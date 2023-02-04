Психотерапевты все чаще используют в своей практике технику ДПДГ (EMDR). Она считается научно подтвержденной и изначально использовалась для работы с посттравматическим стрессовым расстройством, травматическими переживаниями.
Позже метод показал отличные результаты при лечении фобий, депрессий, проживания горя и потери, бессонницы, хронических болей, неуверенности в себе, отсутствия внутренних ресурсов, апатии, расстройства пищевого поведения, навязчивых воспоминаний и так далее.
Суть ДПДГ — в переработке воспоминаний, в том числе через особые движения глаз. В Сети даже есть видео «для самостоятельного выполнения техники». Почему опасно ее применять, «Доктору Питеру» объяснили психологи.
психолог, сертифицированный специалист в методе EMDR (ДПДГ), член Ассоциации EMDR в России. Сертифицированный коуч АСС ICF, член международной федерации ICF
Что такое ДПДГ
— ДПДГ — Десенсибилизация и Переработка движением глаз (английский вариант EMDR — Eye Movement Desensitization and Reprocessing) — это современный интегративный доказательный метод психотерапии, признанный международными медицинскими организациями, — говорит психолог, эксперт по ДПДГ Татьяна Хатунцева. — Его эффективность подтверждена сотнями опубликованных отчетов, а также более чем 20 контролируемыми исследованиями.
К примеру, есть сравнительное исследование EMDR и одного из известных препаратов-антидепрессантов, которое показывает, что EMDR-терапия дает лучший результат — состояние пациентов продолжает улучшаться и после окончания терапии, в то время как после окончания приема медикаментов многие начинают снова испытывать симптомы.
клинический психолог, схематерапевт, эксперт «Психодемии»
Кто придумал ДПДГ
— Автор метода ДПДГ — психолог Фрэнсис Шапиро, которая в период реабилитации после онкологического заболевания заметила, что ее состояние улучшается, когда она сосредоточивается на наблюдении за движением окружающих объектов — например, на движении облаков, — рассказывает клинический психолог Дарья Яушева. — Фрэнсис стало легче эмоционально, изменились убеждения о себе, появилась надежда, больше стало уверенности. Она попросила своих коллег тоже сделать это упражнение. И результаты ее потрясли — участники отмечали улучшение состояния.
EMDR относится к краткосрочным методикам. На один запрос может уйти около пяти сессий. Но сам сеанс может быть длиннее классического — 1,5 часа.
Как проводится ДПДГ
— Метод опирается на модель адаптивной переработки информации (АПИ) и работу с сетями воспоминаний, — поясняет Татьяна Хатунцева. — В процессе психотерапевтической работы используются билатеральная стимуляция, особые движения глаз, постукивания, движения рук и ног, а также некоторые способы «перегрузки оперативной памяти».
Нейробиологи, которые проводили исследования движений глаз, пришли к выводам, что эта работа оказывает релаксационное воздействие, снижает пульс, выравнивает сердечный ритм. При этом снижается уровень эмоционального и соматического дискомфорта, притупляются негативные воспоминания.
Сам себе психотерапевт — это реально?
В Сети можно найти видео, которые якобы «прорабатывают психотравмы» за счет движения глаз — пациенту предлагается следить за двигающимся белым пятном на черном фоне и сосредоточиться на внутренних переживаниях. Что думают по этому поводу психологи?
— Любую технику можно пробовать использовать самостоятельно, но я не уверена, что будет достаточный эффект, — считает Дарья Яушева. — Человек, не обладающий нужными знаниями, может не учесть очень много факторов — например, текущее психологическое состояние. Важно еще, что технику нужно «закрывать», и только психолог знает, как это делать.
Самолечение психики — это вообще не лучший способ справиться с проблемами, уверена эксперт.
— Тот, кто пытается этим заниматься и действительно хочет добиться улучшения, рано или поздно (иногда поздно, к сожалению) приходит в психотерапию, — добавляет Дарья Яушева.
Работает только как самоподдержка
— Во время сессий ДПДГ применяются техники билатеральной стимуляции (например, движения глазами из стороны в сторону, поочередное постукивание пальцами и пр.), — добавляет Татьяна Хатунцева. — С одной стороны, вполне допустимо их самостоятельное использование. Иногда они помогают справиться с наплывом нежелательных эмоций, удержать равновесие при нарастающей тревоге и панике, подготовиться к важным мероприятиям, «войти в ресурс». Но это, скорее, будут способы самоподдержки.
Когда вреда будет больше
Что же касается использования полноценной техники ДПДГ, эксперт советует проводить ее со специалистом, который прошел подготовку и сертификацию.
— Помимо билатеральной стимуляции в EMDR входят дополнительные элементы, специальные протоколы, которые обеспечивают безопасность и эффективность, — поясняет Татьяна Хатунцева. — Терапевт создает необходимые условия, поддержку и страховку при работе с негативным опытом.
Если же человек будет использовать приложения и видеоролики самостоятельно, фокусироваться на неприятных проявлениях и пойдет в травмирующие воспоминания, то, возможно, нанесет себе больше вреда или останется один на один с острыми переживаниями, предупреждает психотерапевт.
— Тогда может подняться пласт воспоминаний, которые усилят имеющиеся симптомы и приведут к тому, что человек замкнется на своей проблеме еще больше, — говорит Татьяна Хатунцева.
Психолог когнитивно-поведенческого подхода
Есть опасность не справиться
— Самостоятельно лучше не работать с техникой ДПДГ, — уверена и психолог Ольга Куликова. — Есть опасность не справиться с переживаниями травмирующих событий, вовремя остановиться, изменить фокус внимания и формулировки новых убеждений. Мы же сами себе не делаем хирургических операций, хотя теоретически можно изучить все по видео. Также стоит помнить, что у человека есть психологическая защита, которая нужна и важна, но может мешать самому пройти к травмирующим воспоминаниям — чтобы уберечь от переживаний. И в таком случае помочь самому себе просто не получится.