«К сожалению, когда я завожу карты наблюдения на новый день и возьму на одну меньше, то кого-то мы потеряем», — рассказывает о своей примете Tasy.
«У меня выработалась ужасная примета: если перед самым уходом домой помоем тяжелого больного с определенной санитаркой, он в течение нескольких часов умирает. Поэтому стараюсь либо одна мыть, либо с другой санитаркой, либо среди ночи», — говорит Прасковья.
«Когда я работала в отделении, в палаты через вентиляционные отверстия залетали совы — они у нас на крыше жили. Если они садились на какую-нибудь койку, больного мы теряли. Сами долго не могли в это поверить, но… Потом стали переводить больных в другую палату, помогло», — говорит Юлия.
Врачи, которые притягивают беду
А вот в какие приметы верят медсестры за рубежом.
«Никогда не говорите „Сегодня тихо“, это превратит остаток смены в ад, — рассказывает медсестра Диана на портале Quora. — Я стараюсь быть готовой ко всему. Если вы готовы к катастрофе, ее не произойдет».
Другое поверье: пациенты чаще умирают в 4 часа утра. Интересно, что исследования внезапной сердечной смерти показали, что это действительно так».
Еще один верный знак тяжелого дежурства — полнолуние. Но, возможно, влияние фаз Луны на самочувствие, а значит, и на загруженность больниц имеет некое научное объяснение.
Кроме того, некоторые медсестры верят, что определенные врачи будто магниты, которые притягивают самых сложных пациентов.
«Иногда кажется, что это какой-то заговор. Вроде „Эй, я слышал, что дежурит этот врач. Давайте все поступим в больницу в критическом состоянии“», — шутит одна из медсестер.
Верят за рубежом и в закон повторяющихся случаев. Но если у нас беда приходит дважды, у них в больницы поступают сразу три пациента с одинаковым диагнозом.
Некоторые медсестры ради здоровья пациентов готовы проделывать странные вещи.
«Я привязала простыни к кровати, чтобы дух не покидал свое тело», — признается Николь.
А еще медсестры за рубежом обязательно открывают окно или дверь, если пациент умирает: так его душа сможет покинуть комнату.
«Все мы имеем традиционное медицинское образование. Я ни разу не слышала, что кто-то из моих коллег проводил какие-либо „ритуалы“ над пациентами. Но иногда вы просто видите или чувствуете что-то странное, — говорит медсестра Пэм. — У моего бывшего мужа была докторская степень, и он один из самых суеверных людей, которых я когда-либо встречала!»