Неприятная болезнь: как лечить цистит так, чтобы не было мучительно больно потом

— Это большая опасность: ведет к самолечению, а оно, в свою очередь, — к тому, что цистит не вылечивается, а из острой формы переходит в хроническую, — отмечает Любовь Станкевич. — Инфекция поднимается выше по мочевыводящим путям, через некоторое время — повторные циститы, а затем еще более серьезные проблемы — пиелонефриты. Поэтому, конечно, не надо пить самому таблетки. Сначала надо посетить профессиональную лабораторию, а потом с результатами пойти на прием к урологу.