Не надо стесняться: топ-3 причины, когда вам нужен врач-сексолог

Сексология — это раздел науки, который изучает сексуальное поведение человека. Сексологи помогают в решении самых разных проблем в интимной жизни, связанных как с физиологией, так и с психологическими аспектами. Но люди часто боятся обращаться к сексологу. Одни опасаются осуждения, другие стесняются обсуждать с врачом сокровенные вопросы. Есть и те, кто просто не хочет признавать проблемы в своей сексуальной жизни. Или признает, но не верит, что все можно исправить.