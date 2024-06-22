Не надо стесняться: топ-3 причины, когда вам нужен врач-сексолог

При проблемах сексуальной жизни может помочь специалист, который владеет обширными знаниями в области физиологии и патологии интимных отношений — врач-сексолог. Но обратиться к нему многим мешает стыдливость или нежелание признать то, что проблемы в данной сфере важны и их нужно решать.
Давайте определимся, с какими же вопросами нужно обращаться к сексологу и чем он поможет. Об этом «Доктору Питеру» рассказал Антон Волков — психотерапевт, сексолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.
Психотерапевт, сексолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге
Все по-научному
Сексология — это раздел науки, который изучает сексуальное поведение человека. Сексологи помогают в решении самых разных проблем в интимной жизни, связанных как с физиологией, так и с психологическими аспектами. Но люди часто боятся обращаться к сексологу. Одни опасаются осуждения, другие стесняются обсуждать с врачом сокровенные вопросы. Есть и те, кто просто не хочет признавать проблемы в своей сексуальной жизни. Или признает, но не верит, что все можно исправить.
Для начала стоит задать себе вопрос: «Доволен ли я своей сексуальной жизнью?» Ответ должен быть честным и однозначно утвердительным. Варианты вроде «В целом пойдет», «А кто ей доволен?», «Проблемы есть у всех, и ничего, живут же» уже являются тревожным сигналом. Секс — это невероятно важная вещь, и недовольство им может негативно влиять на все аспекты нашей жизни.
Самые частые причины для обращения к сексологу
Недовольство собственной физиологией
Проблемы физиологического характера возникают как у мужчин, так и у женщин. Мужчин часто беспокоит недостаточная эрекция или ее отсутствие. Женщин — сложности с физическим возбуждением и нехватка смазки, которая делает секс болезненным и неприятным. Партнеры могут испытывать недовольство и своей внешностью в целом. Например, комплексуют из-за возрастных изменений или лишнего веса.
Коррекция таких состояний иногда требует совместной работы сексолога с «профильными» специалистами. Однако сексолог в любом случае сможет оценить как психологические, так и органические причины проблемы, а при необходимости направит на дополнительное обследование к урологу или гинекологу.
Недовольство физиологией партнера
Поводом для обращения к сексологу может стать неудовлетворенность не только собственной физиологией, но и телом партнера. В первую очередь здесь важно определить, действительно ли проблема связана с партнером или же дело во внутренних причинах, которые человек не хочет признавать и пытается переложить ответственность на другого.
Психоэмоциональные проблемы
Проблемы в сексе часто бывают связаны не физическими возможностями партнеров, а с психоэмоциональным состоянием. Разногласия, недостаток взаимопонимания в паре приводят к снижению сексуальной активности и не позволяют получать удовольствие, как раньше. Такой момент рано или поздно наступает в любых отношениях, как только заканчивается действие гормонов, отвечающих за страсть. В среднем это от трех месяцев до полутора лет.
«Отмечу, что разные пары воспринимают этот переход по-разному. Одни концентрируются на духовной стороне отношений, восхищаются возросшим уровнем доверия и тем, как сильно породнились с возлюбленным. При этом они спокойно принимают тот факт, что сексуальная жизнь стала не такой яркой. Другие не готовы мириться со „скучным“ сексом, поэтому угасание становится для их отношений настоящим вызовом», — объясняет врач-сексолог.
Есть и другие поводы
Поводы для неудовлетворенности интимной жизнью отнюдь не ограничиваются этими тремя пунктами. Кроме того, причины часто наслаиваются друг на друга. Тем не менее, какой бы запутанной ни казалась ситуация, разобраться в ней всегда можно. Из-за недовольства сексуальной жизнью в отношениях может образоваться брешь.
«Брешь — это всегда пустота, а природа, как известно, пустоты не терпит. Следовательно, рано или поздно в отношениях появится кто-то третий. В психологическом аспекте или даже в формате физической измены. Именно поэтому так важно не закрывать глаза на проблему и не оправдываться тем, что „так у всех“, а заняться ее решением и обратиться к специалисту», — резюмирует врач.