Невролог Демьяновская предупредила, что до сих пор можно заразиться проказой

Лепра, или проказа, известна человечеству с древнейших времен. Старейшее подтвержденное свидетельство этой болезни датируется вторым тысячелетием до нашей эры. Ученые выделили ДНК бактерий — возбудителей лепры из останков мужчины, захороненного на северо-западе Индии, тем самым доказав, что он был как минимум носителем этой инфекции.
В средневековой Европе с XI по XIV век проказа считалась самым страшным заболеванием, пока ее не потеснила чума. Лепра встречается и по сей день более чем в 120 странах. Однако с середины ХХ столетия эта болезнь излечима. Врач-невролог Екатерина Демьяновская, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест», рассказала, можно ли сегодня заразиться проказой и как справиться с этим заболеванием.
В мире миллионы прокаженных
Еще в 1980-х годах в мире насчитывали около 11 миллионов прокаженных, но с тех пор ситуация изменилась в лучшую сторону. В 2000 году Всемирная организация здравоохранения официально исключила лепру из списка глобальных проблем общественного здравоохранения: распространенность заболевания сейчас находится на уровне менее одного случая на 10 тысяч человек.
По данным ВОЗ, в 2019 году в Бразилии, Индии и Индонезии было зарегистрировано более 10 тысяч новых случаев, еще в 13 странах — по 1–10 тысяч заболевших. В России с 2010 по 2020 год выявлено 15 новых случаев заболевания, 13 из которых — на территории Нижнего Поволжья, в первую очередь в Астраханской области.
Неспешная инфекция
Проказу вызывают две микобактерии — Mycobacterium leprae и Mycobacterium lepromatosis, родственные туберкулезной палочке. Они проникают в клетки кожи и слизистой и развиваются там. Это очень медлительные бактерии: они делятся раз в две недели, а инкубационный период лепры может длиться от 3–5 лет до десятилетий. То есть болезнь может дремать в организме человека годами, при этом постепенно прогрессируя.
Чаще всего первые признаки лепры — это белые или красно-бурые пятна на коже, эти участки малочувствительны к боли. Спустя несколько лет они становятся бугристыми, шелушатся, покрываются язвами.
По мере развития заболевания у человека выпадают волосы на лице, западает спинка носа, свисают мочки ушей, появляются трофические язвы, из-за характерного расположения подкожных инфильтратов — скопления клеток в нетипичном для данного вида ткани количестве — лицо начинает напоминать морду льва.
Из-за деформации носа и поражения слизистой носоглотки становится хриплым и гнусавым голос. В дальнейшем возможно поражение нервных окончаний, из-за чего у человека деформируются и теряют чувствительность пальцы, возникает паралич конечностей, атрофируются мышцы. А еще ухудшается зрение, прогрессирующая болезнь может привести к слепоте.
Капризная бактерия
Проказа передается по аэрогенному механизму, возбудитель попадает в окружающую среду с выделениями из носа и рта инфицированного. При этом мимолетного контакта с больным недостаточно. Заражение происходит при длительном (в течение нескольких месяцев) взаимодействии с человеком, больным лепрой. Кроме того, есть версия, что восприимчивость к этой болезни зависит от генетической предрасположенности.
Микобактерия, вызывающая заболевание, живет только внутри клеток. Попадая во внешнюю среду, возбудитель лепры гибнет. Это препятствует распространению страшной болезни, но, к сожалению, и затрудняет ее изучение. До сих пор доподлинно неизвестно, от чего зависит длительность инкубационного периода, какие факторы влияют на восприимчивость организма к проказе, и от этого заболевания не могут создать вакцину.
Ее очень сложно лечить
Капризную бактерию открыли только в конце XIX века, а лекарство от нее появилось еще позже, в 1940-х годах. Сейчас для лечения проказы используют три антибиотика: дапсон, рифампицин и клофазимин. Пациент незаразен для окружающих уже через три дня от начала лечения. Антибактериальная терапия длится от 6 до 24 месяцев в зависимости от особенностей возбудителя. Но даже после полного излечения возможны рецидивы, поэтому больному всю жизнь приходится быть под наблюдением врачей.
О заражении ходят мифы
Заразиться через предметы, к которым прикасался больной лепрой, невозможно. Хотя еще в первой половине прошлого века считалось, что инфекция передается через вещи, поэтому для лепрозориев выпускали отдельные монеты, которые не имели хождения за пределами больниц. Сейчас за этими артефактами охотятся нумизматы.
В Средние века лепра активно распространялась из-за плохих условий жизни и скученности населения. Недоедание, тяжелая работа, несоблюдение правил гигиены снижали иммунитет, из-за чего человек становился более восприимчивым к любым инфекциям. Кроме того, средневековые диагносты часто считали проказой любое кожное заболевание.
Лепра в России
Даже с помощью антибиотиков далеко не во всех случаях проказа легко поддается лечению, поэтому в разных странах мира до сих пор существуют лепрозории. Сейчас в России действуют три таких стационара — в Московской области, Краснодарском и Ставропольском краях. До недавнего времени в Астрахани работал еще один лепрозорий — при НИИ по изучению лепры, созданном еще в 1947 году. Однако два года назад его закрыли и перевели научную базу в Астраханский государственный медуниверситет.