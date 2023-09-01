«Предупреждать болезни еще важнее, чем вылечить захворавшего»: 7 ярких высказываний врача Боткина

Сергей Боткин (1832 — 1889) — один из самых известных русских врачей. Именно он разработал учение об организме как о едином целом, подчиняющемся воле. Писатель и медик по профессии Антон Чехов писал в письмах к своему другу, что, по его оценке, Боткин для медицины все равно что «Тургенев в литературе по таланту». Именем этого великого терапевта названа инфекционная больница в Санкт-Петербурге.
Мы подобрали для вас семь изречений Боткина про медицину и здоровье, которые не потеряли своей актуальности и в наши дни.
«Главнейшие и существенные задачи практической медицины — предупреждение болезни, лечение болезни развившейся и, наконец, облегчение страданий больного человека».
«Предупреждать развитие заболеваний, уменьшить количество тех, кто заболел, будет еще важнее, чем вылечить захворавшего».
«В некоторых случаях совет разумного человека бывает лучше совета плохого специалиста, действующего под влиянием какого-нибудь ложного или одностороннего воззрения».
Простуда — это толчок, нарушающий равновесие в нашем организме.
«Я считаю непозволительным врачу высказывать больному сомнения о возможности неблагоприятного исхода болезни».
«Наблюдая больного, необходимо помнить, что диагноз есть более или менее вероятная гипотеза, которую необходимо постоянно проверять».