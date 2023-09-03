Мракобесие или польза? Врач Протасова ответила на 7 важных вопросов о медицинском гипнозе

Многие помнят психотерапевта Кашпировского, проводившего сеансы гипноза по телевидению и якобы удаленно лечившего людей через голубые экраны. Еще раньше рекорды популярности бил Вольф Мессинг, один из самых загадочных людей XX века. Он был менталистом, выступал по стране с сеансами эстрадного массового гипноза. До него был московский врач Смирнов, использовавший сценический псевдоним Орнальдо.
Сейчас гипнологов, людей, владеющих техниками гипноза, стало очень много. Эти специалисты пытаются помочь людям использовать подсознание для изменения поведенческих моделей или способов мышления. И якобы даже избавляют от физических хворей.
«Доктор Питер» поговорил о гипнотерапии с медиком, психологом Анной Протасовой. Она ответила на семь вопросов, которые чаще других задают тем, кто владеет гипнозом.
Врач, психолог, телесно-ориентированный терапевт, гипнотерапевт, сексолог, основатель МУИП
На что похоже состояние гипноза
«Введением в гипноз занимаются дипломированные специалисты — психологи и врачи с квалификацией по гипнотерапии, а не экстрасенсы и колдуны, — объяснила врач и психолог Анна Протасова. — Гипнотический транс — состояние, в котором человек переводит фокус внимания на внутренние и телесные ощущения. При этом активируются память и творческое воображение, ослабевает самоконтроль. Большинство клиентов описывают это как нечто среднее между сном и бодрствованием».
На первый взгляд гипноз может показаться схожим с практикой медитации: закрытые веки, комфортная поза. Однако внутренний процесс значительно различается: если медитация помогает приостановить поток мыслей, то гипноз, напротив, направлен на сосредоточенность внимания и систематическую работу над определенным запросом.
Чем может помочь гипнотерапия
Психосоматика — это синдром раздраженного кишечника, расстройства сна.
Психотерапия — неврозы, расстройства адаптации, ПТСР, пограничные личностные расстройства, депрессивное, тревожное, паническое расстройства, обсессии, зависимости.
Психология — неустойчивая самооценка, неуверенность в себе, упадок сил, тревога и стресс.
«Список проблем действительно объемный. Именно поэтому это направление сейчас становится так популярно и востребовано у психологов», — считает Анна Протасова.
Как проходит сеанс гипноза
Формулировка цели. Беседа терапевта и клиента. На ней обсуждают внушения, которые будут отрабатывать во время транса, выстраивается доверие.
Погружение в гипноз. С помощью голоса, методично выверенных пауз и хорошо замаскированных внушений терапевт делает свою работу. При этом клиент просто следует за специалистом — без лишнего напряжения и сопротивления.
Выход из транса. Терапевт предлагает «вернуться в комнату», переводит внимание на телесные ощущения. Затем может следовать терапевтическая беседа, обсуждение ощущений и образов, пришедших во время транса.
«Кстати, записи голоса могут быть не менее эффективны для отработки точечных запросов, — говорит психолог. — Единственное — их почти невозможно найти на просторах Интернета в хорошем качестве, а специалисты зачастую неумело маскируют внушения и не владеют техникой гипнотического голоса».
Кто сказал, что это эффективно?
В 1983 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала гипноз методом терапии.
Известный американский психолог и ученый Ирвинг Кирш доказал, что гипноз способен повысить эффективность когнитивно-поведенческой терапии на 70%.
В Соединенных Штатах Национальный институт здравоохранения рекомендовал интегрировать гипнотерапию в практику медицины для смягчения болевых ощущений.
Даже одиночный сеанс гипнотерапии значительно способствует снятию тревожных состояний, подтвердили российские исследователи из Первого Санкт-Петербургского медицинского университета имени Павлова в 2020 году.
Гипноз помогает снизить болезненные ощущения в теле
«Если кратко — да, — объясняет врач Анна Протасова. — Ученые из Университета Айовы в США провели эксперимент, в котором разделили добровольцев на две группы. У каждого участника заранее определили болевой порог. Первая группа сначала погружалась в гипноз, а затем их тело подвергалось воздействию температуры, которая раньше казалась им болезненной. Со второй группой эксперимент проводился в обратном порядке: то есть сначала они испытывали дискомфортные ощущения в теле, а затем их погружали в гипнотический транс. Все изменения в головном мозге регистрировались с помощью МРТ.
Выяснилось, что гипноз значительно снижает болевые ощущения в обеих группах. Поэтому метод применяется не только в психотерапии, но и в медицине».
А если я не поддаюсь внушению
«Так или иначе ему поддаются все, — считает врач. — Социальные установки, в которых мы существуем с первых дней жизни, можно легко сравнить с внушением. Извне мы получаем информацию о том, как стоит и как не стоит себя вести, и строим вокруг этого свою жизнь.
Глубина погружения в гипноз и субъективные ощущения зависят от навыков конкретного терапевта, его готовности прислушиваться к вашим корректировкам. Поэтому так важно найти своего специалиста».
Как выбрать хорошего гипнотерапевта
Первый и самый очевидный фактор — наличие у терапевта не только специализации в гипнотерапии, но и базового психологического или психотерапевтического образования. Самой по себе корочки может быть недостаточно, проверьте, есть ли у университета аккредитация в России и в мире.
Расспросите специалиста об опыте работы конкретно с вашим запросом — это нормальный этап, не стесняйтесь показаться невежливым. И очень важно, чтобы человек был вам приятен, вызывал ощущение безопасности и комфорта.