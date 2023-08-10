Антон Павлович Чехов прославился в первую очередь как выдающийся русский классик, драматург и публицист. Однако вы наверняка слышали о том, что автор «Вишневого сада» по профессии был врачом. «Медицина — моя законная жена, а литература — моя любовница», — шутил Чехов.
При этом Антон Павлович с большим трепетом относился к профессии врача и часто в своих переписках, дневниках рассуждал о ней и о здоровье в целом. Вот 10 самых интересных высказываний Чехова, которые заставят задуматься.
Профессия врача — это подвиг, она требует самоотвержения, чистоты души и чистоты помыслов.
«Если против какой-нибудь болезни предлагается очень много средств, то, значит, болезнь неизлечима».
«Человек любит поговорить о своих болезнях, а между тем это самое неинтересное в его жизни».
«Встав из-за стола голодным — вы наелись; если вы встаете наевшись — вы переели; если встаете переевши — вы отравились».
«У врача бывают отвратительные дни и часы, не дай бог никому этого. Среди врачей, правда, не редкость невежды и хамы, как и среди писателей, инженеров, вообще людей, но те отвратительные часы и дни, о которых я говорю, бывают только у врачей. За сие, говоря по совести, им многое проститься должно».
Разве здоровье не чудо?
«Нашего „нервного века“ я не признаю, так как во все века человечество было нервно».
«Даже болеть приятно, когда знаешь, что есть люди, которые ждут твоего выздоровления, как праздника».
(Цитата из повести «Рассказ неизвестного человека»)
«От праздности происходит умственная и физическая дряблость».
«В каждом из нас слишком много винтов, колес и клапанов, чтобы мы могли судить друг о друге по первому впечатлению или по двум-трем внешним признакам».