Психотерапевты все чаще используют в своей практике технику ДПДГ (EMDR). Она считается научно подтвержденной и изначально использовалась для работы с посттравматическим стрессовым расстройством, травматическими переживаниями.

Позже метод показал отличные результаты при лечении фобий, депрессий, проживания горя и потери, бессонницы, хронических болей, неуверенности в себе, отсутствия внутренних ресурсов, апатии, расстройства пищевого поведения, навязчивых воспоминаний и так далее.

Суть ДПДГ — в переработке воспоминаний, в том числе через особые движения глаз. В Сети даже есть видео «для самостоятельного выполнения техники». Почему опасно ее применять, «Доктору Питеру» объяснили психологи.