Мракобесие или польза? Врач Протасова ответила на 7 важных вопросов о медицинском гипнозе

«Если кратко — да, — объясняет врач Анна Протасова. — Ученые из Университета Айовы в США провели эксперимент, в котором разделили добровольцев на две группы. У каждого участника заранее определили болевой порог. Первая группа сначала погружалась в гипноз, а затем их тело подвергалось воздействию температуры, которая раньше казалась им болезненной. Со второй группой эксперимент проводился в обратном порядке: то есть сначала они испытывали дискомфортные ощущения в теле, а затем их погружали в гипнотический транс. Все изменения в головном мозге регистрировались с помощью МРТ.