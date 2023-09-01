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«Предупреждать болезни еще важнее, чем вылечить захворавшего»: 7 ярких высказываний врача Боткина

Зачастую цитаты великих людей из прошлого могут многому научить и заставить задуматься человека современного. Особенно когда дело касается здоровья.

1 сентября 20231
«Предупреждать болезни еще важнее, чем вылечить захворавшего»: 7 ярких высказываний врача Боткина
Источник:
сайт Третьяковской галереи

Сергей Боткин (1832 — 1889) — один из самых известных русских врачей. Именно он разработал учение об организме как о едином целом, подчиняющемся воле. Писатель и медик по профессии Антон Чехов писал в письмах к своему другу, что, по его оценке, Боткин для медицины все равно что «Тургенев в литературе по таланту». Именем этого великого терапевта названа инфекционная больница в Санкт-Петербурге.

Мы подобрали для вас семь изречений Боткина про медицину и здоровье, которые не потеряли своей актуальности и в наши дни.

Лучший тот врач, который умеет внушить больному надежду: во многих случаях это является наиболее действенным лекарством.

«Главнейшие и существенные задачи практической медицины — предупреждение болезни, лечение болезни развившейся и, наконец, облегчение страданий больного человека».

«Предупреждать развитие заболеваний, уменьшить количество тех, кто заболел, будет еще важнее, чем вылечить захворавшего».

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«В некоторых случаях совет разумного человека бывает лучше совета плохого специалиста, действующего под влиянием какого-нибудь ложного или одностороннего воззрения».

Простуда — это толчок, нарушающий равновесие в нашем организме.

«Я считаю непозволительным врачу высказывать больному сомнения о возможности неблагоприятного исхода болезни».

«Наблюдая больного, необходимо помнить, что диагноз есть более или менее вероятная гипотеза, которую необходимо постоянно проверять».

Автор текста:Дарья Гапионок
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