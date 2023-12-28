«За 20 минут до боя курантов»: врач скорой рассказал о самом необычном новогоднем вызове

«Самый быстрый вызов в моей карьере был на Новый год, за 20 минут до боя курантов. Тогда я работал фельдшером на городской скорой помощи. Мы получили вызов на травму руки, — рассказал в своем блоге врач Дмитрий Молодой. — Мужчина открывал бутылку шампанского, готовясь к празднику, и она лопнула у него в руках, сильно порезав его. Но рана была не очень глубокая, сухожилия были не повреждены, поэтому в дальнейшем лечиться мужчина вполне себе мог амбулаторно».