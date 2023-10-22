Не менее 20 минут: как должна проходить консультация врача через Интернет

Телемедицина — это удобный способ получить консультацию врача удаленно. Благодаря ей человек, который живет на Камчатке, Сахалине или в Норильске, может оперативно связаться со специалистом из Москвы. Ведущий врач-эксперт, специалист по юридической безопасности лаборатории «Гемотест» Юлия Ермакова рассказала «Доктору Питеру», насколько правомерны такие консультации и какие вопросы можно решить с их помощью.
Врач-эксперт, специалист по юридической безопасности лаборатории «Гемотест»
Телемедицина — новое направление
Телемедицина начала усиленно развиваться в России, как и во всем мире, в период пандемии новой коронавирусной инфекции. Многие медучреждения перепрофилировали под СОVID-19, в связи с чем возникли ограничения на доступ к помощи для пациентов с другими заболеваниями, например хронической сердечной недостаточностью или сахарным диабетом. Врачи попросту не успевали принимать всех больных очно.
Решить эту проблему помогли онлайн-консультации. В 2020 году в России заработали телемедицинские сервисы, с помощью которых врачи получили возможность осматривать пациентов на расстоянии.
«При этом первый закон, касающийся применения информационных технологий в сфере медицины, вышел еще в 2017 году, но особой потребности в таких консультациях тогда не было», — рассказывает Юлия Ермакова.
И государственные, и частные
Сейчас в России есть как государственные, так и частные телемедицинские сервисы, онлайн-прием с их помощью проходит практически так же, как и очная консультация.
Во время первичной видеоконсультации человек делится своими жалобами, может заранее загрузить фото видимых проявлений болезни (например, сыпи, припухшего сустава), результаты лабораторных и инструментальных исследований. Это даст врачу больше информации, чтобы проанализировать ситуацию.
При этом есть одно важное «но»: во время такой консультации нельзя поставить диагноз и назначить лечение. Зато она может быть полезна, если пациент уже был на первичном очном приеме. Тогда врач может дистанционно:
оценить эффективность терапии;
скорректировать ее;
выдать электронный рецепт;
в некоторых случаях — закрыть больничный лист.
Если диагноза еще нет
Когда человек обращается без поставленного диагноза, специалист порекомендует перечень необходимых исследований и пригласит в клинику на очный прием. По итогам телемедицинской консультации оформляется медицинское заключение, подписанное электронной подписью врача.
«В большинстве случаев этого достаточно, чтобы успокоить человека и разъяснить ему план дальнейших действий», — объясняет врач.
Часть ограничений телемедицинских консультаций постепенно удается преодолеть. Так, с августа 2023 года в России начал действовать экспериментальный правовой режим в сфере телемедицины.
В пилотном проекте возможно лечение
Врачи медицинских организаций, включенных в пилотный проект, уже могут назначать лечение, но только в случае, если ранее пациент был на первичном очном приеме по тому же заболеванию. Также человек может выбрать другого врача для телемедицинской консультации, но медицинский работник должен быть из той же организации, где проходил очный прием.
Несмотря на дистанционный формат, врач-консультант несет ответственность за рекомендации пациенту, указанные в медицинском заключении, как и при очной консультации. При этом все медицинские учреждения, оказывающие телемедицинские услуги, должны быть подключены к Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения, а врачи — зарегистрированы в Федеральном регистре медицинских работников.
Кроме того, участники консультации должны обязательно пройти идентификацию и аутентификацию — проверку подлинности — с помощью специальной системы.
«По регламенту консультация должна длиться не менее 20 минут», — говорит Юлия Ермакова.
Стоит гораздо дешевле
Стоимость телемедицинской консультации в среднем в полтора раза ниже, чем обычного приема. Перед получением телемедицинской услуги пациенту следует больше узнать об организации, которая ее предоставляет. Насторожить должны предложения о консультациях в обычных мессенджерах, соцсетях и видеоприложениях типа Zoom или Skype.
У консультаций на сайте клиники и в специализированных приложениях есть важные отличия от привычных мессенджеров. Главное для пациента то, что они используют защищенные каналы передачи данных, а значит, конфиденциальная информация о здоровье, составляющая врачебную тайну, останется между врачом и пациентом, злоумышленники не смогут получить к ней доступ.
Кроме того, записи консультаций, которые провели через видеоприложение или мессенджер, нельзя сохранить в электронной медицинской карте.
«Если по итогам такого приема у пациента возникнут осложнения, врача, который дал назначения в мессенджере, будет сложно привлечь к ответственности», — предупреждает эксперт.