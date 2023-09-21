Химия чувств: ученые объяснили, что происходит с организмом, когда мы влюблены

Что такое любовь? А влюбленность? Поэты и философы не первый век рассуждают об этом. Однако у ученых есть свой ответ на вопрос. О том, что происходит в нашем теле, когда мы испытываем нежные чувства, рассказала Екатерина Баньковская, кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры химических технологий Пермского политеха.
Кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры химических технологий Пермского политеха
Когда пропадают покой и сон
Влюбленность — это комплексное явление, связанное с активностью сразу нескольких отделов мозга, которые отвечают за удовольствие, мотивацию, привязанности.
Влюбленный человек проходит через несколько этапов: вожделение, страсть, привязанность. Каждый из этих периодов сопровождается своими химическими реакциями.
На стадии вожделения зарождается половое влечение, организм вырабатывает гормоны тестостерон и эстроген. Страстная влюбленность — время сексуальной активности, хорошего настроения, высокой самооценки и эйфории. На этом этапе нам хочется уделить второй половинке внимание, быть добрыми и великодушными. Моментами кажется, что теперь нам не нужен отдых и сон.
Обратная сторона медали
К сожалению, страстно влюбленный человек теряет способность воспринимать реальность объективно. Его мышление становится противоречивым, уровень личной ответственности падает. Если отношения с объектом влюбленности не сложились, то после вожделения приходит плохое настроение, потеря аппетита, слезы и проблемы со сном.
Когда человек находится на этом этапе, в его теле выделяются следующие вещества.
Дофамин. Заставляет нас желать как можно больше времени проводить с объектом влюбленности, дает ощущение счастья и благополучия. Формирует ассоциативную связь между конкретным человеком и радостью.
Фенилэтиламин. Ответственен за романтическое настроение.
Серотонин. Дает ощущение счастья от встречи с возлюбленным.
Норадреналин (или норэпинефрин). Гормон, благодаря которому влюбленным море по колено. Это вещество дает чувство, будто вы можете достичь любых целей. Однако этот же гормон связан с агрессией: он активно вырабатывается, когда мы ревнуем.
Адреналин. Гормон страха, который мобилизует все силы организма. Из-за адреналина сердце бьется чаще.
Зрелая любовь
В случае если влюбленность оказалась взаимной и отношения складываются, то человек проходит через романтическую фазу. Впрочем, постоянно находиться на стадии влечения мы не можем, иначе не могли бы нормально заниматься другими делами.
За влечением наступает привязанность — этап скрепления отношений. Привязанность формирует верность. На этой стадии на нас больше всего влияют два гормона.
Окситоцин. Специалисты считают, что это же вещество задействовано во всех этапах переживания влюбленности. Кстати, этот же гормон позволяет создать прочную связь между мамой и ребенком. Окситоцин известен как гормон дружбы, объятий, любви и доверия. Он стимулирует выделение гормонов радости и доверия, подавляет выработку соединений, связанных со страхом и недоверием.
Вазопрессин. Гормон, который связан с половым возбуждением, отстаиванием своей второй половинки, демонстрацией любви и связи.
На этой стадии наш организм вырабатывает эндорфины, которые еще называют «молекулами долгосрочных любовных отношений». Их же еще иногда называют «природными наркотиками». Именно этот этап считается зрелой любовью.
Бабочки в животе
С точки зрения химии это эффект от комплекса веществ, которые повышают чувствительность нервных окончаний и способствуют сокращению мышц живота. Однако «бабочки» — не обязательный признак влюбленности.
К сожалению, любовь не всегда идет человеку на пользу. Невзаимное чувство может стать болезнью, при которой у человека будут чередоваться эпизоды депрессии и мании. Впрочем, справиться с этим состоянием возможно: встречи с новыми людьми помогут переключиться и со временем чувство утихнет.
Розовые очки, или сколько длится влюбленность
Как отмечает кандидат психологических наук Ольга Юрьева, влюбленный человек склонен идеализировать человека и испытывать чувства к желаемому образу. Особенно это хорошо работает на первых порах знакомства, когда мы плохо знаем объект симпатии и сами заполняем пробелы — додумываем и фантазируем.
Кандидат психологических наук, доцент кафедры социологии и политологии Пермского политеха
Влюбленный человек возбужден, и в основном это имеет позитивный эффект. Однако возможны и не самые хорошие последствия: истощение, потеря аппетита, бессонница.
Сама по себе влюбленность длится примерно 2-3 месяца — более длительный срок наш организм мог бы не выдержать из-за стресса. Затем наступает критическая стадия отношений.
Вот тут разваливаются многие пары, поскольку мы больше не смотрим на партнера сквозь розовые очки и реальная картина может быть далека от наших ожиданий. В противном случае влюбленность превращается в более глубокое чувство, которое затем станет любовью. И тогда человек будет нам ценен просто потому, что он есть.