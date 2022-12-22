Диагноз по размеру ноги

Сомнения врача рассеял один вопрос, который невролог задала женщине: «А не менялся ли у вас размер ноги в последнее время?»

— Она была просто в шоке, как я могла об этом узнать, — продолжает невролог. — Женщина призналась, что за два последних года ее размер ноги увеличился сразу аж на два — с 37 до 39. Это, знаете ли, необычно. Ноги еще могут расти в юности, но не в ее возрасте.

Внимательный доктор тут же отправила женщину сдать анализ крови. Оказалось, что у пациентки — избыточная секреция гормона роста. Позже на МРТ подтвердился и диагноз — доброкачественная опухоль, аденома гипофиза.

Женщине сделали операцию, она поправилась, сейчас в полном порядке и очень благодарна доктору за проявленную бдительность.