Никого не напоминает? 7 фраз, которые выдают низкий эмоциональный интеллект

Люди с развитым эмоциональным интеллектом не обвиняют мир в том, что они испытывают. Они понимают, что существуют определенные триггеры, которые заставляют их реагировать на ситуацию определенным образом, однако реакции все же субъективны. Пример: человек обиделся потому, что его действительно обидели, или потому, что он ранимый и обидчивый? Разбираться прежде всего нужно с самим собой, а не взваливать на других людей ответственность за то, что вы пришли в ярость или впали в депрессию.