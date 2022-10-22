Однако в некоторых случаях организм сигналит о катастрофе заранее. Так, жжение и боль в груди, слабость появляются, когда сосудистая катастрофа вот-вот случится. Но есть симптом, который неожиданно возникает за несколько недель — речь идет о сильной потливости.

— Вас должно особенно насторожить, если раньше вы не страдали от этой проблемы, но вдруг начали резко сильно потеть. При этом вы не занимаетесь спортом, вам не жарко, но по спине и груди все равно катятся капли холодного пота, — цитирует издание Express кардиолога Саттер Зи-Цзянь Сюй.

Согласно исследованиям, сильная потливость может быть предвестником инфаркта. У некоторых людей сердечный приступ наступал через месяц-два после появления неприятного симптома, но были случаи, когда трагедия случалась позже, например, через полгода.