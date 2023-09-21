Химия чувств: ученые объяснили, что происходит с организмом, когда мы влюблены

Вот тут разваливаются многие пары, поскольку мы больше не смотрим на партнера сквозь розовые очки и реальная картина может быть далека от наших ожиданий. В противном случае влюбленность превращается в более глубокое чувство, которое затем станет любовью. И тогда человек будет нам ценен просто потому, что он есть.