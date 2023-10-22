Не менее 20 минут: как должна проходить консультация врача через Интернет

Врачи медицинских организаций, включенных в пилотный проект, уже могут назначать лечение, но только в случае, если ранее пациент был на первичном очном приеме по тому же заболеванию. Также человек может выбрать другого врача для телемедицинской консультации, но медицинский работник должен быть из той же организации, где проходил очный прием.