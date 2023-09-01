«Предупреждать болезни еще важнее, чем вылечить захворавшего»: 7 ярких высказываний врача Боткина

Сергей Боткин (1832 — 1889) — один из самых известных русских врачей. Именно он разработал учение об организме как о едином целом, подчиняющемся воле. Писатель и медик по профессии Антон Чехов писал в письмах к своему другу, что, по его оценке, Боткин для медицины все равно что «Тургенев в литературе по таланту». Именем этого великого терапевта названа инфекционная больница в Санкт-Петербурге.