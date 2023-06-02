Врач ФМБА назвала три кардиологических диагноза, которых на самом деле не существует

«Врачи боятся писать диагноз „здоров“. А вдруг что-то там все же есть? Потом еще крайним сделают, — объясняет терапевт. — Но в медицине порой нужно иметь смелость и дерзость сказать правду, даже если она уродливая и неприятная для пациента. Да, удивительно, но есть пациенты, которые не хотят слышать, что они здоровы, но именно это им и нужно сказать . Спокойно, мягко, с обоснованием, но настойчиво. Иначе ни им житья не будет, ни другим врачам. Да, может быть жалоба, от которой придется отписываться. Но такова специфика профессии».