На спасение человека с инфарктом есть не так много времени. Несмотря на все достижения современной медицины, некоторые больные с инфарктом, по статистике, умирают в первые 7 дней заболевания. И чаще всего виной тому — несвоевременная помощь. Мы часто игнорируем те сигналы, которые подает наш организм. Ведь вокруг столько дел, «сейчас болит, скоро само пройдет», думают многие.
— Даже когда инфаркт уже случился, часто человек не понимает, что происходит и ждет облегчения. Это самая досадная ошибка, потому что есть совсем немного времени, буквально два часа, чтобы исправить ситуацию и избежать тяжелых последствий, — рассказала врач-кардиолог Анна Кореневич.
Однако в некоторых случаях организм сигналит о катастрофе заранее. Так, жжение и боль в груди, слабость появляются, когда сосудистая катастрофа вот-вот случится. Но есть симптом, который неожиданно возникает за несколько недель — речь идет о сильной потливости.
— Вас должно особенно насторожить, если раньше вы не страдали от этой проблемы, но вдруг начали резко сильно потеть. При этом вы не занимаетесь спортом, вам не жарко, но по спине и груди все равно катятся капли холодного пота, — цитирует издание
Согласно исследованиям, сильная потливость может быть предвестником инфаркта. У некоторых людей сердечный приступ наступал через месяц-два после появления неприятного симптома, но были случаи, когда трагедия случалась позже, например, через полгода.
Важная деталь: некоторые женщины принимают сильную потливость за симптом менопаузы. В большинстве случаев, конечно, так оно и есть — виновата гормональная перестройка организма. Но чтобы уберечь себя от инфаркта, лучше все же перестраховаться и обратиться к кардиологу. Особенно, если вас беспокоят следующие симптомы:
появилась иррадиирующая боль — это такая боль, при которой происходит распространение болевых ощущений за пределы их источника, то есть на соседние ткани и органы. И там может болеть сильнее, что и сбивает с толку. Например, будет болеть в груди, но лопатка ноет усерднее;
появилась боль в спине или животе;
вы чувствуете сильную тревожность, хотя поводов для беспокойства нет.
Кстати
Некоторые люди так сильно не любят ходить по врачам, что готовы терпеть боль, тошноту, лишь бы не сидеть перед человеком в белом халате, жалуясь на свои проблемы. И, к сожалению, это может привести к тому, что вы перенесете «инфаркт на ногах». Что это такое и какие могут быть последствия для организма, рассказала кардиолог Анастасия Такканд.