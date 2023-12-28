«За 20 минут до боя курантов»: врач скорой рассказал о самом необычном новогоднем вызове

Несмотря на долгие новогодние праздники (в России в 2024-м они продлятся 8 дней подряд), многие продолжат работу и в выходные. Так, на своем профессиональном посту всегда остаются медики, и вызвать бригаду скорой, например, любой человек может хоть ровно в полночь 1 января, когда бьют куранты.
О таком случае
Необычный вызов
«Самый быстрый вызов в моей карьере был на Новый год, за 20 минут до боя курантов. Тогда я работал фельдшером на городской скорой помощи. Мы получили вызов на травму руки, — рассказал в своем блоге врач Дмитрий Молодой. — Мужчина открывал бутылку шампанского, готовясь к празднику, и она лопнула у него в руках, сильно порезав его. Но рана была не очень глубокая, сухожилия были не повреждены, поэтому в дальнейшем лечиться мужчина вполне себе мог амбулаторно».
Врач рассказал, что медики смогли остановить кровотечение буквально за пять минут, обработали рану, наложили повязку и оставили рекомендацию самостоятельно обратиться в травмпункт уже в новом году.
«За пять минут мы долетели назад, до станции скорой помощи, и умудрились даже встретить Новый год не на колесах. Для работников скорой помощи это считается чем-то вроде плохой приметы, хотя лично я в нее не верю!» — рассказал Дмитрий Молодой.
Как будут работать врачи в новогодние праздники
Минздрав России не вводит единый порядок работы медицинских учреждений в новогодние праздничные дни: ответственность за это несут региональные власти. Однако есть общие правила.
Поликлиники будут работать по графику выходного дня, но без узких специалистов. Конкретная информация — на сайтах самих медицинских организаций.
Особые часы работы обычно с 9.00 до 16.00. В клиниках будут дежурить врач общей практики и медсестра. Вызов терапевта на дом возможен с 9.00 до 16.00.
1 и 7 января в поликлиниках выходные. Однако и в эти дни здесь будет дежурить терапевт (обычно до 16.00).
Вся стационарная помощь, включая акушерскую помощь, оказывается в полном объеме. В праздничные дни будут дежурить не только клиническая, но и лабораторная служба, чтобы в случае необходимости больница была полностью готова к диагностике и лечению.
Во взрослых травмпунктах помощь оказывается круглосуточно. Что касается детских, то они обычно работают по выходным до 22.00.
Как оплачивается работа в праздничные дни
В связи с новогодними каникулами работающие по графику 5+2 отдохнут 10 дней подряд: с субботы 30 декабря 2023 года по понедельник 8 января 2024 года. До этого предстоит отработать полную неделю. В пятницу, 29 декабря, на час раньше не отпустят, поскольку этот день не предпраздничный.
При оплате труда в выходной день или нерабочий праздничный день работодатель должен учитывать не только тарифную часть зарплаты, районные коэффициенты и процентные надбавки, но и компенсационные и стимулирующие выплаты.
Ночную работу (с 22 до 6 часов) в праздничный день оплачивают так же, как работу в нерабочий праздничный день и как работу в ночное время.