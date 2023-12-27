Никого не напоминает? 7 фраз, которые выдают низкий эмоциональный интеллект

Эмоциональный интеллект — это способность точно воспринимать и оценивать чувства, которые испытываете вы сами и которые испытывают другие. Такие люди довольно быстро считывают настроение, анализируя вербальные и невербальные сигналы, умеют найти нужные слова в любой ситуации. Так же хорошо они понимают собственные эмоции, и это позволяет им взять их под контроль.
Психолог Кортни Уоррен перечисляет семь фраз, которые могут указывать на то, что с эмоциональным интеллектом у вас проблемы. Оцените, как часто вы употребляете их в общении с близкими и приятелями.
1. «Я никогда не изменюсь. Принимай меня такой, какая я есть»
Да, сейчас популярна идея отстаивания своих личных границ, психологи говорят о том, что люди не должны навязывать вам свое мнение и никто не имеет права вас осуждать. Это действительно так. Но правда еще и в том, что люди не камни, они меняются на протяжении всей своей жизни.
Человек учится новому, проживая определенный опыт, встречаясь с людьми, читая книги, просматривая фильмы, слушая музыку и путешествуя. И если вам важны люди, которые окружают вас, родители, ваш партнер, вы будете стараться измениться к лучшему, чтобы это не мешало вашему общению.
2. «Мне все равно, что ты чувствуешь»
Эта фраза, разумеется, говорит о вопиющем пренебрежении чувствами других людей. Она может сорваться сгоряча, в сложной ситуации, когда все на взводе, но это ничего не меняет. В тот момент, когда вы перестаете ставить себя на место другого человека, когда перестаете ему сочувствовать, возможность дружбы, любви, взаимовыгодного сотрудничества в каких-то других форматах становится невозможной. Ваш визави понимает, что он для вас абсолютно не важен.
3. «Ты виноват в том, что я так себя чувствую»
Люди с развитым эмоциональным интеллектом не обвиняют мир в том, что они испытывают. Они понимают, что существуют определенные триггеры, которые заставляют их реагировать на ситуацию определенным образом, однако реакции все же субъективны. Пример: человек обиделся потому, что его действительно обидели, или потому, что он ранимый и обидчивый? Разбираться прежде всего нужно с самим собой, а не взваливать на других людей ответственность за то, что вы пришли в ярость или впали в депрессию.
4. «Ты просто ошибаешься»
Низкий эмоциональный интеллект не дает людям возможности поставить себя на место другого человека и посмотреть на ситуацию с другой колокольни. Они не хотят воспринимать чужое мнение, не хотят учитывать жизненный опыт другого человека, который не тождественен их собственному: их мнение кажется единственно верным.
5. «Перестань нести бред»
Если с эмпатией проблемы, человеку сложно также брать под контроль собственные эмоции, особенно во время того, как он слушает рассказ другого человека, и, например, в корне не согласен с его утверждениями. Низкий эмоциональный интеллект буквально не позволяет вам уважать личность собеседника, вы можете позволить себе остро отреагировать на его слова и обесценить все, что он только что сказал.
6. «Я никогда не смогу тебя простить»
Эмоционально развитые люди проявляют большую гибкость в общении, они открыты к разным вариантам развития беседы, умеют прощать и просить прощения. Они не радикальны и не категоричны, во всяком случае понимают, что если прямо сейчас им сложно извинить другого человека, то спустя какое-то время они могут пересмотреть свое решение.
7. «Ты должен успокоиться»
Люди с эмоциональным интеллектом также любят обесценивать чувства других людей, могут подвергать сомнению их чувства, называть их иррациональными, требовать «успокоиться», «не вести себя глупо», «не позорить себя», «собраться».