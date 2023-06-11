Невролог Демьяновская предупредила, что до сих пор можно заразиться проказой

Даже с помощью антибиотиков далеко не во всех случаях проказа легко поддается лечению, поэтому в разных странах мира до сих пор существуют лепрозории. Сейчас в России действуют три таких стационара — в Московской области, Краснодарском и Ставропольском краях. До недавнего времени в Астрахани работал еще один лепрозорий — при НИИ по изучению лепры, созданном еще в 1947 году. Однако два года назад его закрыли и перевели научную базу в Астраханский государственный медуниверситет.