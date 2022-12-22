Странные симптомы
Врач-невролог из Индии Судхир Кумар рассказала в своем блоге о необычной пациентке. Внимание доктора женщина привлекла во время приема в больнице. Причем на консультацию пришла не она, а ее супруг.
— Женщина даже не была моей пациенткой, она пришла с мужем, — рассказала Судхир Кумар,
Диагноз по размеру ноги
Сомнения врача рассеял один вопрос, который невролог задала женщине: «А не менялся ли у вас размер ноги в последнее время?»
— Она была просто в шоке, как я могла об этом узнать, — продолжает невролог. — Женщина призналась, что за два последних года ее размер ноги увеличился сразу аж на два — с 37 до 39. Это, знаете ли, необычно. Ноги еще могут расти в юности, но не в ее возрасте.
Внимательный доктор тут же отправила женщину сдать анализ крови. Оказалось, что у пациентки — избыточная секреция гормона роста. Позже на МРТ подтвердился и диагноз — доброкачественная опухоль, аденома гипофиза.
Женщине сделали операцию, она поправилась, сейчас в полном порядке и очень благодарна доктору за проявленную бдительность.
Что такое аденома гипофиза
Это доброкачественная опухоль, которая характеризуется бесконтрольным ростом клеточных элементов гипофиза. Она может нарушать нормальную функцию железы.
Очень часто опухоль протекает бессимптомно, поэтому выявляемость на 100 тысяч населения составляет всего 2 человека.
Что такое гипофиз, люди, далекие от медицины и анатомии человека, знают благодаря повести Булгакова «Собачье сердце». Именно гипофиз пересадил Шарику от погибшего Клима Чугункина профессор Преображенский.
Гипофиз — это «главнокомандующий» нашего организма. Эта маленькая железа отвечает за выработку гормонов роста, тиреотропный гормон и многие другие. Если гипофиз начинает вырабатывать вещества в переизбытке или недостаточном количестве, это приводит к развитию различных заболеваний.
На аденому гипофиза приходится шестая часть всех опухолей головного мозга. Причиной возникновения опухоли могут быть черепно-мозговые травмы, нейроинфекции, интоксикации, патологии беременности и родов и даже применение оральных контрацептивов.
Признаки и симптомы аденомы гипофиза:
проблемы со зрением;
головные боли;
гормональный дефицит;
низкий уровень тестостерона и эстрогена;
перепады настроения;
снижение либидо;
хроническая усталость;
тошнота и рвота;
низкое давление;
боль в животе;
плохой аппетит;
жидкий стул;
мышечная слабость.